Agnipath Protests: Amid sporadic violent clashes and protests across the nation against the Centre’s ‘Agnipath’ scheme, hundreds of trains have been canceled and rescheduled on Sunday between 0400 hours and 2000 hours due to prevailing law and order problems and threat perception to railway property. Earlier on Saturday, as many as 189 trains were canceled while six were short terminated. ECR Chief Public Relations Officer Virendra Kumar said, “As a precautionary measure, plying of trains originating in other zones will remain suspended till 2000 hours. The restrictions will be re-imposed between 0400 hours and 2000 hours on Sunday to ensure safety and security of passengers and railway property.”Also Read - Agnipath Scheme: Indian Air Force Releases Details On New Recruitment Scheme for Armed Forces

Trains running under the jurisdiction of the East Coast Railway (ECR) jurisdiction are the ones that have been affected badly following protests against the Agnipath scheme as the Patna-Gaya section of the Danapur division under the ECR was the epicenter of violence and lawlessness. Meanwhile, zonal railways from other states also cancelled mail and express trains reaching Bihar. Also Read - Ajay Devgn Opens up About Nysa And Yug's Early Exposure to Social Media, Says 'There is no Escaping it'

Here’s a list of trains cancelled today in Bihar-UP:

00109 SGLA-MFP PEXP SPL SANGOLA (SGLA) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PEXP 2022-06-19 00:05:00

00111 PUNE-DD-MFP PARCEL EXP PUNE JN (PUNE) – DAUND JN (DD) PEXP 2022-06-19 04:00:00

00112 MFP-DD-PUNE PARCEL EXP DAUND JN (DD) – PUNE JN (PUNE) PEXP 2022-06-19 19:00:00

00119 BSL-ANDI KISAN SPL BHUSAVAL JN (BSL) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 2022-06-19 16:00:00

00157 SAV-ANDI KISAN SPL SAVDA (SAV) – ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 2022-06-19 03:40:00

00913 PBR-SHM PARCEL SPL TRAIN PORBANDAR (PBR) – SANKRALL (SEL) PEXP 2022-06-19 04:35:00

01027 LTT-GKP SPL LOKMANYATILAK (LTT) – GORAKHPUR (GKP) TOD 2022-06-19 14:15:00

01666 AGTL-RKMP FESTIVAL SPL AGARTALA (AGTL) – RANI KAMALAPATI (RKMP) TOD 2022-06-19 15:00:00

01747 BTT-BCY DAILY UNRESRVED BHATNI JN (BTT) – VARANASI CITY (BCY) PSPC 2022-06-19 15:20:00

01748 BSBS-BTT DAILY UN-RESVRD BANARAS (BSBS) – BHATNI JN (BTT) PSPC 2022-06-19 06:40:00

02563 SHC-NDLS CLONE SPL SAHARSA JN (SHC) – NEW DELHI (NDLS) TOD 2022-06-19 05:00:00

02564 NDLS-SHC CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) – SAHARSA JN (SHC) TOD 2022-06-19 17:55:00

02569 DBG-NDLS CLONE SPL DARBHANGA JN (DBG) – NEW DELHI (NDLS) TOD 2022-06-19 06:30:00

02570 NDLS-DBG CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) – DARBHANGA JN (DBG) TOD 2022-06-19 12:15:00

03043 HWH-RXL SUMMER SPL HOWRAH JN (HWH) – RAXAUL JN (RXL) TOD 2022-06-19 00:05:00

03044 RXL-HWH SUMMER SPL RAXAUL JN (RXL) – HOWRAH JN (HWH) TOD 2022-06-19 15:45:00

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) – NALHATI JN (NHT) PSPC 2022-06-19 22:25:00

03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 2022-06-19 05:35:00

03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) – RAMPUR HAT (RPH) PSPC 2022-06-19 04:20:00

03094 RPH – AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) – AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 2022-06-19 18:20:00

03203 PNBE-DDU MEMU PASS. SPL PATNA JN (PNBE) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 2022-06-19 12:35:00

03204 DDU-PNBE MEMU PASS SPL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 08:15:00

03207 BXR-DDU MEMU PASS. SPL BUXAR (BXR) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 2022-06-19 04:30:00

03208 DDU-BXR MEMU PASS. SPL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – BUXAR (BXR) PSPC 2022-06-19 20:40:00

03209 KIUL-MKA MEMU PASS. SPL KIUL JN (KIUL) – MOKAMEH JN (MKA) PSPC 2022-06-19 04:10:00

03210 MKA-KIUL MEMU PASS. SPL MOKAMEH JN (MKA) – KIUL JN (KIUL) PSPC 2022-06-19 20:50:00

03211 PNBE-GAYA MEMU SPL PATNA JN (PNBE) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 18:30:00

03212 GAYA-PNBE MEMU SPL GAYA JN (GAYA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 08:30:00

03213 JAJ-PNBE MEMU SPECIAL JHAJHA (JAJ) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 05:45:00

03214 PNBE-JAJ MEMU SPECIAL PATNA JN (PNBE) – JHAJHA (JAJ) PSPC 2022-06-19 15:05:00

03217 BJU-DNR MEMU SPL BARAUNI JN (BJU) – DANAPUR (DNR) PSPC 2022-06-19 05:00:00

03218 DNR – BJU MEMU SPL DANAPUR (DNR) – BARAUNI JN (BJU) PSPC 2022-06-19 17:55:00

03221 PNBE-ARA MEMU SPECIAL PATNA JN (PNBE) – ARA (ARA) PSPC 2022-06-19 17:40:00

03222 ARA-PNBE MEMU SPECIAL ARA (ARA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 07:05:00

03223 RGD-FUT MEMU PASS SPL RAJGIR (RGD) – FATUHA (FUT) PSPC 2022-06-19 06:30:00

03224 FUT-RGD MEMU PASS SPL FATUHA (FUT) – RAJGIR (RGD) PSPC 2022-06-19 17:20:00

03231 RGD-DNR MEMU PASS SPL RAJGIR (RGD) – DANAPUR (DNR) PSPC 2022-06-19 05:25:00

03232 DNR-RGD MEMU PASS SPL DANAPUR (DNR) – RAJGIR (RGD) PSPC 2022-06-19 18:20:00

03261 FUT – BXR MEMU PASS. SPL FATUHA (FUT) – BUXAR (BXR) PSPC 2022-06-19 16:20:00

03262 BXR – FUT MEMU PASS. SPL BUXAR (BXR) – FATUHA (FUT) PSPC 2022-06-19 04:45:00

03263 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL PATNA JN (PNBE) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 22:00:00

03264 GAYA -PNBE MEMU PASS.SPL GAYA JN (GAYA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 05:45:00

03267 KIUL-PNBE MEMU PASS. SPL KIUL JN (KIUL) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 01:45:00

03268 PNBE-KIUL MEMU PASS. SPL PATNA JN (PNBE) – KIUL JN (KIUL) PSPC 2022-06-19 21:20:00

03269 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL PATNA JN (PNBE) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 14:30:00

03270 GAYA-PNBE MEMU PASS. SPL GAYA JN (GAYA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 11:15:00

03271 IPR – PNBE MEMU PASS. SPL ISLAMPUR (IPR) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 06:30:00

03272 PNBE-IPR MEMU PASS.SPL PATNA JN (PNBE) – ISLAMPUR (IPR) PSPC 2022-06-19 20:25:00

03273 JAJ-PNBE MEMU PASS SPL JHAJHA (JAJ) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 08:30:00

03274 PNBE-JAJ MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) – JHAJHA (JAJ) PSPC 2022-06-19 10:05:00

03275 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL PATNA JN (PNBE) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 09:15:00

03276 GAYA -PNBE MEMU PASS. SPL GAYA JN (GAYA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 12:45:00

03277 DNR-RPR MEMU PASS. SPL DANAPUR (DNR) – RAGHUNATHPUR (RPR) PSPC 2022-06-19 10:10:00

03278 RPR-PNBE MEMU PASS. SPL RAGHUNATHPUR (RPR) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 16:15:00

03279 MKA-PNBE MEMU PASS. SPL MOKAMEH JN (MKA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 05:30:00

03280 PNBE-MKA MEMU PASS. SPL PATNA JN (PNBE) – MOKAMEH JN (MKA) PSPC 2022-06-19 18:00:00

03283 BJU-PNBE MEMU PASS. SPL BARAUNI JN (BJU) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 14:55:00

03284 PNBE-BJU MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) – BARAUNI JN (BJU) PSPC 2022-06-19 08:15:00

03285 PNBE-ARA MEMU PASS. SPL PATNA JN (PNBE) – ARA (ARA) PSPC 2022-06-19 21:55:00

03286 ARA-PNBE MEMU PASS. SPL ARA (ARA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 03:15:00

03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL VARANASI (BSB) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 15:00:00

03291 PPTA-PNBE MEMU PASS SPL PATLIPUTRA (PPTA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 11:50:00

03292 PNBE-PPTA MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) – PATLIPUTRA (PPTA) PSPC 2022-06-19 15:45:00

03293 PNBE-DDU MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 2022-06-19 20:00:00

03294 DDU-PNBE MEMU PASS SPL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 05:35:00

03295 BJU-PPTA MEMU PASS SPL BARAUNI JN (BJU) – PATLIPUTRA (PPTA) PSPC 2022-06-19 06:15:00

03296 PPTA-BJU MEMU PASS SPL PATLIPUTRA (PPTA) – BARAUNI JN (BJU) PSPC 2022-06-19 17:45:00

03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) – VARANASI (BSB) PSPC 2022-06-19 05:45:00

03311 BRWD-DOS PASS SPL BARWADIH JN (BRWD) – DEHRI ON SONE (DOS) PSPC 2022-06-19 05:10:00

03312 DOS-BRWD PASS SPL DEHRI ON SONE (DOS) – BARWADIH JN (BRWD) PSPC 2022-06-19 18:45:00

03315 KIR-SPJ MEMU SPECIAL KATIHAR JN (KIR) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 12:15:00

03316 SPJ-KIR MEMU SPECIAL SAMASTIPUR JN (SPJ) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 2022-06-19 05:10:00

03335 PNBE- GAYA MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 05:00:00

03336 GAYA-PNBE MEMU PASS SPL GAYA JN (GAYA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 04:45:00

03337 PNBE-GAYA MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 06:30:00

03338 GAYA-PNBE MEMU PASS SPL GAYA JN (GAYA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 10:00:00

03340 GAYA-PNBE MEMU PASS. SPL GAYA JN (GAYA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 15:00:00

03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL BARKA KANA (BRKA) – DEHRI ON SONE (DOS) PSPC 2022-06-19 07:35:00

03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL DEHRI ON SONE (DOS) – BARKA KANA (BRKA) PSPC 2022-06-19 14:40:00

03353 PNBE-GAYA MEMU SPL PATNA JN (PNBE) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 08:00:00

03354 GAYA-PNBE MEMU SPL GAYA JN (GAYA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 18:45:00

03355 KIUL-GAYA MEMU SPECIAL KIUL JN (KIUL) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 14:40:00

03356 GAYA – KIUL MEMU SPECIAL GAYA JN (GAYA) – KIUL JN (KIUL) PSPC 2022-06-19 07:20:00

03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL BARKA KANA (BRKA) – VARANASI (BSB) PSPC 2022-06-19 03:30:00

03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL VARANASI (BSB) – BARKA KANA (BRKA) PSPC 2022-06-19 07:00:00

