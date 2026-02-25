By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ICSI CS Professional Topper List 2025: Kinjal Ajmera tops CS Professional, secures AIR 1
ICSI CS Professional Results 2025: The Institute of Company Secretaries of India(ICSI) has declared the ICSI CS Professional Programme (Syllabus 2022) Result today at 11:00 AM. Candidates can download the ICSI CS Professional Result at www.icsi.edu. This year, Kinjal Ajmera secured the Rank 1 in the Professional Programme Examination, December 2025 Session. This time, girls have outshone boys as all the top three ranks have been secured by girls. Manya Bathla obtained Rank 2. Charu Upadhyay got Rank 3.
|1
|1
|KINJAL AJMERA
|321918
|2
|2
|MANYA BATHLA
|305210
|3
|3
|CHARU UPADHYAY
|320848
|4
|4
|VINEE NIRMAL SAPRE
|328238
|5
|5
|ANJALI KUMARI
|306533
|6
|6
|KAMAL SINGH RAWAT
|305340
|7
|7
|KUNIKA BHAVESHBHAI SHAH
|317971
|8
|7
|AASTHA PATEL
|320898
|9
|8
|MANASA IYER R
|312601
|10
|9
|HEER OZA PARAM
|317797
|11
|10
|AYUSH YADAV
|308914
|12
|10
|ANSHIKA SINGH
|310456
|13
|11
|KHUSHBOO KUNWAR
|311923
|14
|12
|AJAY CHOUDHARY
|307293
|15
|13
|AVANI ASHOK BAFNA
|324631
|16
|14
|MAHAK
|311438
|17
|14
|BAVISETTI CHANDRA SEKHAR
|313856
|18
|14
|NEEL MANISH UDESHI
|321754
|19
|14
|VIRWA VIPULKUMAR MEHTA
|327012
|20
|15
|MANVI NAGDA
|309650
|21
|15
|DEVENDRA JOSHI
|322610
|22
|16
|ANKUSH JINDAL
|308709
|23
|16
|RUTVI HITESHBHAI SHAH
|327073
|24
|17
|TUSHAR ARVINDKUMAR TIWARI
|327395
|25
|18
|DISHA
|307764
|26
|18
|MONISHA KHETANI
|308627
|27
|18
|TANVI CHAVDA
|318010
|28
|18
|KRATI JAIN
|320876
|29
|19
|RACHNA SHARMA
|319400
|30
|19
|CHAITALI VIVEK SHAH
|326791
|31
|20
|MADHUMITHA V
|313989
|32
|20
|PRAGATHI P NAYAK
|316250
|33
|20
|KIRAN DADARAO BHALERAO
|319720
|34
|20
|YAMINI ATUL SONAJE
|324469
|35
|20
|ARRYA AJAY SHINALKAR
|325053
|36
|20
|SWAYAM JITENDRA FIRODIYA
|325771
|37
|21
|ΤΑΝΙΑ
|303772
|38
|21
|SUSHMA RAO K
|317440
|39
|21
|PALAK SURAJKUMAR GANDHI
|327000
