New Delhi: The Indian Railways on July 30 (Saturday) announced that a total of 137 trains stand completely cancelled owing to several operational and maintenance issues. Furthermore, according to the latest notification on the IRCTC website, as many as 43trains are partially cancelled as well in wake of similar maintenance issues. The list of cancelled trains comprises trains running from several Indian cities like Ramnagar, Phaltan, Lonand, Pune, Pathankot, Asansol, Azimganj, Satara, Koderma etc.

List of cancelled trains on July 30

Steps to check the full list of cancelled trains

Visit indianrail.gov.in/mntes and select the date of journey Next, select Exceptional Trains on the top panel of the screen Click on Cancelled Trains option Select Fully or Partially option to see full list of trains with time, routes and other details as per requirement

Citing reasons of derailment, natural causes and other maintenance and operations, the Indian Railways have also changed schedules of about 41 trains that were scheduled to depart today. Of the enlisted 41 trains, 10 have been rescheduled and 31 have been diverted.

Visit the official site for checking the complete details on trains schedules, arriving and departing time etc. Passengers can also download mobile application NTES in case of any further queries.