03364 DOS-BRWD PASS SPL DEHRI ON SONE (DOS) – BARWADIH JN (BRWD) PSPC 2022-06-19 05:45:00

03365 PNBE-GAYA MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 13:45:00

03367 KIR-SEE MEMU PASS. SPL KATIHAR JN (KIR) – SONPUR JN (SEE) PSPC 2022-06-19 04:45:00

03368 SEE-KIR MEMU PASS. SPL SONPUR JN (SEE) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 2022-06-19 15:55:00

03373 PNBE-GAYA MEMU PASS. SPL PATNA JN (PNBE) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 11:45:00

03374 GAYA-PNBE MEMU PASS SPL GAYA JN (GAYA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 18:00:00

03379 BJU-PNBE MEMU PASS SPL BARAUNI JN (BJU) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 04:30:00

03380 PNBE-BJU MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) – BARAUNI JN (BJU) PSPC 2022-06-19 20:10:00

03383 GAYA-DDU MEMU PASS SPL GAYA JN (GAYA) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 2022-06-19 18:25:00

03384 DDU-GAYA MEMU PASS SPL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 04:00:00

03395 IPR-PNBE MEMU PASS SPL ISLAMPUR (IPR) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 16:45:00

03396 PNBE-IPR MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) – ISLAMPUR (IPR) PSPC 2022-06-19 10:35:00

03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) PSPC 2022-06-19 03:15:00

03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 05:15:00

03433 JMP-KIUL MEMU PGR SPL JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) PSPC 2022-06-19 11:55:00

03434 KIUL-JMP MEMU PGR SPL KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 14:20:00

03450 JMP-TIL DEMU PGR SPL JAMALPUR JN (JMP) – TILRATH (TIL) PSPC 2022-06-19 05:00:00

03451 TIL-JMP DEMU PGR SPL TILRATH (TIL) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 07:05:00

03453 TIL-JMP DEMU PGR SPL TILRATH (TIL) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 15:15:00

03454 JMP-TIL DEMU PGR SPECIAL JAMALPUR JN (JMP) – TILRATH (TIL) PSPC 2022-06-19 13:00:00

03473 KGG-JMP DEMU PASS SPL KHAGARIA JN. (KGG) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 11:25:00

03474 JMP-KGG DEMU PGR SPL JAMALPUR JN (JMP) – KHAGARIA JN. (KGG) PSPC 2022-06-19 09:30:00

03475 KGG-JMP DEMU PGR SPL KHAGARIA JN. (KGG) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 18:25:00

03476 JMP-KGG DEMU PGR SPL JAMALPUR JN (JMP) – KHAGARIA JN. (KGG) PSPC 2022-06-19 17:15:00

03477 JMP-KIUL PGR SPL JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) PSPC 2022-06-19 05:20:00

03478 KIUL-JMP PGR SPL KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 07:40:00

03479 JMP-KIUL DEMU PGR SPL JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) PSPC 2022-06-19 20:00:00

03480 KIUL-JMP DEMU PGR SPL KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 22:30:00

03487 JMP-KIUL DEMU PGR SPECIAL JAMALPUR JN (JMP) – KIUL JN (KIUL) PSPC 2022-06-19 07:20:00

03488 KIUL-JMP DEMU PGR SPECIAL KIUL JN (KIUL) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 09:15:00

03572 MKA – JSME MEMU PGR SPL MOKAMEH JN (MKA) – JASIDIH JN. (JSME) PSPC 2022-06-19 04:45:00

03573 JSME-KIUL MEMU PGR. SPL JASIDIH JN. (JSME) – KIUL JN (KIUL) PSPC 2022-06-19 11:20:00

03574 KIUL-JSME MEMU PGR SPL KIUL JN (KIUL) – JASIDIH JN. (JSME) PSPC 2022-06-19 14:50:00

03611 PNBE – SSM PASSENGER SPL PATNA JN (PNBE) – SASARAM (SSM) PSPC 2022-06-19 15:10:00

03612 SSM – PNBE PASSENGER SPL SASARAM (SSM) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 06:05:00

03613 PNBE-GAYA PASSENGER SPL PATNA JN (PNBE) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 16:30:00

03614 GAYA-PNBE PASSENGER SPL GAYA JN (GAYA) – PATNA JN (PNBE) PSPC 2022-06-19 13:45:00

03615 JMP-GAYA PASSENGER SPL JAMALPUR JN (JMP) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 08:15:00

03616 GAYA-JMP PASSENGER SPL GAYA JN (GAYA) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 15:00:00

03627 KIUL-GAYA PASSENGER SPL KIUL JN (KIUL) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 05:45:00

03628 GAYA -KIUL PASSENGER SPL GAYA JN (GAYA) – KIUL JN (KIUL) PSPC 2022-06-19 19:30:00

03631 NES-FUT MEMU SPL NATESAR (NES) – FATUHA (FUT) PSPC 2022-06-19 15:00:00

03632 FUT-NES MEMU SPL FATUHA (FUT) – NATESAR (NES) PSPC 2022-06-19 10:20:00

03641 DLN -DDU PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 2022-06-19 19:35:00

03642 DDU-DLN PASSENGER SPL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 2022-06-19 06:05:00

03643 DLN-TRG PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG) PSPC 2022-06-19 08:15:00

03644 TRG-DLN PASSENGER SPL TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 2022-06-19 09:45:00

03645 DLN-TRG PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG) PSPC 2022-06-19 11:30:00

03646 TRG-DLN PASSENGER SPL TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 2022-06-19 13:00:00

03647 DLN-TRG PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) – TARIGHAT (TRG) PSPC 2022-06-19 16:45:00

03648 TRG-DLN PASSENGER SPL TARIGHAT (TRG) – DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 2022-06-19 18:00:00

03676 JAJ – ASN MEMU PGR SPL JHAJHA (JAJ) – ASANSOL MAIN (ASN) PSPC 2022-06-19 13:20:00

03691 GAYA-DOS MEMU SPECIAL GAYA JN (GAYA) – DEHRI ON SONE (DOS) PSPC 2022-06-19 07:20:00

03692 DOS-GAYA MEMU SPECIAL DEHRI ON SONE (DOS) – GAYA JN (GAYA) PSPC 2022-06-19 18:30:00

03693 DOS-DDU MEMU SPECIAL DEHRI ON SONE (DOS) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 2022-06-19 09:35:00

03694 DDU-DOS MEMU SPECIAL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – DEHRI ON SONE (DOS) PSPC 2022-06-19 15:30:00

03770 JAJ-JSME MEMU PGR SPL JHAJHA (JAJ) – JASIDIH JN. (JSME) PSPC 2022-06-19 11:25:00

04129 FTP-CNB MEMU FATEHPUR (FTP) – KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 2022-06-19 07:20:00

04130 CNB-FTP MEMU KANPUR CENTRAL (CNB) – FATEHPUR (FTP) PSPC 2022-06-19 18:25:00

04181 SFG-CNB MEX SPL SUBEDARGANJ (SFG) – KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 2022-06-19 06:10:00

04182 CNB-SFG SPL KANPUR CENTRAL (CNB) – SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 2022-06-19 14:50:00

04194 SFG-DDU MEX SPL SUBEDARGANJ (SFG) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 2022-06-19 07:05:00

04201 BSB-PBH MEX SPL VARANASI (BSB) – PARTAPGARH JN (PBH) PSPC 2022-06-19 06:00:00

04202 PBH-BSB MEX SPL PARTAPGARH JN (PBH) – VARANASI (BSB) PSPC 2022-06-19 16:15:00

04263 BSB-SLN U/R M/EXP SPL VARANASI (BSB) – SULTANPUR (SLN) PSPC 2022-06-19 16:15:00

04264 SLN-BSB U/R M/EXP SPL SULTANPUR (SLN) – VARANASI (BSB) PSPC 2022-06-19 06:35:00

04267 BSB-PBH U R M EXP SPL VARANASI (BSB) – PARTAPGARH JN (PBH) PSPC 2022-06-19 17:10:00

04268 PBH-BSB U R M EXP SPL PARTAPGARH JN (PBH) – VARANASI (BSB) PSPC 2022-06-19 05:05:00

04379 ROZA BARELLY MEXP ROZA JN (ROZA) – BAREILLY(NR) (BE) PSPC 2022-06-19 06:15:00

04380 BE – RAC MEXP SPL BAREILLY(NR) (BE) – ROZA JN (ROZA) PSPC 2022-06-19 18:50:00

04651 HUMSAFAR EXP CLONE SPL JAYNAGAR (JYG) – AMRITSAR JN (ASR) TOD 2022-06-19 04:15:00

04652 HUMSAFAR EXP SPL AMRITSAR JN (ASR) – JAYNAGAR (JYG) TOD 2022-06-19 10:55:00

05095 NKE-GKP UNRESERVED EXP NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 2022-06-19 15:05:00

05096 GKP-NKE UNRESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 2022-06-19 06:55:00

05121 THE-CI EXP SPL THAWE JN (THE) – CHHAPRA KACHERI (CI) PSPC 2022-06-19 09:45:00

05122 CI-THE EXP SPL CHHAPRA KACHERI (CI) – THAWE JN (THE) PSPC 2022-06-19 05:40:00

05123 THE-CI EXP SPL THAWE JN (THE) – CHHAPRA KACHERI (CI) PSPC 2022-06-19 18:20:00

05124 CI-THE EXP SPL CHHAPRA KACHERI (CI) – THAWE JN (THE) PSPC 2022-06-19 14:10:00

05133 ARJ-JNU SPL AUNRIHAR JN. (ARJ) – JAUNPUR JN (JNU) PSPC 2022-06-19 07:45:00

05134 JNU-ARJ SPL JAUNPUR JN (JNU) – AUNRIHAR JN. (ARJ) PSPC 2022-06-19 09:40:00

05135 CPR-ARJ EXP. SPL CHHAPRA (CPR) – AUNRIHAR JN. (ARJ) PSPC 2022-06-19 07:55:00

05136 ARJ-CPR EXP SPL AUNRIHAR JN. (ARJ) – CHHAPRA (CPR) PSPC 2022-06-19 14:20:00

05137 MAU-PRRB UNRESV SPL MAU JN (MAU) – PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) PSPC 2022-06-19 14:45:00

05141 SV-GKP EXP SPL SIWAN JN (SV) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 2022-06-19 05:40:00

05142 GKP-SV EXP SPL GORAKHPUR (GKP) – SIWAN JN (SV) PSPC 2022-06-19 18:35:00

05143 ARJ- JNU SPL AUNRIHAR JN. (ARJ) – JAUNPUR JN (JNU) PSPC 2022-06-19 16:20:00

05144 JNU-ARJ SPL JAUNPUR JN (JNU) – AUNRIHAR JN. (ARJ) PSPC 2022-06-19 18:10:00

05145 CPR-SV EXP SPL CHHAPRA (CPR) – SIWAN JN (SV) PSPC 2022-06-19 06:15:00

05146 SV-CPR EXP SPL SIWAN JN (SV) – CHHAPRA (CPR) PSPC 2022-06-19 05:20:00

05147 BTT-BCY EXP UNRESERED SPL BHATNI JN (BTT) – VARANASI CITY (BCY) PSPC 2022-06-19 06:00:00

05148 BCY-BTT EXP UNRESEVED SPL VARANASI CITY (BCY) – BHATNI JN (BTT) PSPC 2022-06-19 15:25:00

05149 BTT-BHJ UNRESERVED EXP BHATNI JN (BTT) – BARHAJ BAZAR (BHJ) PSPC 2022-06-19 05:10:00

05150 BHJ-BTT UNRESERVED EXP BARHAJ BAZAR (BHJ) – BHATNI JN (BTT) PSPC 2022-06-19 10:10:00

05151 BTT-BHJ EXP UNREVERVE SPL BHATNI JN (BTT) – BARHAJ BAZAR (BHJ) PSPC 2022-06-19 16:20:00

05152 BHJ-BTT UNRESERVED EXP BARHAJ BAZAR (BHJ) – BHATNI JN (BTT) PSPC 2022-06-19 21:00:00

05153 SV-GKP UNRESERVED EXP SIWAN JN (SV) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 2022-06-19 07:55:00

05154 GKP-SV EXP UNRESERVED SPL GORAKHPUR (GKP) – SIWAN JN (SV) PSPC 2022-06-19 19:15:00

05155 CPR-GKP EXP SPL CHHAPRA (CPR) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 2022-06-19 16:45:00

05156 GKP-CPR EXP SPL GORAKHPUR (GKP) – CHHAPRA (CPR) PSPC 2022-06-19 09:00:00

05163 CI-THE UNRESERVE EXP SPL CHHAPRA KACHERI (CI) – THAWE JN (THE) PSPC 2022-06-19 05:00:00

05164 THE-CI UNRESEVED EXP SPL THAWE JN (THE) – CHHAPRA KACHERI (CI) PSPC 2022-06-19 16:15:00

05165 THE-CPJ UNRESEVED EXP SPL THAWE JN (THE) – KAPTANGANJ JN (CPJ) PSPC 2022-06-19 10:20:00

05166 CPJ-THE UNRESERVE EXP SPL KAPTANGANJ JN (CPJ) – THAWE JN (THE) PSPC 2022-06-19 13:20:00

05167 BUI – SHG UNRESV EXP SPL BALLIA (BUI) – SHAHGANJ JN (SHG) PSPC 2022-06-19 05:25:00

05168 SHG-BUI UNRESV EXP SPL SHAHGANJ JN (SHG) – BALLIA (BUI) PSPC 2022-06-19 15:20:00

05169 BUI-BCY UNRE MEMUEXP SPL BALLIA (BUI) – VARANASI CITY (BCY) PSPC 2022-06-19 05:55:00

05170 BCY-BUI MEMU SPL VARANASI CITY (BCY) – BALLIA (BUI) PSPC 2022-06-19 18:05:00

05171 BUI- SHG UNRESERVE EXP BALLIA (BUI) – SHAHGANJ JN (SHG) PSPC 2022-06-19 17:30:00

05172 SHG – BUI UNRESERVE EXP SHAHGANJ JN (SHG) – BALLIA (BUI) PSPC 2022-06-19 05:30:00

05173 MUV – PRRB UNRESERVE EXP BANARAS (BSBS) – PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) PSPC 2022-06-19 06:15:00

