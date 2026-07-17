NEET UG 2026 Topper List: NTA NEET Male and Female Toppers’ names list, percentile secured, AIR ranks, state-wise details here

NEET UG 2026 Toppers List: The National Testing Agency(NTA) has announced the NEET UG Result. Along with the result, NTA has published the NEET UG final answer key and NEET Topper list. “Close to 20 lakh candidates appeared and 11.21 lakh qualified. Candidates appeared from every State and Union Territory of the country, in 13 languages. More than 58 per cent of the qualified candidates are women. The majority of the top-performing candidates are between 17 and 19 years of age,” NTA said in its press release.
The result was declared within time through re-engineering of the process, with stages designed to run in parallel rather than in sequence, and with the de-linking of OMR sheet challenge from answer key release. Each stage was completed in full and made available for candidate view: Provisional answer key published on 25 June 2026; challenge window open from 25 to 28 June 2026.
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|Category
|Details
|Candidates scoring above 690 (out of 720)
|138
|First-time NEET (UG) candidates
|Over 93%
|Candidates aged 17–19 years
|99%
Qualified candidates have emerged from every one of the 36 States and Union Territories, ranging from over 1.7 lakh in Uttar Pradesh to 43 in Lakshadweep. State Toppers include Jigmet Yangchan Lamo (Ladakh, 530 marks), Dhruv Tripathi (Andaman and Nicobar Islands, 606 marks) and Fahmida Anees (Lakshadweep, 573 marks), and cover every North-Eastern State. 17 State Toppers scored 700 or above; 26 scored above 690. The 138 top rankers come from 66 cities across the country. The Top 17 rankers who scored more than 705 marks span eight States, namely Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Tamil Nadu and Telangana. The highest score of 715 out of 720 was obtained jointly by Aryan Gupta (Punjab) and Panshul Bansal (Haryana).
|Category
|Number of Candidates
|Scored above 700 (out of 720)
|19
|Scored 650 and above
|1,492
|Scored 600 and above
|10,160
|Scored 500 and above
|90,780
|Candidate Name
|Gender
|Percentile
|NEET Rank
|State
|ARYAN GUPTA
|Male
|99.9999
|1
|Punjab
|PANSHUL BANSAL
|Male
|99.9999
|2
|Haryana
|UPLAKSHYA GOYAL
|Male
|99.99985
|3
|Rajasthan
|AYUSH BHALOTIA
|Male
|99.99965
|4
|Bihar
|KUDALE SHRAVANI KRISHNA
|Female
|99.99965
|5
|Maharashtra
|RIYA RANJAN
|Female
|99.99965
|6
|Bihar
|ARYAN DUBEY
|Male
|99.99965
|7
|Uttar Pradesh
|GEETANSH SARIN
|Male
|99.99915
|8
|Punjab
|GAURAV SINGH
|Male
|99.99915
|9
|Rajasthan
|MOHANISH MARUTI BHOSALE
|Male
|99.99915
|10
|Maharashtra
|ABHILASH
|Male
|99.99915
|11
|Rajasthan
|VENKATAPATHI VELAYUTHAM V A
|Male
|99.99915
|12
|Tamil Nadu
|VEERIAHGARI VAISHYA
|Male
