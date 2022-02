Gangubai Kathiawadi: आलिया भट्ट (Alia Bhatt), अजय देवगन (Ajay Devgn) और संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी फरवरी की 25 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ मुंबई के कमाठीपुरा के एक वेश्यालय की मैडम गंगूबाई कोठेवाली के जीवन से प्रेरित है और हुसैन जैदी की किताब ‘माफिया क्वींस ऑफ मुंबई’ के एक अध्याय पर आधारित है. कहते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी का चांद थी यही वजह थी कि वहां कभी अंधेरा नहीं होता था. गंगू हमेशा एक ही बात करती थीं. इज्जत से जीने का और कभी भी किसे से डरने का नहीं. गंगूबाई वो औरत है जो 16 साल की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में फंस गईं. गंगू के परिवार वाले इज्जतदार लोग थे. वो चाहते थे गंगू पढ़ाई करे लेकिन गंगू के मन में बॉलीवुड बसता था. वो फिल्मों में काम करना चाहती थीं. तभी उनके पिता के पास एक लड़का काम करने आया जो पहले मंबई में काम करता था. जब ये बात गंगा को पता चली तो वो नाचने लगीं. उसे लगा कि अब उसके सपने पूरे हो सकते हैं.Also Read - Hijab Row: Karnataka CM Asks Students to Follow Govt's Dress Code Directive. What Does The Order Say?

गंगा ने रमणीक से दोस्ती की और ये दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदली. दोनों ने भाग कर शादी कर ली और मुंबई चले गए. फिर रमणीक का मन गंगा से भर गया. वो उसे अपनी मौसी के पास छोड़कर भाग गया. ये मौसी धंधा करवाती थी. मौसी गंगा को लेकर कमाठीपुरा पहुंचती है जो मुंबई का रेड लाइट एरिया है. जब गंगू को पता चलता है कि उसका पति उसे 500 रुपए में बेचकर चला गया तो वो बहुत रोई. लेकिन बाद में हथियार डाल दिए. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Actor Munmun Dutta aka Babita Arrested, Later Released on Bail - Here's Why

इसी दौरान गंगूबाई की मुलाकात मुंबई के डॉन करीम लाला से होती है. दरअसल गंगूबाई का एक ग्राहक था जिसका नाम था शौकीन. जो गंगू को गिद्ध की तरह नोचता था. इस बात से तंग आकर गंगू इसकी शिकायत लेकर मुंबई के गैंगस्टर करीम लाला के पास चली जाती हैं. करीम लाला का किरदार फिल्म में अजय देवगन ने निभाया है. करीम ने गंगू को सुरक्षा का भरोसा दिया. गंगू ने भी करीम की कलाई पर राखी के रूप में धागा बांध दिया. Also Read - IPL 2022 Auction: T. Natarajan Reveals Plans Ahead of IPL Season, Says 'Focusing on Yorkers And Cutters'

बता दें, करीम लाला इतना पावरफुल था कि उसने एक बार बीच बजार दाऊद इब्राहिम की पिटाई कर दी थी. लाला का दबदबा इतना था कि लोग उसके नाम से थरथर कांपते थे. दूसरी ओर लाला गरीब लोगों की भलाई भी करता था.