05174 PRRB- BSBS UNRESERVE EXP PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) – BANARAS (BSBS) PSPC 2022-06-19 18:30:00

05207 DBG-RXL DEMU PASS. SPL DARBHANGA JN (DBG) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 2022-06-19 10:45:00

05208 RXL-DBG DEMU PASS. SPL RAXAUL JN (RXL) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 2022-06-19 04:40:00

05209 RXL-NKE DEMU PASS. SPL RAXAUL JN (RXL) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 2022-06-19 17:50:00

05210 NKE-RXL DEMU PASS. SPL NARKATIAGANJ JN (NKE) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 2022-06-19 07:25:00

05213 RXL-SMI DEMU PASS. SPL RAXAUL JN (RXL) – SITAMARHI (SMI) PSPC 2022-06-19 11:40:00

05214 SMI-RXL DEMU PASS. SPL SITAMARHI (SMI) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 2022-06-19 15:15:00

05217 DBG-RXL DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 2022-06-19 18:35:00

05218 RXL-DBG DEMU SPECIAL RAXAUL JN (RXL) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 2022-06-19 10:20:00

05221 SHC-SPJ DEMU PASS SPL SAHARSA JN (SHC) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 10:00:00

05222 SPJ- SHC DEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 18:10:00

05223 PRNA-SHC DEMU PASS. SPL PURNIA JN (PRNA) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 11:00:00

05224 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL SAHARSA JN (SHC) – PURNIA JN (PRNA) PSPC 2022-06-19 06:20:00

05225 PRNA-SHC-DEMU PASS. SPL PURNIA JN (PRNA) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 21:15:00

05226 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL SAHARSA JN (SHC) – PURNIA JN (PRNA) PSPC 2022-06-19 17:55:00

05229 BHGJ-SHC DEMU PASS SPL BIHARIGANJ (BHGJ) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 16:30:00

05230 SHC-BHGJ DEMU PASS SPL SAHARSA JN (SHC) – BIHARIGANJ (BHGJ) PSPC 2022-06-19 00:50:00

05237 BHGJ-BNKI DEMU PASS SPL BIHARIGANJ (BHGJ) – BANMANKHI JN (BNKI) PSPC 2022-06-19 05:15:00

05238 BNKI-BHGJ DEMU PASS SPL BANMANKHI JN (BNKI) – BIHARIGANJ (BHGJ) PSPC 2022-06-19 14:30:00

05239 PRNA-SHC DEMU PASS. SPL PURNIA JN (PRNA) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 06:00:00

05240 SHC-PRNA DEMU PASS. SPL SAHARSA JN (SHC) – PURNIA JN (PRNA) PSPC 2022-06-19 02:05:00

05241 SEE-PCDR DEMU PASS. SPL SONPUR JN (SEE) – PANCHDEORI HALT (PCDR) PSPC 2022-06-19 16:50:00

05242 PCDR-SEE DEMU PASS. SPL PANCHDEORI HALT (PCDR) – SONPUR JN (SEE) PSPC 2022-06-19 06:15:00

05243 SHC-SPJ MEMU PAASS SPL SAHARSA JN (SHC) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 15:55:00

05244 SPJ-SHC MEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 07:35:00

05247 SEE-CPR MEMU PASS. SPL SONPUR JN (SEE) – CHHAPRA (CPR) PSPC 2022-06-19 07:15:00

05248 CPR-SEE MEMU PASS. SPL CHHAPRA (CPR) – SONPUR JN (SEE) PSPC 2022-06-19 09:25:00

05250 BJU-KIR MEMU PASS SPL BARAUNI JN (BJU) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 2022-06-19 03:15:00

05253 MFP-PPTA MEMU PASS.SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) – PATLIPUTRA (PPTA) PSPC 2022-06-19 08:05:00

05254 PPTA-MFP MEMU PASS. SPL PATLIPUTRA (PPTA) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 2022-06-19 20:05:00

05255 SPJ-MFP MEMU PASS. SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 2022-06-19 06:33:00

05256 MFP-SPJ MEMU PASS.SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 21:40:00

05257 MFP-NKE MEMU PASS. SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 2022-06-19 12:20:00

05258 NKE-MFP MEMU PASS. SPL NARKATIAGANJ JN (NKE) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 2022-06-19 09:45:00

05259 MFP-NKE MEMU PASS. SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 2022-06-19 15:35:00

05260 NKE-MFP MEMU PASS. SPL NARKATIAGANJ JN (NKE) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 2022-06-19 03:00:00

05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 2022-06-19 08:35:00

05262 RXL-MFP MEMU PASS. SPL RAXAUL JN (RXL) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 2022-06-19 16:20:00

05263 KIR-SPJ MEMU PASS SPL KATIHAR JN (KIR) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 08:35:00

05264 SPJ-KIR MEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 2022-06-19 12:55:00

05265 DBG-PPTA MEMU PASS. SPL DARBHANGA JN (DBG) – PATLIPUTRA (PPTA) PSPC 2022-06-19 11:55:00

05266 PPTA-DBG MEMU PASS. SPL PATLIPUTRA (PPTA) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 2022-06-19 11:35:00

05275 SHC- SPJ MEMU PASS SPL SAHARSA JN (SHC) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 07:45:00

05276 SPJ- SHC MEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 22:55:00

05277 SHC – SPJ MEMU PASS SPL SAHARSA JN (SHC) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 22:15:00

05278 SPJ-SHC MEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 16:05:00

05287 MFP-RXL MEMU PASS. SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 2022-06-19 18:35:00

05288 RXL-MFP MEMU PASS. SPL RAXAUL JN (RXL) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 2022-06-19 05:55:00

05291 SHC-SPJ MEMU PASS SPL SAHARSA JN (SHC) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 04:05:00

05292 SPJ – SHC MEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 13:30:00

05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 2022-06-19 07:25:00

05332 MB-KGM SPL EXP MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 2022-06-19 14:45:00

05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) – RAMNAGAR (RMR) PSPC 2022-06-19 04:30:00

05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) – MORADABAD (MB) PSPC 2022-06-19 21:10:00

05404 GAYA-JMP SPL GAYA JN (GAYA) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 06:05:00

05427 AMH-BCY UNRESERVED SPL AZAMGARH (AMH) – VARANASI CITY (BCY) PSPC 2022-06-19 05:15:00

05429 SRU-BHJ DAILY UNRESRV EXP SALEMPUR JN (SRU) – BARHAJ BAZAR (BHJ) PSPC 2022-06-19 08:50:00

05430 BHJ-SRU DAILY UNRESER EXP BARHAJ BAZAR (BHJ) – SALEMPUR JN (SRU) PSPC 2022-06-19 06:40:00

05431 SRU-BHJ UNRESERVED EXP SALEMPUR JN (SRU) – BARHAJ BAZAR (BHJ) PSPC 2022-06-19 19:30:00

05432 BHJ-SRU UNRESERVED EXP BARHAJ BAZAR (BHJ) – SALEMPUR JN (SRU) PSPC 2022-06-19 18:00:00

05437 GCT-PYGS UNRESERVED EXP GHAZIPUR CITY (GCT) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) PSPC 2022-06-19 04:20:00

05438 PYGS-GCT UNRESERVED EXP PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – GHAZIPUR CITY (GCT) PSPC 2022-06-19 17:45:00

05439 SV-THE UNRESERVED EXPRESS SIWAN JN (SV) – THAWE JN (THE) PSPC 2022-06-19 06:30:00

05440 THE MHC UNRESV SPL THAWE JN (THE) – MASRAKH (MHC) PSPC 2022-06-19 10:25:00

05441 MHC THE UNRESV SPL MASRAKH (MHC) – THAWE JN (THE) PSPC 2022-06-19 14:30:00

05442 THE-SV UNRESERVED EXPRESS THAWE JN (THE) – SIWAN JN (SV) PSPC 2022-06-19 20:35:00

05443 CPR-MAU UNRESERVED EXP CHHAPRA (CPR) – MAU JN (MAU) PSPC 2022-06-19 16:00:00

05444 MAU-CPR UNRESERVED EXP MAU JN (MAU) – CHHAPRA (CPR) PSPC 2022-06-19 05:00:00

05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY) PSPC 2022-06-19 16:10:00

05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR) PSPC 2022-06-19 05:00:00

05449 NKE-GKP UN-RESERVED EXP NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 2022-06-19 23:35:00

05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 2022-06-19 18:05:00

05497 NKE-GKP DAILY UNRESER EXP NARKATIAGANJ JN (NKE) – GORAKHPUR (GKP) PSPC 2022-06-19 05:40:00

05498 GKP-NKE DAILY UNRESER EXP GORAKHPUR (GKP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 2022-06-19 22:45:00

05501 BJU-SPJ MEMU PASS SPL BARAUNI JN (BJU) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 07:50:00

05502 SPJ-BJU MEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – BARAUNI JN (BJU) PSPC 2022-06-19 20:10:00

05509 SHC-JMP PASSENGER SPECIAL SAHARSA JN (SHC) – JAMALPUR JN (JMP) PSPC 2022-06-19 05:15:00

05510 JMP-SHC PASSENGER SPECIAL JAMALPUR JN (JMP) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 21:45:00

05511 SPJ-SEE DEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – SONPUR JN (SEE) PSPC 2022-06-19 19:30:00

05512 SEE – SPJ DEMU PASS SPL SONPUR JN (SEE) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 04:08:00

05513 SPJ-JYG PASSENGER SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – JAYNAGAR (JYG) PSPC 2022-06-19 18:20:00

05514 JYG-SPJ PASSENGER SPL JAYNAGAR (JYG) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 07:55:00

05515 LLP-SHC DEMU SPECIAL LALITGRAM (LLP) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 13:30:00

05516 SHC-LLP DEMU SPECIAL SAHARSA JN (SHC) – LALITGRAM (LLP) PSPC 2022-06-19 06:45:00

05519 VSHI-SEE SPECIAL VAISHALI (VSHI) – SONPUR JN (SEE) PSPC 2022-06-19 11:45:00

05520 SEE-VSHI DEMU SPL SONPUR JN (SEE) – VAISHALI (VSHI) PSPC 2022-06-19 07:30:00

05523 SRGR-SHC DEMU PASS SPL SARAYGARH (SRGR) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 19:45:00

05524 SHC-SRGR DEMU PASS SPL SAHARSA JN (SHC) – SARAYGARH (SRGR) PSPC 2022-06-19 17:00:00

05525 SPJ-RXL DEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 2022-06-19 04:00:00

05526 RXL-SPJ DEMU PASS SPL RAXAUL JN (RXL) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 18:10:00

05533 DBG-JYG PASSENGER SPL DARBHANGA JN (DBG) – JAYNAGAR (JYG) PSPC 2022-06-19 18:05:00

05534 JYG-DBG PASSENGER SPL JAYNAGAR (JYG) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 2022-06-19 13:40:00

05535 SPJ – JYG PASSENGER SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – JAYNAGAR (JYG) PSPC 2022-06-19 05:50:00