|99.99915
|13
|Telangana
|PATIL SARTHAK MAHESH
|Male
|99.99915
|14
|Maharashtra
|Candidate Name
|Gender
|Percentile
|NEET Rank
|State
|KUDALE SHRAVANI KRISHNA
|Female
|99.99965
|5
|Maharashtra
|RIYA RANJAN
|Female
|99.99965
|6
|Bihar
|MANISHA GARG
|Female
|99.99915
|17
|Haryana
|VAISHNAVI DAS
|Female
|99.9979
|20
|Karnataka
|MANASVI KULSHRESTHA
|Female
|99.9979
|23
|Haryana
|KASHVI DHALL
|Female
|99.9979
|24
|Delhi
|SRINIKA V
|Female
|99.9979
|27
|Tamil Nadu
|ASHI GOYAL
|Female
|99.9979
|29
|Punjab
|NAMALA PRERANA
|Female
|99.9979
|36
|Andhra Pradesh
|AANYI SAXENA
|Female
|99.9979
|41
|Haryana
|HIYA JASMIN VASAVADA
|Female
|99.99785
|43
|Gujarat
|SUCHITA M
|Female
|99.996
|48
|Karnataka
|VANISHA SATISH
|Female
|99.996
|51
|Tamil Nadu
|GUNJAN
|Female
|99.996
|52
|Uttar Pradesh
|BHAVIKA GUPTA
|Female
|99.996
|56
|Punjab
|ANUSHKA CHOUDHARY
|Female
|99.996
|58
|Rajasthan
|HANSHIKA
|Female
|99.996
|60
|Delhi
|BHAVYAA GUNWAL
|Female
|99.996
|71
|Rajasthan
|SAMVITHA P
|Female
|99.9958
|82
|Tamil Nadu
|GAYATHRI TEJOARUNIMA
|Female
|99.9958
|83
|Telangana
|Candidate Name
|Gender
|Percentile
|NEET Rank
|State
|ARYAN GUPTA
|Male
|99.9999
|1
|Punjab
|PANSHUL BANSAL
|Male
|99.9999
|2
|Haryana
|UPLAKSHYA GOYAL
|Male
|99.99985
|3
|Rajasthan
|AYUSH BHALOTIA
|Male
|99.99965
|4
|Bihar
|ARYAN DUBEY
|Male
|99.99965
|7
|Uttar Pradesh
|GEETANSH SARIN
|Male
|99.99915
|8
|Punjab
|GAURAV SINGH
|Male
|99.99915
|9
|Rajasthan
|MOHANISH MARUTI BHOSALE
|Male
|99.99915
|10
|Maharashtra
|ABHILASH
|Male
|99.99915
|11
|Rajasthan
|VENKATAPATHI VELAYUTHAM V A
|Male
|99.99915
|12
|Tamil Nadu
|VEERIAHGARI SAHYU
|Male
|99.99915
|13
|Telangana
|PATIL SARTHAK MAHESH
|Male
|99.99915
|14
|Maharashtra
|KRISH GUPTA
|Male
|99.99915
|15
|Punjab
|KARTIK CHAUDHARY
|Male
|99.99915
|16
|Rajasthan
|KRITIK JAIN
|Male
|99.99905
|18
|Rajasthan
|BURA SAI SHARAN
|Male
|99.99905
|19
|Telangana
|KANDAGATLA HANEESH
|Male
|99.9979
|21
|Telangana
|HARSHIL GUPTA
|Male
|99.9979
|22
|Rajasthan
|TAHA SAMUN BHATIA
|Male
|99.9979
|25
|Gujarat
|PATEL SHAURYA BHAVESH
|Male
|99.9979
|26
|Gujarat
|Candidate Name
|Gender
|Percentile
|NEET AIR Rank
|State
|ARYAN GUPTA
|Male
|99.9999
|1
|Punjab
|PANSHUL BANSAL
|Male
|99.9999
|2
|Haryana
|UPLAKSHYA GOYAL
|Male
|99.99985
|3
|Rajasthan
|AYUSH BHALOTIA
|Male
|99.99965
|4
|Bihar
|ARYAN DUBEY
|Male
|99.99965
|7
|Uttar Pradesh
|GEETANSH SARIN
|Male
|99.99915
|8
|Punjab
|MOHANISH MARUTI BHOSALE
|Male
|99.99915
|10
|Maharashtra
|VENKATAPATHI VELAYUTHAM V A
|Male
|99.99915
|12
|Tamil Nadu
|VEERIAHGARI SAHYU
|Male
|99.99915
|13
|Telangana
|PATIL SARTHAK MAHESH
|Male
|99.99915
|14
|Maharashtra
More than 58 per cent of the qualified candidates are women. The majority of the top-performing candidates are between 17 and 19 years of age. The NTA NEET UG result can be downloaded at https://neet.nta.nic.in/.
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