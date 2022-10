Mumbai: The Indian stock markets have once again ended in red after a seven-day gaining momentum that started October 14. Even though the Muhurat Trading of Samvat 2079 yesterday went well for the Indian exchanges, it lost the sheen in the regular trading that followed today.Also Read - Sensex Opens Above 60K, Slips & Hovers Above 59K On First Normal Trading Session Of Samvat 2079

BSE Sensex ended 287.70 points 0.48 per cent down at 59,543.96 and NSE Nifty ended 74.40 points or 0.42 per cent down at 17,656.35. Also Read - CLOSING BELL: Sensex, Nifty End In Green. Indices Dangle Over Previous Close

SENSEX TOP GAINERS

Tech Mahindra: 3.39 per cent

Maruti Suzuki: 2.78 per cent

Larsen: 1.78 per cent

Dr Reddy’s Labs: 1.52 per cent

SBI: 1.37 per cent

NTPC: 1.14 per cent

SENSEX TOP LOSERS

Nestle: -2.83 per cent

HUL: -2.71 per cent

Bajaj Finserv: -2.55 per cent

Kotak Mahindra: -1.38 per cent

HDFC Bank: -1.59 per cent

NIFTY TOP GAINERS

Tech Mahindra: 3.28 per cent

Maruti Suzuki: 2.73 per cent

JSW Steel: 2.34 per cent

Larsen: 2.06 per cent

Eicher Motors: 1.91 per cent

NIFTY TOP LOSERS