05536 JYG-SPJ PASSENGER SPL JAYNAGAR (JYG) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 16:30:00

05541 RXL-NKE DEMU PASS SPL RAXAUL JN (RXL) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 2022-06-19 05:10:00

05542 NKE-RXL DEMU PASS SPL NARKATIAGANJ JN (NKE) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 2022-06-19 09:00:00

05543 LSI-SHC DEMU SPECIAL LAHERIA SARAI (LSI) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 12:05:00

05544 SHC-LSI DEMU SPECIAL SAHARSA JN (SHC) – LAHERIA SARAI (LSI) PSPC 2022-06-19 05:15:00

05545 LSI-SHC DEMU SPECIAL LAHERIA SARAI (LSI) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 05:05:00

05546 SHC-LSI DEMU SPECIAL SAHARSA JN (SHC) – LAHERIA SARAI (LSI) PSPC 2022-06-19 18:35:00

05547 LSI-SHC DEMU SPECIAL LAHERIA SARAI (LSI) – SAHARSA JN (SHC) PSPC 2022-06-19 20:05:00

05548 SHC-LSI DEMU SPECIAL SAHARSA JN (SHC) – LAHERIA SARAI (LSI) PSPC 2022-06-19 11:10:00

05579 DBG-JJP DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) – JHANJHARPUR (JJP) PSPC 2022-06-19 19:00:00

05580 JJP-DBG DEMU SPECIAL JHANJHARPUR (JJP) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 2022-06-19 06:45:00

05587 RXL-NKE DEMU SPECIAL RAXAUL JN (RXL) – NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 2022-06-19 15:30:00

05588 NKE-RXL DEMU SPECIAL NARKATIAGANJ JN (NKE) – RAXAUL JN (RXL) PSPC 2022-06-19 17:15:00

05589 SPJ – DBG DEMU SPECIAL SAMASTIPUR JN (SPJ) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 2022-06-19 08:45:00

05590 DBG – SPJ DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 09:15:00

05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL DARBHANGA JN (DBG) – HARNAGAR (HRGR) PSPC 2022-06-19 09:35:00

05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL HARNAGAR (HRGR) – DARBHANGA JN (DBG) PSPC 2022-06-19 15:15:00

05593 SPJ – JYG DEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – JAYNAGAR (JYG) PSPC 2022-06-19 14:00:00

05594 JYG-SPJ DEMU PASS SPL JAYNAGAR (JYG) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 18:35:00

05595 SPJ-MFP DEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) – MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 2022-06-19 04:45:00

05596 MFP – SPJ DEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) – SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 2022-06-19 12:25:00

05602 LMG-GHY PASSENGER SPL LUMDING JN (LMG) – GUWAHATI (GHY) PSPC 2022-06-19 07:00:00

05810 GHY-NBQ PASSENGER SPL GUWAHATI (GHY) – NEW BONGAIGAON (NBQ) PSPC 2022-06-19 05:00:00

06595 SBC-DMM MEMU KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) – DHARMAVARAM JN (DMM) PSPC 2022-06-19 08:25:00

07280 NDD-NS NIDADAVOLU JN (NDD) – NARASAPUR (NS) PSPC 2022-06-19 09:15:00

07335 BGM-SED UR EXP SPL BELGAUM (BGM) – SHEDBAL (SED) PSPC 2022-06-19 08:00:00

07336 SED-BGM UR EXP SPL SHEDBAL (SED) – BELGAUM (BGM) PSPC 2022-06-19 12:00:00

07771 NARSAPUR-NDD NIDADAVOLU JN (NDD) – NARASAPUR (NS) PSPC 2022-06-19 06:45:00

07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) – MANOHARABAD (MOB) PSPC 2022-06-19 05:45:00

07796 MOB-SC DEMU MANOHARABAD (MOB) – SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 2022-06-19 08:45:00

07881 BVRM-NDD BHIMAVARAM JN (BVRM) – NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 2022-06-19 07:05:00

07884 NDD-BVRM NIDADAVOLU JN (NDD) – BHIMAVARAM JN (BVRM) PSPC 2022-06-19 04:45:00

07897 NS-NDD NARASAPUR (NS) – NIDADAVOLU JN (NDD) PSPC 2022-06-19 04:10:00

07906 DBRT – LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) – LEDO (LEDO) PSPC 2022-06-19 07:05:00

07907 LEDO – DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) – DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 2022-06-19 17:40:00

08437 BHC-CTC SPECIAL BHADRAKH (BHC) – CUTTACK (CTC) PSPC 2022-06-19 15:30:00

08438 CTC-BHC MEMU CUTTACK (CTC) – BHADRAKH (BHC) PSPC 2022-06-19 11:55:00

08440 PATNA-PURI PUJA SPL PATNA JN (PNBE) – PURI (PURI) TOD 2022-06-19 13:30:00

08545 KRPU-VSKP PASS SPECIAL KORAPUT JN. (KRPU) – VISAKHAPATNAM (VSKP) PSPC 2022-06-19 08:10:00

08546 VSKP-KRPU PASS SPECIAL VISAKHAPATNAM (VSKP) – KORAPUT JN. (KRPU) PSPC 2022-06-19 06:30:00

08705 R DGG MEMU SPL RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG) PSPC 2022-06-19 08:30:00

08706 DGG BSP MEMU SPL DONGARGARH (DGG) – BILASPUR JN. (BSP) PSPC 2022-06-19 11:40:00

08709 R DGG MEMU SPL RAIPUR JN (R) – DONGARGARH (DGG) PSPC 2022-06-19 17:20:00

08710 DGG R MEMU SPL DONGARGARH (DGG) – RAIPUR JN (R) PSPC 2022-06-19 05:50:00

08737 RIG-BSP MEMU SPL RAIGARH (RIG) – BILASPUR JN. (BSP) PSPC 2022-06-19 15:35:00

08738 BSP RIG MEMU SPL BILASPUR JN. (BSP) – RAIGARH (RIG) PSPC 2022-06-19 10:40:00

08739 SDL BSP MEMU SHAHDOL (SDL) – BILASPUR JN. (BSP) PSPC 2022-06-19 09:30:00

08740 BSP-SDL MEMU BILASPUR JN. (BSP) – SHAHDOL (SDL) PSPC 2022-06-19 07:45:00

08754 ITR- RTK MEMU SPL ITWARI (ITR) – RAMTEK (RTK) PSPC 2022-06-19 19:10:00

08755 RTK-NGP MEMU SPL RAMTEK (RTK) – NAGPUR (NGP) PSPC 2022-06-19 21:30:00

08861 GONDIA JSG SPL GONDIA JN (G) – JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 2022-06-19 05:20:00

08862 JSG GONDIA MEMU SPL JHARSUGUDA JN (JSG) – GONDIA JN (G) PSPC 2022-06-19 07:20:00

09483 MSH – PTN PASSENGER MAHESANA JN (MSH) – NARAYANPUR TATWARA (PTN) PSPC 2022-06-19 06:05:00

09484 PTN – MSH PASSENGER NARAYANPUR TATWARA (PTN) – MAHESANA JN (MSH) PSPC 2022-06-19 19:20:00

10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) – MADGAON (MAO) MEX 2022-06-19 02:12:00

10102 MADGAON – RATNAGIRI MADGAON (MAO) – RATNAGIRI (RN) MEX 2022-06-19 19:25:00

11061 LTT-JYG EXP LOKMANYATILAK (LTT) – JAYNAGAR (JYG) MEX 2022-06-19 11:30:00

11062 JYG LTT EXP JAYNAGAR (JYG) – LOKMANYATILAK (LTT) MEX 2022-06-19 13:00:00

11124 BJU- GWL MAIL BARAUNI JN (BJU) – GWALIOR JN. (GWL) MEX 2022-06-19 18:45:00

11265 JBP-ABKP EXP JABALPUR (JBP) – AMBIKAPUR (ABKP) MEX 2022-06-19 13:10:00

11266 ABKP-JBP EXP AMBIKAPUR (ABKP) – JABALPUR (JBP) MEX 2022-06-19 06:15:00

12142 PPTA-LTT SF EXPRESS PATLIPUTRA (PPTA) – LOKMANYATILAK (LTT) SUF 2022-06-19 10:55:00

12150 DNR-PUNE EXP DANAPUR (DNR) – PUNE JN (PUNE) SUF 2022-06-19 23:10:00

12203 GARIB RATH EX SAHARSA JN (SHC) – AMRITSAR JN (ASR) GBR 2022-06-19 14:32:00

12204 SHC GARIB RATH AMRITSAR JN (ASR) – SAHARSA JN (SHC) GBR 2022-06-19 04:00:00

12295 SBC-DNR SANGHAMITRA EXP KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) – DANAPUR (DNR) SUF 2022-06-19 09:10:00

12296 DNR-SBC SANGHAMITRA EXP DANAPUR (DNR) – KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) SUF 2022-06-19 20:15:00

12304 NDLS HWH POORVA EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – HOWRAH JN (HWH) SUF 2022-06-19 17:40:00

12309 RJPB-NDLS TEJAS RAJ EXP RAJENDRA NAGAR (RJPB) – NEW DELHI (NDLS) RAJ 2022-06-19 19:10:00

12310 NDLS-RJPB TEJAS RAJ EXP NEW DELHI (NDLS) – RAJENDRA NAGAR (RJPB) RAJ 2022-06-19 17:10:00

12317 KOAA-ASR BI WEEKLY EXP KOLKATTA TERMINAL (KOAA) – AMRITSAR JN (ASR) SUF 2022-06-19 07:40:00

12332 JAT HWH HIMGRI EXPRESS JAMMU TAWI (JAT) – HOWRAH JN (HWH) SUF 2022-06-19 22:45:00

12336 LTT-BGP TRI WKLY EXP LOKMANYATILAK (LTT) – BHAGALPUR (BGP) SUF 2022-06-19 08:05:00

12352 RJPB-HWH EXPRESS RAJENDRA NAGAR (RJPB) – HOWRAH JN (HWH) SUF 2022-06-19 21:10:00

12356 JAT-PNBE ARCHANA EXPRESS JAMMU TAWI (JAT) – PATNA JN (PNBE) SUF 2022-06-19 17:45:00

12360 PNBE KOAA GARIBRAATH EXPR PATNA JN (PNBE) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) GBR 2022-06-19 20:07:00

12365 PNBE-RNC JANSHATABDI PATNA JN (PNBE) – RANCHI (RNC) JSH 2022-06-19 06:10:00

12366 RNC-PNBE JANSHATABDI RANCHI (RNC) – PATNA JN (PNBE) JSH 2022-06-19 14:25:00

12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – BHAGALPUR (BGP) SUF 2022-06-19 13:15:00

12370 DDN HWH KUMBHA EXP DEHRADUN (DDN) – HOWRAH JN (HWH) SUF 2022-06-19 22:10:00

12389 GAYA-CHENNAI EXPRESS GAYA JN (GAYA) – CHENNAI CENTRAL (MAS) SUF 2022-06-19 05:30:00

12391 RGD-NDLS SHRAMJEEVI EXP RAJGIR (RGD) – NEW DELHI (NDLS) SUF 2022-06-19 08:05:00

12392 NDLS-RGD SHRAMJEEVI EXP NEW DELHI (NDLS) – RAJGIR (RGD) SUF 2022-06-19 13:10:00

12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS RAJENDRA NAGAR (RJPB) – NEW DELHI (NDLS) SUF 2022-06-19 19:25:00

