Buying Home in Delhi-NCR Gets Expensive. Golf Course Road, Ghaziabad Top Rate Chart | Area-wise Details Here

Property in Delhi-NCR's has witnessed highest annual price increase of 14 per cent during July-September at an average Rs. 7,741 per square feet. Golf Course Road saw the highest price rise of 21 per cent, followed by Ghaziabad. Here are the area-wise circle rates in Delhi.

New Delhi: Delhi-NCR (National Capital Region)’s property market witnessed the highest annual price increase of 14 per cent during July-September at an average Rs. 7,741 per square feet. According to a joint report by CREDAI, Colliers India and Liases Foras, housing prices appreciated by 6 per cent across eight cities during July-September 2022, compared with the same quarter last year on rising rates of key construction materials. “Delhi NCR saw the highest increase in housing price across pan India at 14 per cent Year-on-Year (YoY). Golf Course Road saw the highest price rise of 21 per cent, followed by Ghaziabad,” the joint report said.

Delhi circle rate for flats

Area DDA, society flats (per sq metre) Private builder flats (per sq metre) Multiplying factors for private colonies Up to 30 sq metres Rs 50,400 Rs 55,400 1.1 30-50 sq metres Rs 54,480 Rs 62,652 1.15 50-100 sq metres Rs 66,240 Rs 79,488 1.2 More than 100 sq metres Rs 76,200 Rs 95,250 1.25 Multi-storey apartment Rs 87,840 Rs 1.1 lakhs 1.25

“The real estate market across the country has witnessed a K-shaped recovery in terms of prices. The consumer sentiment has continued to stay robust as the pandemic reshaped the importance of owning a home rather than renting one.” He expected sales to be northbound and the number of unsold inventories to decline as well,” news agency PTI quoted CREDAI National President Harsh Vardhan Patodia as saying.

“While there has been a rise in housing prices in line with the global inflationary trends, the market can expect the prices to continue to rise owing to robust demand,” Patodia said.

Delhi circle rate for residential and commercial plots in 2022

Category Land cost (per sq metre) Construction cost: Residential (per sq metre) Construction cost: Commercial (per sq metre) A Rs 7.74 lakhs Rs 21,960 Rs 25,200 B Rs 2.46 lakhs Rs 17,400 Rs 19,920 C Rs 1.6 lakhs Rs 13,920 Rs 15,960 D Rs 1.28 lakhs Rs 11,160 Rs 12,840 E Rs 70,080 Rs 9,360 Rs 10,800 F Rs 56,640 Rs 8,220 Rs 9,480 G Rs 46,200 Rs 6,960 Rs 8,040 H Rs 23,280 Rs 3,480 Rs 3,960

