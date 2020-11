भागलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सबसे अधिक वोट हासिल किए है. कांग्रेस (Indian National Congress) अजीत शर्मा (AJIT SHARMA) ने भागलपुर सदर सीट से ईवीएम से 65033 वोट हासिल किए, जबकि पोस्‍टल बैलेट से 469 मत पाए. इस तरह से भागलपुर विधानसभा सीट से अजीत शर्मा को कुल 65502 वोट मिले. उन्‍हें 40.52 फीसदी वोट मिले. जबकि बीजेपी (Bharatiya Janata Party) के रोहित पांडेय (ROHIT PANDEY) को ईवीएम से 64083 और पोस्‍टल बैलेट से 306 मत मिले. इस तरह से बीजेपी के उम्‍मीदवार को कुल 64389 मत मिले.यहां काटे की लड़ाई में

भागलपुर विधनसभा सीट (Bhagalpur Vidhan Sabha Seat) पर महागठबंधन की ओर से भागलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस (Congress) के टिकट पर अजीत शर्मा प्रत्याशी को उम्‍मीदवार बनाया गया हैं. भागलपुर सीट पर सिंटिंग एमएलए भी अजीत शर्मा है. वहीं, एनडीए गठबंधन में यह सीट बीजेपी (BJP) के हिस्‍से में आई है और उसने यहां से रोहित पांडे को टिकट दिया है. एलजेपी (LJP) ने त्र‍िकोणीय धार देने की कोशिश में राजेश वर्मा को चुनावी जंग में उतारा है. बता दें कि अश्‍विनी चौबे इस सीट से पांच बार विधायक रहे हैं. वह 1995, 2000, फरवरी 2005, अक्‍टूबर 2005 और 2010 में

इस सीट से जीते थे. इससे पहले भागलपुर सीट पर विजय कुमार मित्र चार बार विधायक रहे हैं. वह जनसंघ से 1967, 1969, 1972 से विधायक रहे थे और 1977 में जनता पार्टी से रहे थे. जबकि शुरुआती दो विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से सत्‍येंद्र नारायण अग्रवाल दो बार विधायक रहे हैं. इन पर कुल भागलपुर से 17 उम्‍मीदवार के भाग्‍य का आज यहां फैसला हो गया है.

भागलपुर जिले की व‍िधानसभा सीटें

– बीहपुर (Bihpur Vidhan Sabha Result 2020 live Update),

– गोपालपुर (Gopalpur Vidhan Sabha Result 2020 live Update),

– पीरपैंती (एससी) (Pirpainti Vidhan Sabha Result 2020 live Update) ,

– कहलगांव (Kahalgaon Vidhan Sabha Result 2020 live Update),

– भागलपुर (Bhagalpur Vidhan Sabha Result 2020 live Update),

– सुल्तानगंज (Sultanganj Vidhan Sabha Result 2020 live Update),

– नाथनगर (Nathnagar Sultanganj Vidhan Sabha Result 2020 live Update)