12394 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – RAJENDRA NAGAR (RJPB) SUF 2022-06-19 17:30:00

12397 GAYA-NDLS MAHABODHI EXP GAYA JN (GAYA) – NEW DELHI (NDLS) SUF 2022-06-19 14:00:00

12398 NDLS-GAYA MAHABODHI EXP NEW DELHI (NDLS) – GAYA JN (GAYA) SUF 2022-06-19 12:50:00

12424 RAJDHANI EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – DIBRUGARH (DBRG) RAJ 2022-06-19 16:20:00

12487 JBN-ANVT SUPERFASTEXP JOGBANI (JBN) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 2022-06-19 20:30:00

12488 ANVT-JBNSUPERFAST EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – JOGBANI (JBN) SUF 2022-06-19 08:10:00

12491 MOURDHWAJ EXPRESS BARAUNI JN (BJU) – JAMMU TAWI (JAT) SUF 2022-06-19 05:02:00

12506 NORTHEAST EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – KAMAKHYA (KYQ) SUF 2022-06-19 07:40:00

12524 NDLS-NJP S/F EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – NEW JALPAIGURI (NJP) SUF 2022-06-19 15:05:00

12553 SHC-NDLS VAISHALI EXPRESS SAHARSA JN (SHC) – NEW DELHI (NDLS) SUF 2022-06-19 06:46:00

12554 NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – SAHARSA JN (SHC) SUF 2022-06-19 20:40:00

12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP MUZAFFARPUR JN (MFP) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 2022-06-19 11:35:00

12558 ANVT-MFP SAPTKRANTI EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – MUZAFFARPUR JN (MFP) SUF 2022-06-19 14:50:00

12561 SWANTRATA SENANI EXPRESS JAYNAGAR (JYG) – NEW DELHI (NDLS) SUF 2022-06-19 17:20:00

12562 SWANTRATA SENANI EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – JAYNAGAR (JYG) SUF 2022-06-19 21:15:00

12565 BIHAR SAMPARK KRANTI EXP DARBHANGA JN (DBG) – NEW DELHI (NDLS) SUF 2022-06-19 08:26:00

12566 BIHAR SAMPARK KRANTI EXP NEW DELHI (NDLS) – DARBHANGA JN (DBG) SUF 2022-06-19 13:00:00

12567 SHC-PNBE RAJYA RANI EXP SAHARSA JN (SHC) – PATNA JN (PNBE) SUF 2022-06-19 07:15:00

12568 PNBE-SHC RAJYA RANI EXP PATNA JN (PNBE) – SAHARSA JN (SHC) SUF 2022-06-19 12:30:00

12703 HWH-SC FALAKNUMA EXP HOWRAH JN (HWH) – SECUNDERABAD JN (SC) SUF 2022-06-19 08:35:00

12792 DNR-SC EXP DANAPUR (DNR) – SECUNDERABAD JN (SC) SUF 2022-06-19 12:15:00

12801 PURI-NDLS PURUSHOTTAM PURI (PURI) – NEW DELHI (NDLS) SUF 2022-06-19 21:55:00

12802 NDLS-PURI PURSHOTTAM NEW DELHI (NDLS) – PURI (PURI) SUF 2022-06-19 22:40:00

12811 LTT-HTE SUPERFAST EXP LOKMANYATILAK (LTT) – HATIA (HTE) SUF 2022-06-19 00:15:00

12819 BBS-ANVT SAMPARK KRANTI BHUBANESWAR (BBS) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 2022-06-19 16:15:00

12875 PURI-ANVT NEELACHAL PURI (PURI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) SUF 2022-06-19 11:00:00

12929 BL – BRC INTERCITY VALSAD (BL) – VADODARA JN (BRC) SUF 2022-06-19 07:15:00

12930 BRC – BL INTERCITY VADODARA JN (BRC) – VALSAD (BL) SUF 2022-06-19 17:10:00

13006 ASR-HWH MAIL AMRITSAR JN (ASR) – HOWRAH JN (HWH) SUF 2022-06-19 18:25:00

13010 YNRK HWH DOON EXP YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) – HOWRAH JN (HWH) MEX 2022-06-19 20:50:00

13020 KGM HWH BAGH EXPRESS KATHGODAM (KGM) – HOWRAH JN (HWH) MEX 2022-06-19 21:50:00

13022 RXL HWH MITHILA EXP RAXAUL JN (RXL) – HOWRAH JN (HWH) MEX 2022-06-19 10:00:00

13024 GAYA-HWH EXP GAYA JN (GAYA) – HOWRAH JN (HWH) MEX 2022-06-19 12:20:00

13030 MKA – HWH EXP MOKAMEH JN (MKA) – HOWRAH JN (HWH) MEX 2022-06-19 12:45:00

13031 HWH- JYG EXP HOWRAH JN (HWH) – JAYNAGAR (JYG) MEX 2022-06-19 11:05:00

13032 JYG-HWH EXP JAYNAGAR (JYG) – HOWRAH JN (HWH) MEX 2022-06-19 19:47:00

13106 BUI SDAH EXPRESS BALLIA (BUI) – SEALDAH (SDAH) MEX 2022-06-19 08:50:00

13136 JYG KOAA EXP JAYNAGAR (JYG) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) MEX 2022-06-19 12:42:00

13152 JAT-KOAA EXP JAMMU TAWI (JAT) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) MEX 2022-06-19 20:30:00

13164 SHC-SDAH HATEBAZARE EXP SAHARSA JN (SHC) – SEALDAH (SDAH) MEX 2022-06-19 14:15:00

13166 SMI-KOAA WEEKLY EXP SITAMARHI (SMI) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) MEX 2022-06-19 22:55:00

13173 KANCHENJUNGHA EXP SEALDAH (SDAH) – AGARTALA (AGTL) MEX 2022-06-19 06:35:00

13186 JYG SDAH GANGASAGAR EXP JAYNAGAR (JYG) – SEALDAH (SDAH) MEX 2022-06-19 16:10:00

13201 PNBE LTT EXPRESS PATNA JN (PNBE) – LOKMANYATILAK (LTT) MEX 2022-06-19 23:55:00

13202 LTT – PNBE EXPRESS LOKMANYATILAK (LTT) – PATNA JN (PNBE) MEX 2022-06-19 14:55:00

13205 SHC-PPTA JANHIT EXP SAHARSA JN (SHC) – PATLIPUTRA (PPTA) MEX 2022-06-19 23:30:00

13206 PPTA-SHC JANHIT EXPRESS PATLIPUTRA (PPTA) – SAHARSA JN (SHC) MEX 2022-06-19 09:10:00

13208 PNBE-JSME EXPRESS PATNA JN (PNBE) – JASIDIH JN. (JSME) MEX 2022-06-19 08:55:00

13209 PNBE-DDU EXPRESS PATNA JN (PNBE) – PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) MEX 2022-06-19 07:40:00

13210 DDU-PNBE EXPRESS PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) – PATNA JN (PNBE) MEX 2022-06-19 14:35:00

13233 RGD – DNR INTERCITY EXP RAJGIR (RGD) – DANAPUR (DNR) MEX 2022-06-19 16:40:00

13234 DNR – RGD INTERCITY EXP DANAPUR (DNR) – RAJGIR (RGD) MEX 2022-06-19 06:50:00

13237 PNBE- KOTA EXPRESS PATNA JN (PNBE) – KOTA JN (KOTA) MEX 2022-06-19 11:45:00

13238 KOTA – PNBE EXPRESS KOTA JN (KOTA) – PATNA JN (PNBE) MEX 2022-06-19 18:10:00

13242 RJPB T -BANKA EXPRESS RAJENDRA NAGAR (RJPB) – BANKA (BAKA) MEX 2022-06-19 23:56:00

13243 PNBE-GAYA -BBU EXPRESS PATNA JN (PNBE) – BHABUA ROAD (BBU) MEX 2022-06-19 17:45:00

13244 BBU-GAYA-PNBE EXPRESS BHABUA ROAD (BBU) – PATNA JN (PNBE) MEX 2022-06-19 04:00:00

13248 RJPB-KYQ EXPRESS RAJENDRA NAGAR (RJPB) – KAMAKHYA (KYQ) MEX 2022-06-19 23:15:00

13249 PNBE-BBU INTERCITY EXP PATNA JN (PNBE) – BHABUA ROAD (BBU) MEX 2022-06-19 05:25:00

13250 BBU-PNBE INTERCITY EXP BHABUA ROAD (BBU) – PATNA JN (PNBE) MEX 2022-06-19 11:30:00

13257 DNR-ANVT JANSADHARAN EXP DANAPUR (DNR) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 2022-06-19 15:55:00

13258 ANVT-DNR JANSADHARAN EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – DANAPUR (DNR) MEX 2022-06-19 13:35:00

13287 DURG-RJPB SOUTH BIHAR EXP DURG (DURG) – RAJENDRA NAGAR (RJPB) MEX 2022-06-19 07:00:00

13288 RJPB-DURG SOUTH BIHAR EXP RAJENDRA NAGAR (RJPB) – DURG (DURG) MEX 2022-06-19 20:25:00

13305 DHN-DOS INTERCITY EXP DHANBAD JN (DHN) – DEHRI ON SONE (DOS) MEX 2022-06-19 06:00:00

13306 DOS-DHN INTERCITY EXP DEHRI ON SONE (DOS) – DHANBAD JN (DHN) MEX 2022-06-19 15:50:00

13308 GANGASUTLEJ EXPRESS FIROZPUR CANT (FZR) – DHANBAD JN (DHN) MEX 2022-06-19 16:15:00

13330 GANGA DAMODAR EXPRESS PATNA JN (PNBE) – DHANBAD JN (DHN) MEX 2022-06-19 23:30:00

13348 PALAMU EXPRESS PATNA JN (PNBE) – BARKA KANA (BRKA) MEX 2022-06-19 20:15:00

13350 PNBE-SGRL EXPRESS PATNA JN (PNBE) – SINGRAULI (SGRL) MEX 2022-06-19 19:30:00

13401 BGP-DNR INTERCITY EXP BHAGALPUR (BGP) – DANAPUR (DNR) MEX 2022-06-19 05:30:00

13402 DNR-BGP INTERCITY EXP DANAPUR (DNR) – BHAGALPUR (BGP) MEX 2022-06-19 16:30:00

13404 BGP RNC VANANCHAL EXP BHAGALPUR (BGP) – RANCHI (RNC) MEX 2022-06-19 19:05:00

13410 KIUL-MLDT INTERCITY EXP KIUL JN (KIUL) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 2022-06-19 14:00:00

13415 MLDT-PNBE EXP MALDA TOWN (MLDT) – PATNA JN (PNBE) MEX 2022-06-19 20:30:00

13419 BGP-MFP JANASEWA EXP BHAGALPUR (BGP) – MUZAFFARPUR JN (MFP) MEX 2022-06-19 14:05:00

13420 MFP-BGP JANASEWA EXP MUZAFFARPUR JN (MFP) – BHAGALPUR (BGP) MEX 2022-06-19 23:07:00

13484 DLI-MLDT FARAKKA EXP DELHI JN. (DLI) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 2022-06-19 21:40:00

13545 ASN-GAYA MEMU EXP ASANSOL MAIN (ASN) – GAYA JN (GAYA) MEX 2022-06-19 14:00:00

13546 GAYA-ASN MEMU EXP GAYA JN (GAYA) – ASANSOL MAIN (ASN) MEX 2022-06-19 04:25:00

13553 ASN-BSB MEMU EXP ASANSOL MAIN (ASN) – VARANASI (BSB) MEX 2022-06-19 06:40:00

13554 BSB-ASN MEMU EXP VARANASI (BSB) – ASANSOL MAIN (ASN) MEX 2022-06-19 04:15:00

14004 NDLS-MLDT EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – MALDA TOWN (MLDT) MEX 2022-06-19 18:00:00

14005 LICHCHIVI EXPRESS SITAMARHI (SMI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 2022-06-19 02:30:00

14006 LICHCHIVI EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – SITAMARHI (SMI) MEX 2022-06-19 18:00:00

14009 CHAMPARAN- SATYAGRAH EXP BAPUDM MOTIHARI (BMKI) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 2022-06-19 21:12:00

