Kargil Vijay Diwas or Kargil Day is celebrated on July 26 in India after the successful Operation Vijay (Kargil War). The war that lasted about two months was fought mainly in the Kargil sector of Jammu and Kashmir between India and Pakistan which resulted in the loss of life on both sides. The war came to an end on July 26, 1999 when India won the battle against Pakistan. Kargil Vijay Diwas will not only be observed in the Kargil-Dras sector but also in New Delhi where Prime Minister of India Narendra Modi will pay homage to the war heroes at Amar Jawan Jyoti at India Gate.

There are events and functions organized all over the country to honour the contributions of the armed forces. On this occasion, here we have 10 Desh Bhakti songs evoking patriotism:

Take a look at the songs:

Ae Watan from Raazi

Ae watan, aabaad rahe tu

Aabaad rahe tu (aabaad rahe tu)

Main jahan rahun, jahaan me yaad rahe tu

Ae watan mere watan

Yeh Jo Des Hai Tera from Swades

Yeh Jo Des Hai Tera,

Swades Hai Tera Tujhe Hai Pukara….

Yeh Woh Bandhan Hai Jo Kabhi Toot Nahin Sakta

Mitti Ki Hai Jo Khushboo,

Tu Kaise Bhulayega

Sandese Aate Hain from Border

Sandese Aate Hain

Humein Tadpaate Hain

To Chitthi Aati Hai

To Poochhe Jaati Hai

Ke Ghar Kab Aaoge

Likho Kab Aaoge

Ki Tum Bin Ye Ghar Soona Soona Hai

I Love My India from Pardes

Ye Duniya Ek Dulhan

Dulhan Ke Maathe Ki Bindiya

Ye Mera India

I Love My India

I Love My India

Rang De Basanti from Rang De Basanti

Thodi si dhool meri dharti ki mere watan ki

Thodi si khushboo baurayi si mast pavan ki

Thodi si dhaunkne waali dhak-dhak

Dhak-dhak, dhak-dhak saansein

Jinmein ho junoon-junoon

Woh boondein laal lahu ki

Teri Mitti Me Mil Jaun from Kesari

Talwaron pe sir vaar diye

Angaron mein jism jalaya hai

Tab jake ke kahin humne sir pe

Yeh kesari rang sajaya hai



Ye Desh Hai Veer Jawano Ka from Naya Daur

Ye Desh Hai Viir Javaanon Kaa Alabelon Kaa Mastaanon Kaa O

O Ati Viiron Kii

Ye Desh Hai Viir Javaanon Kaa

Alabelon Kaa Mastaanon Kaa

Is Desh Kaa Yaaron Hoy!!

Is Desh Kaa Yaaron Kyaa Kahanaa

Ye Desh Hai Duniyaa Kaa Gahanaa

Kandho Se Milte Hain Kandhe from Lakshya

Kandhon se milte hain kandhe

Kadmon se kadam milte hain

Hum chalte hain jab aise to

Dil dushman ke hilte hain

Des Rangeela from Fanaa

Yahaan Har Kadam Kadam Pe Dharti Badle Rang

Yahaan Ki Boli Mein Rangoli Saat Rang

Dhaani Pagdi Pehne Mausam Hain

Neeli Chaadar Taane Ambar Hain

Nadi Sunehri Hara Samundar Hain Re Sajila

Des Rangila Rangila Des Mera Rangila

Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai – Roja

Bhaarat Humko Jaan Se Pyaaraa Hai,

Sabase Nyaaraa Gulistaan Hamaaraa Hai,

Bhaarat Humko Jaan Se Pyaaraa Hai,

Sabase Nyaaraa Gulistaan Hamaaraa Hai.