Delhi area-wise circle rates

Area Land cost Construction cost Lodi Road Industrial Area Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Maharani Bagh Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Nehru Place Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre New Friends Colony Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Panchshila Park Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Rajendra Place Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Shanti Niketan Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Sunder Nagar Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Vasant Vihar Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Anand Niketan Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Basant Lok DDA Complex Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Bhikaji Cama Place Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Friends Colony Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Friends Colony East Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Friends Colony West Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Golf Links Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Kalindi Colony Rs 7.74 lakhs per sq metre Rs 21,960 per sq metre Anand Lok Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Andrews Ganj Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Defence Colony Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Greater Kailash I Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Greater Kailash II Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Greater Kailash III Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Greater Kailash IV Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Green Park Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Gulmohar Park Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Hamdard Nagar Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Hauz Khas Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Maurice Nagar Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Munirka Vihar Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Neeti Bagh Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Nehru Enclave Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Nizamuddin East Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Pamposh Enclave Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Panchsheel Park Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Safdarjang Enclave Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Sarvapriya Vihar Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Sarvodaya Enclave Rs 2.46 lakhs per sq metre Rs 17,400 per sq metre Civil Lines Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre East of Kailash Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre East Patel Nagar Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Jhandewalan Area Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Kailash Hill Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Kalkaji Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Lajpat Nagar I Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Lajpat Nagar II Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Lajpat Nagar III Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Lajpat Nagar IV Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Malviya Nagar Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Masjid Moth Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Munirka Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Nizamuddin West Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Panchsheel Extension Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Punjabi Bagh Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Som Vihar Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Vasant Kunj Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Alaknanda Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre Chittaranjan Park Rs 1.60 lakhs per sq metre Rs 13,920 per sq metre New Rajinder Nagar Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Old Rajinder Nagar Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Rajouri Garden Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Anand Vihar Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Daryaganj Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Dwarka Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre East End Apartments Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Gagan Vihar Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Hudson Line Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Indraprastha Extension Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Janakpuri Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Jangpura A Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Jangpura Extension Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Jasola Vihar Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Karol Bagh Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Kirti Nagar Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Mayur Vihar Rs 1.28 lakhs per sq metre Rs 11,160 per sq metre Chandni Chowk Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre East End Enclave Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Gagan Vihar Extension Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Hauz Qazi Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Jama Masjid Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Kashmere Gate Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Khirki Extension Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Madhuban Enclave Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Mahavir Nagar Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Moti Nagar Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Pahar Ganj Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Pandav Nagar Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Rohini Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Sarai Rihilla Rs 70,080 per sq metre Rs 9,360 per sq metre Zakir Nagar Okhla Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Anand Parbat Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Arjun Nagar Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Daya Basti Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Dilshad Colony Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Dishad Garden Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre BR Amdedkar Colony Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Ganesh Nagar Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Govindpuri Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Hari Nagar Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Jangpura B Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Madhu Vihar Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Majnu Ka Tila Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Mukheree Park Extension Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Nand Nagri Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Uttam Nagar Rs 56,640 per sq metre Rs 8,220 per sq metre Ambedkar Nagar Jahangirpuri Rs 46,200 per sq metre Rs 6,960 per sq metre Amdedkar Nagar East Delhi Rs 46,200 per sq metre Rs 6,960 per sq metre Amber Vihar Rs 46,200 per sq metre Rs 6,960 per sq metre Dabri Extension Rs 46,200 per sq metre Rs 6,960 per sq metre Dakshinpuri Rs 46,200 per sq metre Rs 6,960 per sq metre Dashrath Puri Rs 46,200 per sq metre Rs 6,960 per sq metre Hari Nagar Extension Rs 46,200 per sq metre Rs 6,960 per sq metre Vivek Vihar Phase I Rs 46,200 per sq metre Rs 6,960 per sq metre Tagore Garden Rs 46,200 per sq metre Rs 6,960 per sq metre Sultanpur Majra Rs 23,280 per sq metre Rs 3,480 per sq metre

City-wise housing prices in India

As per the data, the average housing prices in Kolkata rose 12 per cent YoY to Rs. 6,594 per square feet in the July-September period of this calendar year.

Ahmedabad saw 11 per cent increase in average prices to Rs. 6,077 per square feet, while Pune witnessed a 9 per cent rise in rates to Rs. 8,013 per square feet.

The average housing prices in Hyderabad were up 8 per cent to Rs. 9,266 per square feet. The rates appreciated 6 per cent in Bengaluru to Rs. 8,035 per square feet.

The housing prices remained stable in Chennai and Mumbai Metropolitan Region (MMR) at Rs. 7,222 per square feet and Rs. 19,485 per square feet.

“Since the beginning of 2022, housing prices have been on the rise on the back of increased demand seen since last year, paired with rise in input prices,” the report said.

Liases Foras, founded in 1998, is the non brokerage real estate research company in India. Data and science form the core of its services, ranging from providing market intelligence and risk advisory to lenders and mortgage companies to providing development advice, and valuations to developers, funds, banks, and corporations.

The Confederation of Real Estate Developers & Associations of India (CREDAI) represents over 13,000 developers across 221 city chapters in 21 states.

CREDAI is the apex body for real estate developers in India, while Colliers India is a real estate consultant and Liases Foras is a data research firm.