14015 SADBHAWANA EXP RAXAUL JN (RXL) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 2022-06-19 22:55:00

14016 SADHBHAWNA EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – RAXAUL JN (RXL) MEX 2022-06-19 16:30:00

14203 BSB LKO INTERCITY VARANASI (BSB) – LUCKNOW (LKO) MEX 2022-06-19 16:15:00

14204 LKO BSB INTERCITY LUCKNOW (LKO) – VARANASI (BSB) MEX 2022-06-19 07:00:00

14223 BUDH PURNIMA EXP RAJGIR (RGD) – VARANASI (BSB) MEX 2022-06-19 23:35:00

14224 BUDHPURNIMA EXP VARANASI (BSB) – RAJGIR (RGD) MEX 2022-06-19 20:30:00

14307 PYGS -BE PASS. EXP. PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) – BAREILLY(NR) (BE) MEX 2022-06-19 01:05:00

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS BAREILLY(NR) (BE) – PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 2022-06-19 17:30:00

14649 SARYU YAMUNA EXP JAYNAGAR (JYG) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 2022-06-19 07:20:00

14674 SHAHEED EXP AMRITSAR JN (ASR) – JAYNAGAR (JYG) MEX 2022-06-19 13:05:00

14813 JU BPL EXP JODHPUR JN (JU) – BHOPAL (BPL) MEX 2022-06-19 08:50:00

14814 BPL JU EXP BHOPAL (BPL) – JODHPUR JN (JU) MEX 2022-06-19 16:55:00

14823 JU-RE EXP JODHPUR JN (JU) – REWARI JN. (RE) MEX 2022-06-19 01:35:00

14824 RE-JU EXP REWARI JN. (RE) – JODHPUR JN (JU) MEX 2022-06-19 13:10:00

15028 MAURYA EXPRESS GORAKHPUR (GKP) – HATIA (HTE) MEX 2022-06-19 07:20:00

15079 PPTA-GKP EXP PATLIPUTRA (PPTA) – GORAKHPUR (GKP) MEX 2022-06-19 14:50:00

15080 GKP-PPTA EXP SPECIAL GORAKHPUR (GKP) – PATLIPUTRA (PPTA) MEX 2022-06-19 03:35:00

15111 CPR-BCY INTERCITY EXP. CHHAPRA (CPR) – VARANASI CITY (BCY) MEX 2022-06-19 03:35:00

15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS VARANASI CITY (BCY) – CHHAPRA (CPR) MEX 2022-06-19 18:25:00

15113 GTNR-CI EXP GOMATI NAGAR (GTNR) – CHHAPRA KACHERI (CI) MEX 2022-06-19 21:10:00

15114 CI -GTNR EXP CHHAPRA KACHERI (CI) – GOMATI NAGAR (GTNR) MEX 2022-06-19 19:20:00

15125 BSBS-PNBE JANSHATABD EXP BANARAS (BSBS) – PATNA JN (PNBE) MEX 2022-06-19 06:20:00

15126 PNBE-BSBS JANSHATABD EXP PATNA JN (PNBE) – BANARAS (BSBS) MEX 2022-06-19 17:20:00

15201 PPTA-NKE INTERCITY EXP PATLIPUTRA (PPTA) – NARKATIAGANJ JN (NKE) MEX 2022-06-19 17:00:00

15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP NARKATIAGANJ JN (NKE) – PATLIPUTRA (PPTA) MEX 2022-06-19 04:20:00

15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS BARAUNI JN (BJU) – LUCKNOW (LJN) MEX 2022-06-19 20:25:00

15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS LUCKNOW (LJN) – BARAUNI JN (BJU) MEX 2022-06-19 15:15:00

15215 MFP-NKE EXPRESS MUZAFFARPUR JN (MFP) – NARKATIAGANJ JN (NKE) MEX 2022-06-19 07:20:00

15216 NKE-MFP EXPRESS NARKATIAGANJ JN (NKE) – MUZAFFARPUR JN (MFP) MEX 2022-06-19 13:45:00

15231 BJU – GONDIA EXPRESS BARAUNI JN (BJU) – GONDIA JN (G) MEX 2022-06-19 10:05:00

15234 DARBHANGA-KOLKATA EXPRESS DARBHANGA JN (DBG) – KOLKATTA TERMINAL (KOAA) MEX 2022-06-19 15:47:00

15273 RXL-ANVT SATYAGRAH EXP RAXAUL JN (RXL) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 2022-06-19 08:30:00

15274 ANVT-RXL SATYAGRAH EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – RAXAUL JN (RXL) MEX 2022-06-19 17:30:00

15279 PURABIYA EXPRESS SAHARSA JN (SHC) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) MEX 2022-06-19 11:37:00

15284 JYG-MHI JANKI EXPRESS JAYNAGAR (JYG) – MANIHARI (MHI) MEX 2022-06-19 04:45:00

15515 RXL-DNR EXPRESS RAXAUL JN (RXL) – DANAPUR (DNR) MEX 2022-06-19 06:00:00

15516 DNR-RXL EXPRESS DANAPUR (DNR) – RAXAUL JN (RXL) MEX 2022-06-19 15:15:00

15527 JYG-PNBE EXPRESS JAYNAGAR (JYG) – PATNA JN (PNBE) MEX 2022-06-19 03:15:00

15528 PNBE-JYG EXPRESS PATNA JN (PNBE) – JAYNAGAR (JYG) MEX 2022-06-19 17:05:00

15531 SHC-ASR JANSADHARAN EXP SAHARSA JN (SHC) – AMRITSAR JN (ASR) MEX 2022-06-19 03:16:00

15549 JYG-PNBE INTERCITY EXPRES JAYNAGAR (JYG) – PATNA JN (PNBE) MEX 2022-06-19 05:25:00

15550 PNBE-JYG INTERCITY EXP PATNA JN (PNBE) – JAYNAGAR (JYG) MEX 2022-06-19 15:25:00

15553 BGP-JYG EXPRESS BHAGALPUR (BGP) – JAYNAGAR (JYG) MEX 2022-06-19 07:50:00

15554 JYG-BGP EXPRESS JAYNAGAR (JYG) – BHAGALPUR (BGP) MEX 2022-06-19 20:30:00

15612 SCL-GHY EXPRESS SILCHAR (SCL) – GUWAHATI (GHY) MEX 2022-06-19 22:15:00

15615 GHY-SCL EXPRESS GUWAHATI (GHY) – SILCHAR (SCL) MEX 2022-06-19 23:55:00

15616 SCL-GHY EXPRESS SILCHAR (SCL) – GUWAHATI (GHY) MEX 2022-06-19 07:20:00

15642 BARAK BRAHMAPUTRA EXPRESS NEW TINSUKIA (NTSK) – SILCHAR (SCL) MEX 2022-06-19 18:05:00

15657 BRAHMAPUTRA MAIL DELHI JN. (DLI) – KAMAKHYA (KYQ) MEX 2022-06-19 23:40:00

15666 MXN-GHY BG EXPRESS MARIANI JN (MXN) – GUWAHATI (GHY) MEX 2022-06-19 06:05:00

15708 ASR-KIR EXPRESS AMRITSAR JN (ASR) – KATIHAR JN (KIR) MEX 2022-06-19 08:25:00

15713 KIR-PNBE I/C EXPRESS KATIHAR JN (KIR) – PATNA JN (PNBE) MEX 2022-06-19 06:15:00

15714 PNBE-KIR I/C EXPRESS PATNA JN (PNBE) – KATIHAR JN (KIR) MEX 2022-06-19 14:15:00

15769 APDJ-LMG I/C EXPRESS ALIPUR DUAR JN (APDJ) – LUMDING JN (LMG) MEX 2022-06-19 03:45:00

15770 LMG-APDJ I/C EXPRESS LUMDING JN (LMG) – ALIPUR DUAR JN (APDJ) MEX 2022-06-19 15:00:00

15909 AVADH ASSAM EXPRESS DIBRUGARH (DBRG) – LALGARH JN (LGH) MEX 2022-06-19 10:20:00

15928 NTSK-RNY EXPRESS NEW TINSUKIA (NTSK) – RANGIYA JN. (RNY) MEX 2022-06-19 06:10:00

16568 SMET-TK UR EXP SHIMOGA TOWN (SMET) – TUMKUR (TK) MEX 2022-06-19 04:00:00

17006 RXL-HYB EXP RAXAUL JN (RXL) – HYDERABAD (HYB) MEX 2022-06-19 03:25:00

17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) – SECUNDERABAD JN (SC) MEX 2022-06-19 07:00:00

18106 JYG – ROU EXPRESS JAYNAGAR (JYG) – ROURKELA (ROU) MEX 2022-06-19 19:30:00

18109 TATA ITR EXP TATANAGAR JN (TATA) – ITWARI (ITR) MEX 2022-06-19 09:10:00

18175 HTE-JSG MEMU EXP HATIA (HTE) – JHARSUGUDA JN (JSG) MEX 2022-06-19 13:00:00

18176 JSG-HTE MEMU EXP JHARSUGUDA JN (JSG) – HATIA (HTE) MEX 2022-06-19 08:25:00

18182 THE-TATA EXPRESS THAWE JN (THE) – TATANAGAR JN (TATA) MEX 2022-06-19 10:10:00

18183 TATA-DANAPUR EXPRESS TATANAGAR JN (TATA) – DANAPUR (DNR) MEX 2022-06-19 08:15:00

18184 DNR-TATA EXPRESS DANAPUR (DNR) – TATANAGAR JN (TATA) MEX 2022-06-19 05:46:00

18203 DURG CNB EXP DURG (DURG) – KANPUR CENTRAL (CNB) MEX 2022-06-19 20:10:00

18235 BPL-BSP EXP CUM PASS BHOPAL (BPL) – BILASPUR JN. (BSP) MEX 2022-06-19 10:15:00

18236 BSP-BPL PASS CUM EXP BILASPUR JN. (BSP) – BHOPAL (BPL) MEX 2022-06-19 22:30:00

18247 BSP-REWA EXP BILASPUR JN. (BSP) – REWA (REWA) MEX 2022-06-19 19:20:00

18248 REWA-BSP EXP REWA (REWA) – BILASPUR JN. (BSP) MEX 2022-06-19 22:15:00

18257 BSP – CHRM EXPRESS BILASPUR JN. (BSP) – CHIRMIRI (CHRM) MEX 2022-06-19 23:55:00

18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL SAMBALPUR (SBP) – RAYAGADA (RGDA) MEX 2022-06-19 06:05:00

18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL RAYAGADA (RGDA) – SAMBALPUR (SBP) MEX 2022-06-19 13:25:00

