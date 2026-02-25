  • Home
  • Education
  • ICSI CS Professional Topper List 2025: Kinjal Ajmera tops CS Professional, secures AIR 1

ICSI CS Professional Topper List 2025: Kinjal Ajmera tops CS Professional, secures AIR 1

ICSI CS Professional Results 2025: The Institute of Company Secretaries of India(ICSI) has declared the ICSI CS Professional Programme (Syllabus 2022) Result today at 11:00 AM. Candidates can download

Published date india.com Published: February 25, 2026 11:47 AM IST
email india.com By Sumaila Zaman email india.com twitter india.com | Edited by Sumaila Zaman email india.com twitter india.com
ICSI CS Professional Topper List 2025: Kinjal Ajmera tops CS Professional, secures AIR 1

ICSI CS Professional Results 2025: The Institute of Company Secretaries of India(ICSI) has declared the ICSI CS Professional Programme (Syllabus 2022) Result today at 11:00 AM. Candidates can download the ICSI CS Professional Result at www.icsi.edu. This year, Kinjal Ajmera secured the Rank 1 in the Professional Programme Examination, December 2025 Session. This time, girls have outshone boys as all the top three ranks have been secured by girls. Manya Bathla obtained Rank 2. Charu Upadhyay got Rank 3.

1 1 KINJAL AJMERA 321918
2 2 MANYA BATHLA 305210
3 3 CHARU UPADHYAY 320848
4 4 VINEE NIRMAL SAPRE 328238
5 5 ANJALI KUMARI 306533
6 6 KAMAL SINGH RAWAT 305340
7 7 KUNIKA BHAVESHBHAI SHAH 317971
8 7 AASTHA PATEL 320898
9 8 MANASA IYER R 312601
10 9 HEER OZA PARAM 317797
11 10 AYUSH YADAV 308914
12 10 ANSHIKA SINGH 310456
13 11 KHUSHBOO KUNWAR 311923
14 12 AJAY CHOUDHARY 307293
15 13 AVANI ASHOK BAFNA 324631
16 14 MAHAK 311438
17 14 BAVISETTI CHANDRA SEKHAR 313856
18 14 NEEL MANISH UDESHI 321754
19 14 VIRWA VIPULKUMAR MEHTA 327012
20 15 MANVI NAGDA 309650
21 15 DEVENDRA JOSHI 322610
22 16 ANKUSH JINDAL 308709
23 16 RUTVI HITESHBHAI SHAH 327073
24 17 TUSHAR ARVINDKUMAR TIWARI 327395
25 18 DISHA 307764
26 18 MONISHA KHETANI 308627
27 18 TANVI CHAVDA 318010
28 18 KRATI JAIN 320876
29 19 RACHNA SHARMA 319400
30 19 CHAITALI VIVEK SHAH 326791
31 20 MADHUMITHA V 313989
32 20 PRAGATHI P NAYAK 316250
33 20 KIRAN DADARAO BHALERAO 319720
34 20 YAMINI ATUL SONAJE 324469
35 20 ARRYA AJAY SHINALKAR 325053
36 20 SWAYAM JITENDRA FIRODIYA 325771
37 21 ΤΑΝΙΑ 303772
38 21 SUSHMA RAO K 317440
39 21 PALAK SURAJKUMAR GANDHI 327000

About the Author

Sumaila Zaman

Sumaila Zaman

Sumaila Zaman is a Senior Sub Editor at India.com, where she covers key developments and trending events across education, world affairs, business, and current news. At India.com, she specializes in b ... Read More

Also Read:

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Exams & Results News on India.com.

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.