NTA JEE Mains 2024: सिर्फ 12th ही नहीं ये 10 परीक्षाएं पास करने वाले भी दे सकते हैं जेईई मेंस 2024

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई मेन 2024) के लिए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं. योग्य उम्मीदवार इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एग्जाम ऑथोरिटी ने JEE Main 2024 के लिए जारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्वालीफाइंग एग्जाम्स की लिस्ट जारी की है. जो उम्मीदवार एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने दी गई लिस्ट में से कम से कम एक एग्जाम जरूर पास किया हो. तभी वे jee main देने के लिए एलिजिबल हैं. एनटीए जेईई मेन्स 2024 पंजीकरण 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है.