18303 SBP-PURI INTERCITY SAMBALPUR (SBP) – PURI (PURI) MEX 2022-06-19 06:00:00

18304 PURI-SBP INTERCITY PURI (PURI) – SAMBALPUR (SBP) MEX 2022-06-19 15:45:00

18413 PRDP-PURI SPECIAL PARADEEP (PRDP) – PURI (PURI) MEX 2022-06-19 18:00:00

18414 PURI-PRDPEXP PURI (PURI) – PARADEEP (PRDP) MEX 2022-06-19 06:15:00

18417 PURI GUNUPUR EXP SPECIAL PURI (PURI) – GUNUPUR (GNPR) MEX 2022-06-19 12:00:00

18418 GUNUPUR PURI EXP SPECIAL GUNUPUR (GNPR) – PURI (PURI) MEX 2022-06-19 05:00:00

18527 RGDA-VSKP SPL EXP RAYAGADA (RGDA) – VISAKHAPATNAM (VSKP) MEX 2022-06-19 05:40:00

18531 PSA-VSKP PASS PALASA (PSA) – VISAKHAPATNAM (VSKP) MEX 2022-06-19 05:00:00

18532 VSKP – PSA PASS VISAKHAPATNAM (VSKP) – PALASA (PSA) MEX 2022-06-19 17:45:00

18552 KRDL-VSKP EXP KIRANDUL (KRDL) – VISAKHAPATNAM (VSKP) MEX 2022-06-19 06:00:00

18621 PNBE HTE PATLIPUTRA EXP PATNA JN (PNBE) – HATIA (HTE) MEX 2022-06-19 15:15:00

18623 IPR – HTE EXPRESS ISLAMPUR (IPR) – HATIA (HTE) MEX 2022-06-19 18:45:00

18625 PRNC-HTE EXPRESS PURNIA COURT (PRNC) – HATIA (HTE) MEX 2022-06-19 02:05:00

18626 HTE-PRNC EXP HATIA (HTE) – PURNIA COURT (PRNC) MEX 2022-06-19 05:55:00

18631 RNC CPU EXP RANCHI (RNC) – CHOPAN (CPU) MEX 2022-06-19 09:45:00

18636 SASARAM – RANCHI EXP SASARAM (SSM) – RANCHI (RNC) MEX 2022-06-19 03:40:00

18639 ARA – RNC EXPRESS ARA (ARA) – RANCHI (RNC) MEX 2022-06-19 10:00:00

19035 BRC ADI INTERCITY EXP VADODARA JN (BRC) – AHMEDABAD JN (ADI) MEX 2022-06-19 18:20:00

19036 ADI BRC INTERCITY EXP AHMEDABAD JN (ADI) – VADODARA JN (BRC) MEX 2022-06-19 14:00:00

19038 AVADH EXPRESS BARAUNI JN (BJU) – BANDRA TERMINUS (BDTS) MEX 2022-06-19 07:20:00

19054 MFP ST EXPRESS MUZAFFARPUR JN (MFP) – SURAT (ST) MEX 2022-06-19 20:10:00

19119 ADI – SMNH EXPRESS AHMEDABAD JN (ADI) – SOMNATH (SMNH) MEX 2022-06-19 10:45:00

19120 SMNH – ADI EXPRESS SOMNATH (SMNH) – AHMEDABAD JN (ADI) MEX 2022-06-19 06:35:00

19270 MFP – PBR EXP MUZAFFARPUR JN (MFP) – PORBANDAR (PBR) MEX 2022-06-19 15:15:00

19484 BJU – ADI EXPRESS BARAUNI JN (BJU) – AHMEDABAD JN (ADI) MEX 2022-06-19 19:30:00

20471 BKN PURI EXP BIKANER JN (BKN) – PURI (PURI) SUF 2022-06-19 19:35:00

20801 MAGADH EXPRESS ISLAMPUR (IPR) – NEW DELHI (NDLS) SUF 2022-06-19 15:32:00

20802 MAGADH EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – ISLAMPUR (IPR) SUF 2022-06-19 21:05:00

20846 BKN BSP SF EXP BIKANER JN (BKN) – BILASPUR JN. (BSP) SUF 2022-06-19 01:10:00

20934 DANAPUR EXPRESS DANAPUR (DNR) – UDHNA JN (UDN) SUF 2022-06-19 16:40:00

22197 PRATHAM S SS EXP KOLKATTA TERMINAL (KOAA) – VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) SUF 2022-06-19 07:25:00

22354 SMVB-PNBE HUMSAFAR SF EXP SMVT BENGALURU (SMVB) – PATNA JN (PNBE) SUF 2022-06-19 13:50:00

22355 PPTA – CDG EXPRESS PATLIPUTRA (PPTA) – CHANDIGARH (CDG) SUF 2022-06-19 20:35:00

22409 GAYA -ANVT GARIB RATH GAYA JN (GAYA) – ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) GBR 2022-06-19 19:35:00

22412 ARUNACHAL EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) – NAHARLAGUN (NHLN) SUF 2022-06-19 16:45:00

22450 NDLS-GHY EXPRESS NEW DELHI (NDLS) – GUWAHATI (GHY) SUF 2022-06-19 23:45:00

22453 RAJYA RANI EX LUCKNOW (LJN) – MEERUT CITY (MTC) SUF 2022-06-19 14:25:00

22454 RAJYA RANI EX MEERUT CITY (MTC) – LUCKNOW (LJN) SUF 2022-06-19 06:40:00

22552 JUC-DBG ANTYODAY EXPRESS JALANDHAR CITY (JUC) – DARBHANGA JN (DBG) SUF 2022-06-19 09:25:00

22620 TEN BSP SF EXP TIRUNELVELI (TEN) – BILASPUR JN. (BSP) SUF 2022-06-19 01:15:00

22819 BBS-VSKP SUF BHUBANESWAR (BBS) – VISAKHAPATNAM (VSKP) SUF 2022-06-19 08:15:00

22820 VSKP-BBS SUF VISAKHAPATNAM (VSKP) – BHUBANESWAR (BBS) SUF 2022-06-19 16:20:00

22844 PNBE BSP SF EXP PATNA JN (PNBE) – BILASPUR JN. (BSP) SUF 2022-06-19 00:10:00

22847 VSKP-LTT S/F WEEKLY VISAKHAPATNAM (VSKP) – LOKMANYATILAK (LTT) SUF 2022-06-19 08:20:00

22929 DRD – BRC EXPRESS DAHANU ROAD (DRD) – VADODARA JN (BRC) SUF 2022-06-19 15:45:00

22930 BRC – DRD EXPRESS VADODARA JN (BRC) – DAHANU ROAD (DRD) SUF 2022-06-19 06:25:00

22959 JAMNAGAR INTERCITY VADODARA JN (BRC) – JAMNAGAR (JAM) SUF 2022-06-19 15:50:00

22960 SURAT – JAMNAGAR INTERCIT JAMNAGAR (JAM) – VADODARA JN (BRC) SUF 2022-06-19 04:45:00

22977 JP JU EXP JAIPUR (JP) – JODHPUR JN (JU) SUF 2022-06-19 06:00:00

22978 JU JP EXP JODHPUR JN (JU) – JAIPUR (JP) SUF 2022-06-19 16:00:00

31311 SDAH – KLYM LOCAL SEALDAH (SDAH) – KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 2022-06-19 04:12:00

31312 KLYM-SDAH LOCAL KALYANI SIMANTA (KLYM) – SEALDAH (SDAH) SUB 2022-06-19 05:02:00

31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) – NAIHATI JN (NH) SUB 2022-06-19 04:40:00

31414 NH – SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) – SEALDAH (SDAH) SUB 2022-06-19 04:50:00

31617 SDAH-RHA LOCAL SEALDAH (SDAH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 2022-06-19 08:00:00

31622 RHA – SDAH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) – SEALDAH (SDAH) SUB 2022-06-19 10:12:00

31711 NH – RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) – RANAGHAT JN (RHA) SUB 2022-06-19 05:00:00

31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) – NAIHATI JN (NH) SUB 2022-06-19 04:05:00

32211 SDAH-DKAE LOCAL SEALDAH (SDAH) – DANKUNI (DKAE) SUB 2022-06-19 04:07:00

34111 KBGB – SDAH LOCAL KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) – SEALDAH (SDAH) SUB 2022-06-19 04:45:00

34112 SDAH-KBGB LOCAL SEALDAH (SDAH) – KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 2022-06-19 03:45:00

34352 SPR – CG LOCAL SONARPUR JN. (SPR) – CANNING (CG) SUB 2022-06-19 04:50:00

34412 SDAH- SPR LOCAL SEALDAH (SDAH) – SONARPUR JN. (SPR) SUB 2022-06-19 04:15:00

34511 CG – SDAH LOCAL CANNING (CG) – SEALDAH (SDAH) SUB 2022-06-19 03:45:00

34711 LKPR – SDAH LOCAL LAKSHMIKANTPUR (LKPR) – SEALDAH (SDAH) SUB 2022-06-19 03:00:00

34714 SDAH-LKPR LOCAL SEALDAH (SDAH) – LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 2022-06-19 04:30:00

36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) – CHANDANPUR (CDAE) SUB 2022-06-19 10:30:00

37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 2022-06-19 04:47:00

37213 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 2022-06-19 05:14:00

37214 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 03:50:00

37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 04:45:00

37246 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 12:30:00

37247 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 2022-06-19 13:15:00

37253 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) – BANDEL JN (BDC) SUB 2022-06-19 14:40:00

37256 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 15:10:00

37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) – SINGUR (SIU) SUB 2022-06-19 19:15:00

37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 21:05:00

37307 HWH – HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) – HARIPAL (HPL) SUB 2022-06-19 06:52:00

37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 08:30:00

37309 HWH TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-06-19 04:55:00

37312 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 03:50:00

37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-06-19 10:20:00

37327 HWH – TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-06-19 13:38:00

37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 12:00:00

37335 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-06-19 17:42:00

37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 15:15:00

37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) – TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-06-19 20:05:00

37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 19:33:00

37354 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 23:00:00

37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-06-19 05:15:00

37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 2022-06-19 04:05:00

37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) – TARAKESWAR (TAK) SUB 2022-06-19 08:25:00

37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) – SEORAPHULI (SHE) SUB 2022-06-19 07:25:00

37655 HWH – MYM LOCAL HOWRAH JN (HWH) – MEMARI (MYM) SUB 2022-06-19 12:45:00

37656 MYM-HWH LOCAL MEMARI (MYM) – HOWRAH JN (HWH) SUB 2022-06-19 14:55:00

37741 BDC-KWAE LOCAL BANDEL JN (BDC) – KATWA JN. (KWAE) SUB 2022-06-19 03:05:00

37746 KWAE-BDC LOCAL KATWA JN. (KWAE) – BANDEL JN (BDC) SUB 2022-06-19 11:10:00

37781 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 2022-06-19 03:45:00

37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 2022-06-19 06:45:00

37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 2022-06-19 04:20:00

37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) – BARDDHAMAN (BWN) SUB 2022-06-19 05:45:00

37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) – BANDEL JN (BDC) SUB 2022-06-19 03:35:00

47105 HYB-LPI HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 10:00:00

47109 HYB-LPI HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 11:35:00

47110 HYB-LPI HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 12:20:00

47111 HYB-LPI HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 13:00:00

47112 HYB-LPI HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 14:00:00

47114 HYB-LPI HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 15:00:00

47116 HYB-LPI HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 15:35:00

47118 HYB-LPI HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 16:30:00

47120 HYB-LPI HYDERABAD (HYB) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 17:20:00

47129 LPI-HYB LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB) SUB 2022-06-19 08:10:00

47132 LPI-HYB LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB) SUB 2022-06-19 10:15:00

47133 LPI-HYB LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB) SUB 2022-06-19 11:10:00

47135 LPI-HYB LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB) SUB 2022-06-19 11:55:00

47136 LPI-HYB LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB) SUB 2022-06-19 12:50:00

47137 LPI-HYB LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB) SUB 2022-06-19 13:20:00

47138 LPI-HYB LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB) SUB 2022-06-19 14:25:00

47139 LPI-HYB LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB) SUB 2022-06-19 15:30:00

47140 LPI-HYB LINGAMPALLI (LPI) – HYDERABAD (HYB) SUB 2022-06-19 16:10:00

47150 SC-LPI SECUNDERABAD JN (SC) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 06:45:00

47153 FM-LPI KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 06:30:00

47164 FM-LPI KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 18:17:00

47165 FM-LPI KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 10:02:00

47166 FM-LPI KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 19:10:00

47170 FM-LPI KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 22:05:00

47176 LPI-FM LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM) SUB 2022-06-19 08:25:00

47187 LPI-FM LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM) SUB 2022-06-19 17:30:00

47189 LPI-FM LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM) SUB 2022-06-19 11:40:00

47190 LPI-FM LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM) SUB 2022-06-19 18:35:00

47191 LPI-FM LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM) SUB 2022-06-19 19:55:00

47192 LPI-FM LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM) SUB 2022-06-19 21:00:00

47195 LPI-SC LINGAMPALLI (LPI) – SECUNDERABAD JN (SC) SUB 2022-06-19 22:20:00

47203 FM-LPI KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 20:40:00

47210 LPI-FM LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM) SUB 2022-06-19 16:40:00

47213 LPI-FM LINGAMPALLI (LPI) – KCG FALAKNUMA (FM) SUB 2022-06-19 05:50:00

47220 FM-LPI KCG FALAKNUMA (FM) – LINGAMPALLI (LPI) SUB 2022-06-19 22:35:00

52965 DADN KKD PASSENGER DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) – KALKUND (KKD) PAS 2022-06-19 11:05:00

52966 KKD DADN PASSENGER KALKUND (KKD) – DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 2022-06-19 15:34:00

82355 PNBE-CSMT SUVIDHA EXPRESS PATNA JN (PNBE) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) SUVD 2022-06-19 13:05:00

