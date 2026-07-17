NEET UG 2026 Topper List: NTA NEET Male and Female Toppers’ names list, percentile secured, AIR ranks, state-wise details here

NEET UG topper list has been released. Candidates can check the NEET UG final answer key and NEET Topper list.

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NEET UG 2026 Topper List: NTA NEET Male and Female Toppers' names list, percentile secured, AIR ranks, state-wise details here (Photo Credit: IANS)

NEET UG 2026 Toppers List: The National Testing Agency(NTA) has announced the NEET UG Result. Along with the result, NTA has published the NEET UG final answer key and NEET Topper list. “Close to 20 lakh candidates appeared and 11.21 lakh qualified. Candidates appeared from every State and Union Territory of the country, in 13 languages. More than 58 per cent of the qualified candidates are women. The majority of the top-performing candidates are between 17 and 19 years of age,” NTA said in its press release.

The result was declared within time through re-engineering of the process, with stages designed to run in parallel rather than in sequence, and with the de-linking of OMR sheet challenge from answer key release. Each stage was completed in full and made available for candidate view: Provisional answer key published on 25 June 2026; challenge window open from 25 to 28 June 2026.

Scanned OMR answer sheets and recorded responses displayed to candidates from 13 to 15 July 2026.

Final answer key published on 16 July 2026; result declared on 16 July 2026.



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Category Details Candidates scoring above 690 (out of 720) 138 First-time NEET (UG) candidates Over 93% Candidates aged 17–19 years 99%

Qualified candidates have emerged from every one of the 36 States and Union Territories, ranging from over 1.7 lakh in Uttar Pradesh to 43 in Lakshadweep. State Toppers include Jigmet Yangchan Lamo (Ladakh, 530 marks), Dhruv Tripathi (Andaman and Nicobar Islands, 606 marks) and Fahmida Anees (Lakshadweep, 573 marks), and cover every North-Eastern State. 17 State Toppers scored 700 or above; 26 scored above 690. The 138 top rankers come from 66 cities across the country. The Top 17 rankers who scored more than 705 marks span eight States, namely Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Tamil Nadu and Telangana. The highest score of 715 out of 720 was obtained jointly by Aryan Gupta (Punjab) and Panshul Bansal (Haryana).

Category Number of Candidates Scored above 700 (out of 720) 19 Scored 650 and above 1,492 Scored 600 and above 10,160 Scored 500 and above 90,780

NEET Toppers: Check Names of Candidates, NEET Rank, Percentile secured

Candidate Name Gender Percentile NEET Rank State ARYAN GUPTA Male 99.9999 1 Punjab PANSHUL BANSAL Male 99.9999 2 Haryana UPLAKSHYA GOYAL Male 99.99985 3 Rajasthan AYUSH BHALOTIA Male 99.99965 4 Bihar KUDALE SHRAVANI KRISHNA Female 99.99965 5 Maharashtra RIYA RANJAN Female 99.99965 6 Bihar ARYAN DUBEY Male 99.99965 7 Uttar Pradesh GEETANSH SARIN Male 99.99915 8 Punjab GAURAV SINGH Male 99.99915 9 Rajasthan MOHANISH MARUTI BHOSALE Male 99.99915 10 Maharashtra ABHILASH Male 99.99915 11 Rajasthan VENKATAPATHI VELAYUTHAM V A Male 99.99915 12 Tamil Nadu VEERIAHGARI VAISHYA Male 99.99915 13 Telangana PATIL SARTHAK MAHESH Male 99.99915 14 Maharashtra

NEET Female Toppers: Check Names of top 20 female candidates, NEET Rank, Percentile secured

Candidate Name Gender Percentile NEET Rank State KUDALE SHRAVANI KRISHNA Female 99.99965 5 Maharashtra RIYA RANJAN Female 99.99965 6 Bihar MANISHA GARG Female 99.99915 17 Haryana VAISHNAVI DAS Female 99.9979 20 Karnataka MANASVI KULSHRESTHA Female 99.9979 23 Haryana KASHVI DHALL Female 99.9979 24 Delhi SRINIKA V Female 99.9979 27 Tamil Nadu ASHI GOYAL Female 99.9979 29 Punjab NAMALA PRERANA Female 99.9979 36 Andhra Pradesh AANYI SAXENA Female 99.9979 41 Haryana HIYA JASMIN VASAVADA Female 99.99785 43 Gujarat SUCHITA M Female 99.996 48 Karnataka VANISHA SATISH Female 99.996 51 Tamil Nadu GUNJAN Female 99.996 52 Uttar Pradesh BHAVIKA GUPTA Female 99.996 56 Punjab ANUSHKA CHOUDHARY Female 99.996 58 Rajasthan HANSHIKA Female 99.996 60 Delhi BHAVYAA GUNWAL Female 99.996 71 Rajasthan SAMVITHA P Female 99.9958 82 Tamil Nadu GAYATHRI TEJOARUNIMA Female 99.9958 83 Telangana

NEET Male Toppers: Check Names of top 20 male candidates, NEET Rank, Percentile secured

Candidate Name Gender Percentile NEET Rank State ARYAN GUPTA Male 99.9999 1 Punjab PANSHUL BANSAL Male 99.9999 2 Haryana UPLAKSHYA GOYAL Male 99.99985 3 Rajasthan AYUSH BHALOTIA Male 99.99965 4 Bihar ARYAN DUBEY Male 99.99965 7 Uttar Pradesh GEETANSH SARIN Male 99.99915 8 Punjab GAURAV SINGH Male 99.99915 9 Rajasthan MOHANISH MARUTI BHOSALE Male 99.99915 10 Maharashtra ABHILASH Male 99.99915 11 Rajasthan VENKATAPATHI VELAYUTHAM V A Male 99.99915 12 Tamil Nadu VEERIAHGARI SAHYU Male 99.99915 13 Telangana PATIL SARTHAK MAHESH Male 99.99915 14 Maharashtra KRISH GUPTA Male 99.99915 15 Punjab KARTIK CHAUDHARY Male 99.99915 16 Rajasthan KRITIK JAIN Male 99.99905 18 Rajasthan BURA SAI SHARAN Male 99.99905 19 Telangana KANDAGATLA HANEESH Male 99.9979 21 Telangana HARSHIL GUPTA Male 99.9979 22 Rajasthan TAHA SAMUN BHATIA Male 99.9979 25 Gujarat PATEL SHAURYA BHAVESH Male 99.9979 26 Gujarat

List of 10 Unreserved Category (UR) Toppers in NEET (UG) 2026 Re-examination

Candidate Name Gender Percentile NEET AIR Rank State ARYAN GUPTA Male 99.9999 1 Punjab PANSHUL BANSAL Male 99.9999 2 Haryana UPLAKSHYA GOYAL Male 99.99985 3 Rajasthan AYUSH BHALOTIA Male 99.99965 4 Bihar ARYAN DUBEY Male 99.99965 7 Uttar Pradesh GEETANSH SARIN Male 99.99915 8 Punjab MOHANISH MARUTI BHOSALE Male 99.99915 10 Maharashtra VENKATAPATHI VELAYUTHAM V A Male 99.99915 12 Tamil Nadu VEERIAHGARI SAHYU Male 99.99915 13 Telangana PATIL SARTHAK MAHESH Male 99.99915 14 Maharashtra

More than 58 per cent of the qualified candidates are women. The majority of the top-performing candidates are between 17 and 19 years of age. The NTA NEET UG result can be downloaded at https://neet.nta.nic.in/.