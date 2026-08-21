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UP Board Exam 2027 BIG Update: Exam centre selection schedule out for Class 10, 12 students; details inside

UP Board Exam 2027 BIG Update: Exam centre selection schedule out for Class 10, 12 students; details inside. Schools upload facility details: August 24 Physical verification completed: Septemb

Written by: Abhijeet Sen
Published: August 21, 2026, 5:00 PM IST
UP Board Exam 2027 BIG Update: Exam centre selection schedule out for Class 10, 12 students; details inside
The move comes after a series of anomalies in the examination system, including evaluation errors and paper leaks, have kick-started a debate on the credibility of the system. File Image/PTI

UP Board Exam 2027 BIG Update: Exam centre selection schedule out for Class 10, 12 students; details inside.

  • Schools upload facility details: August 24
  • Physical verification completed: September 3
  • Verification reports uploaded: September 12
  • Draft list reviewed: September 21
  • Proposed centre list released: September 28
  • Objections forwarded to board: October 8
  • Approved list and seats published: October 17
  • Centre capacity issues reported: October 22
  • Final centre list released: October 29

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Abhijeet Sen is a digital journalist with over five years of experience specializing in the intersection of Indian politics, global economics and business trends. Known for translating complex policy ... Read More

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