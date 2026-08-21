UP Board Exam 2027 BIG Update: Exam centre selection schedule out for Class 10, 12 students; details inside
UP Board Exam 2027 BIG Update: Exam centre selection schedule out for Class 10, 12 students; details inside.
Schools upload facility details: August 24
Physical verification completed: Septemb
Published: August 21, 2026, 5:00 PM IST
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UP Board Exam 2027 BIG Update: Exam centre selection schedule out for Class 10, 12 students; details inside.
- Schools upload facility details: August 24
- Physical verification completed: September 3
- Verification reports uploaded: September 12
- Draft list reviewed: September 21
- Proposed centre list released: September 28
- Objections forwarded to board: October 8
- Approved list and seats published: October 17
- Centre capacity issues reported: October 22
- Final centre list released: October 29