If you don’t know Station Code then click on Find the Station Name against the Station Code here Also Read - AAP Lists 5 Reasons Why Agnipath Scheme Should Be Withdrawn

Cancelled Trains List 2022

Complete List of Partially Cancelled Trains on 19/06/2022

Partially Cancelled Trains

Train [Name] [SRC-DSTN] Type Start Time Cancel From Cancel To New Source Sch. Time

03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) – SINDRI TOWN (SNDT) PSPC 2022-06-19 16:35:00 NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] DHANBAD JN [DHN] 2022-06-19 17:26:00

04399 JJJ – JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) – JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 2022-06-19 05:00:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 2022-06-19 06:34:00

04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) – PATHANKOT (PTK) PSPC 2022-06-19 07:05:00 JOGINDER NAGAR [JDNX] BAIJNATHPAPROLA [BJPL] BAIJNATHPAPROLA [BJPL] 2022-06-19 09:15:00

05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) – MORADABAD (MB) PSPC 2022-06-19 15:45:00 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 2022-06-19 17:03:00

06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) – JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 2022-06-19 17:50:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 2022-06-19 18:35:00

07533 TNPR – KIR DMU SPECIAL TEJNARAYANPUR (TNPR) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 2022-06-19 08:30:00 TEJNARAYANPUR [TNPR] MANIHARI [MHI] MANIHARI [MHI] 2022-06-19 08:55:00

07535 TNPR – KIR DMU SPECIAL TEJNARAYANPUR (TNPR) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 2022-06-19 12:30:00 TEJNARAYANPUR [TNPR] MANIHARI [MHI] MANIHARI [MHI] 2022-06-19 12:55:00

07537 TNPR – KIR DMU SPECIAL TEJNARAYANPUR (TNPR) – KATIHAR JN (KIR) PSPC 2022-06-19 18:45:00 TEJNARAYANPUR [TNPR] MANIHARI [MHI] MANIHARI [MHI] 2022-06-19 19:10:00

08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA ROAD (GAD) – RAIPUR JN (R) PSPC 2022-06-19 06:30:00 GEVRA ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 2022-06-19 06:50:00

08756 NGP-RTK MEMU SPL NAGPUR (NGP) – RAMTEK (RTK) PSPC 2022-06-19 05:25:00 NAGPUR [NGP] ITWARI [ITR] ITWARI [ITR] 2022-06-19 05:39:00

12090 SMET-SBC JANSHATABDI EXP SHIMOGA TOWN (SMET) – KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) JSH 2022-06-19 05:15:00 SHIMOGA TOWN [SMET] ARSIKERE JN [ASK] ARSIKERE JN [ASK] 2022-06-19 07:05:00

12466 RANTHAMBORE EXP JODHPUR JN (JU) – INDORE JN (INDB) SUF 2022-06-19 05:00:00 JODHPUR JN [JU] MERTA ROAD JN [MTD] MERTA ROAD JN [MTD] 2022-06-19 06:28:00

12872 KBJ-TIG-HWH ISPAT EXPRESS KANTABANJI (KBJ) – HOWRAH JN (HWH) SUF 2022-06-19 04:15:00 KANTABANJI [KBJ] TITLAGARH [TIG] TITLAGARH [TIG] 2022-06-19 05:15:00

13174 AGTL SDAH KANCHANJUNGA AGARTALA (AGTL) – SEALDAH (SDAH) MEX 2022-06-19 08:05:00 AGARTALA [AGTL] LUMDING JN [LMG] LUMDING JN [LMG] 2022-06-19 18:20:00

14721 JU BTI EXP JODHPUR JN (JU) – BHATINDA JN (BTI) MEX 2022-06-19 14:45:00 JODHPUR JN [JU] LALGARH JN [LGH] LALGARH JN [LGH] 2022-06-19 21:57:00

14891 JU-HSR EXP JODHPUR JN (JU) – HISAR (HSR) MEX 2022-06-19 09:40:00 JODHPUR JN [JU] MERTA ROAD JN [MTD] MERTA ROAD JN [MTD] 2022-06-19 11:44:00

15075 TRIVENI EXPRESS SHAKTINAGAR (SKTN) – TANAKPUR (TPU) MEX 2022-06-19 15:45:00 SHAKTINAGAR [SKTN] CHOPAN [CPU] CHOPAN [CPU] 2022-06-19 18:30:00

15670 DBRT-GHY NAGALAND EXPRESS DIBRUGARH TOWN (DBRT) – GUWAHATI (GHY) MEX 2022-06-19 13:40:00 DIBRUGARH TOWN [DBRT] DIBRUGARH [DBRG] DIBRUGARH [DBRG] 2022-06-19 14:10:00

15704 BNGN-NJP EXPRESS BONGAIGAON (BNGN) – NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 2022-06-19 06:25:00 BONGAIGAON [BNGN] NEW BONGAIGAON [NBQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 2022-06-19 07:05:00

18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA ROAD (GAD) – ITWARI (ITR) MEX 2022-06-19 18:05:00 GEVRA ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 2022-06-19 18:23:00

19210 OKHA – BVC EXPRESS OKHA (OKHA) – BHAVNAGAR TRMUS (BVC) MEX 2022-06-19 15:15:00 OKHA [OKHA] SURENDRANAGAR [SUNR] SURENDRANAGAR [SUNR] 2022-06-20 01:45:00

19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) – UDAIPUR CITY (UDZ) MEX 2022-06-19 16:45:00 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] CHITTAURGARH JN. [COR] 2022-06-19 21:00:00

22422 JU DEE EXP JODHPUR JN (JU) – DELHI SARAI ROHILLA (DEE) SUF 2022-06-19 10:55:00 JODHPUR JN [JU] DEGANA JN [DNA] DEGANA JN [DNA] 2022-06-19 12:54:00

03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL SINDRI TOWN (SNDT) – NSC BOSE J GOMO (GMO) PSPC 2022-06-19 13:40:00 DHANBAD JN [DHN] NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] 2022-06-19 15:02:00

04400 JUC – JJJ EXP SPL JALANDHAR CITY (JUC) – JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 2022-06-19 17:05:00 N S DOABA JN [NSS] JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 2022-06-19 18:48:00

04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) – JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 2022-06-19 10:10:00 BAIJNATHPAPROLA [BJPL] JOGINDER NAGAR [JDNX] BAIJNATHPAPROLA [BJPL] 2022-06-19 17:45:00

05363 MB-KGM SPL EXP MORADABAD (MB) – KATHGODAM (KGM) PSPC 2022-06-19 06:05:00 LALKUA JN. [LKU] KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] 2022-06-19 09:50:00

06978 JUC -JJJ MEXP SPL JALANDHAR CITY (JUC) – JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 2022-06-19 06:30:00 N S DOABA JN [NSS] JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 2022-06-19 08:02:00

07534 KIR – TNPR DMU SPECIAL KATIHAR JN (KIR) – TEJNARAYANPUR (TNPR) PSPC 2022-06-19 06:30:00 MANIHARI [MHI] TEJNARAYANPUR [TNPR] MANIHARI [MHI] 2022-06-19 07:15:00

07536 KIR – TNPR DMU SPECIAL KATIHAR JN (KIR) – TEJNARAYANPUR (TNPR) PSPC 2022-06-19 10:30:00 MANIHARI [MHI] TEJNARAYANPUR [TNPR] MANIHARI [MHI] 2022-06-19 11:15:00

07538 KIR – TNPR DMU SPECIAL KATIHAR JN (KIR) – TEJNARAYANPUR (TNPR) PSPC 2022-06-19 16:45:00 MANIHARI [MHI] TEJNARAYANPUR [TNPR] MANIHARI [MHI] 2022-06-19 17:30:00

08210 BSP-GAD PASSENGER BILASPUR JN. (BSP) – GEVRA ROAD (GAD) PSPC 2022-06-19 07:30:00 KORBA [KRBA] GEVRA ROAD [GAD] KORBA [KRBA] 2022-06-19 09:55:00

08746 R-GAD MEMU SPL RAIPUR JN (R) – GEVRA ROAD (GAD) PSPC 2022-06-19 13:50:00 KORBA [KRBA] GEVRA ROAD [GAD] KORBA [KRBA] 2022-06-19 19:05:00

12134 MAJN-CSMT EXPRESS MANGALORE JUNCTION (MAJN) – CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) SUF 2022-06-19 16:35:00 DADAR [DR] CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT] DADAR [DR] 2022-06-20 10:07:00

12307 HWH JU EXP HOWRAH JN (HWH) – JODHPUR JN (JU) SUF 2022-06-19 23:25:00 MERTA ROAD JN [MTD] JODHPUR JN [JU] MERTA ROAD JN [MTD] 2022-06-21 03:14:00

12465 RANTHAMBOR EXP INDORE JN (INDB) – JODHPUR JN (JU) SUF 2022-06-19 06:00:00 MERTA ROAD JN [MTD] JODHPUR JN [JU] MERTA ROAD JN [MTD] 2022-06-19 20:16:00

12515 CBE-SCL EXPRESS COIMBATORE JN (CBE) – SILCHAR (SCL) SUF 2022-06-19 21:45:00 GUWAHATI [GHY] SILCHAR [SCL] GUWAHATI [GHY] 2022-06-22 05:05:00

13409 MLDT-KIUL INTERCITY EXP MALDA TOWN (MLDT) – KIUL JN (KIUL) MEX 2022-06-19 05:40:00 JAMALPUR JN [JMP] KIUL JN [KIUL] JAMALPUR JN [JMP] 2022-06-19 11:10:00

14722 ABS JU EXP ABOHAR (ABS) – JODHPUR JN (JU) MEX 2022-06-19 19:45:00 LALGARH JN [LGH] JODHPUR JN [JU] LALGARH JN [LGH] 2022-06-20 03:25:00

14892 HSR JU EXP HISAR (HSR) – JODHPUR JN (JU) MEX 2022-06-19 06:30:00 MERTA ROAD JN [MTD] JODHPUR JN [JU] MERTA ROAD JN [MTD] 2022-06-19 15:10:00

15076 TRIVENI EXP TANAKPUR (TPU) – SHAKTINAGAR (SKTN) MEX 2022-06-19 08:25:00 CHOPAN [CPU] SHAKTINAGAR [SKTN] CHOPAN [CPU] 2022-06-20 05:50:00

15669 GHY-DBRT NAGALAND EXPRESS GUWAHATI (GHY) – DIBRUGARH TOWN (DBRT) MEX 2022-06-19 20:45:00 DIBRUGARH [DBRG] DIBRUGARH TOWN [DBRT] DIBRUGARH TOWN [DBRT] 2022-06-20 10:15:00

15703 NJP-BNGN EXPRESS NEW JALPAIGURI (NJP) – BONGAIGAON (BNGN) MEX 2022-06-19 07:30:00 NEW BONGAIGAON [NBQ] BONGAIGAON [BNGN] NEW BONGAIGAON [NBQ] 2022-06-19 15:15:00