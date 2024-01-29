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Filmfare 2024 Winners: Ranbir Kapoor’s Animal And Vikrant Massey’s 12th Fail Win Big – See FULL List

Filmfare 2024 Winners: Ranbir Kapoor’s Animal And Vikrant Massey’s 12th Fail Win Big – See FULL List

Filmfare 2024: Animal and 12th Fail were among the successful films that screened at the 69th Filmfare Awards. These movies took home several category awards at the 2024 Filmfare Awards.

Filmfare 2024 Winners: Ranbir Kapoor's Animal And Vikrant Massey's 12th Fail Win Big - See FULL List

Filmfare 2024: The well-known event celebrated its 69th edition in Gandhinagar, Gujarat, on Sunday. Kartik Aaryan, Varun Dhawan, Triptii Dimri, Kareena Kapoor, Ranbir Kapoor, and Karisma Kapoor were among the performers at the event, which was hosted by Karan Johar. This was the first year that the awards were presented across two days, with the technical awards event taking place on Saturday and the other awards ceremony taking place on Sunday. Best Film went to Vikrant Massey and Vidhu Vinod Chopra’s 12th Fail, while Best Actors went to Ranbir Kapoor and Alia Bhatt for their outstanding roles in Animal and Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, respectively.

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12th Fail- Winner

Jawan

OMG 2

Pathaan

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Best Film (Critics)

12th Fail

Bheed

Faraaz

Joram–Winner

Sam Bahadur

Three Of Us

Zwigato

Best Director

Amir Rai (OMG 2)

Atlee (Jawan)

Karan Johar (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Sandeep Reddy Vanga (Animal)

Siddharth Anand (Pathaan)

Vidhu Vinod Chopra (12th Fail) -Winner

Best Actor In A Leading Role

Ranbir Kapoor (Animal)–Winner

Ranveer Singh (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Shah Rukh Khan (Dunki)

Shah Rukh Khan (Jawan)

Sunny Deol (Gadar 2)

Vicky Kaushal (Sam Bahadur)

Best Actor (Critics)

Abhishek Bachchan (Ghoomer)

Jaideep Ahlawat (Three Of Us)

Manoj Bajpayee (Joram)

Pankaj Tripathi (Omg 2)

Rajkummar Rao (Bheed)

Vicky Kaushal (Sam Bahadur)

Vikrant Massey (12th Fail)–Winner

Best Actor In A Leading Role (Female)

Alia Bhatt (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)–Winner

Bhumi Pednekar (Thank You For Coming)

Deepika Padukone (Pathaan)

Kiara Advani (Satyaprem Ki Katha)

Rani Mukerji (Mrs Chatterjee Vs Norway)

Taapsee Pannu (Dunki)

Best Actress Critics

Deepti Naval (Goldfish)

Fatima Sana Shaikh (Dhak Dhak)

Rani Mukerji (Mrs Chatterjee Vs Norway)-Winner

Saiyami Kher (Ghoomer)

Shahana Goswami (Zwigato)

Shefali Shah (Three Of Us)-Winner

Best Actor In A Supporting Role (Male)

Aditya Rawal (Faraaz)

Anil Kapoor (Animal)

Bobby Deol (Animal)

Emraan Hashmi (Tiger 3)

Tota Roy Chowdhury (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Vicky Kaushal (Dunki)–Winner

Best Actress In A Supporting Role

Jaya Bachchan (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Ratna Pathak Shah (Dhak Dhak)

Shabana Azmi (Ghoomer)

Shabana Azmi (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)–Winner

Triptii Dimri (Animal)

Yami Gautam (OMG 2)

Best Lyrics

Amitabh Bhattacharya (Tere Vaaste- Zara Hatke Zara Bachke)- Winner

Amitabh Bhattacharya (Tum Kya Mile- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Gulzar (Itni Si Baat- Sam Bahadur)

Javed Akhtar (Nikle The Kabhi Hum Ghar Se- Dunki)

Kumaar (Chaleya- Jawan)

Siddharth- Garima (Satranga- Animal)

Swanand Kirkire And Ip Singh (Lutt Putt Gaya- Dunki)

Best Music Album

Animal(Pritam, Vishal Mishra, Manan Bhardwaj, Shreyas Puranik, Jaani, Bhupinder Babbal, Ashim

Kemson, Harshwardhan Rameshwar, Gurinder Seagal)-Winner

Dunki (Pritam)

Jawan (Anirudh Ravichander)

Pathaan (Vishal And Shekhar)

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani (Pritam)

Tu Jhoothi Main Makkaar(Pritam)

Zara Hatke Zara Bachke (Sachin- Jigar)

Best Playback Singer (Male)

Arijit Singh (Lutt Putt Gaya- Dunki)

Arijit Singh (Satranga- Animal)

Bhupinder Babbal (Arjan Vailly- Animal)-Winner

Shahid Mallya (Kudmayi- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Sonu Nigam (Nikle The Kabhi Hum Ghar Se- Dunki)

Varun Jain, Sachin- Jigar, Shadab Faridi, Altamash Faridi (Tere Waaste Falak- Zara Hatke Zara Bachke)

Best Playback Singer (Female)

Deepthi Suresh (Aararaari Raaro- Jawan)

Jonita Gandhi (Hey Fikar- 8 A.M. Metro)

Shilpa Rao (Besharam Rang- Pathaan)-Winner

Shilpa Rao (Chaleya- Jawan)

Shreya Ghoshal (Tum Kya Mile-Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Shreya Ghoshal (Ve Kamleya- Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Best Story

Winner – Amit Rai (OMG 2)

Anubhav Sinha (Bheed)

Atlee (Jawan)

Devashish Makhija (Joram)

Ishita Moitra, Shashank Khaitan And Sumit Roy (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Karan Shrikant Sharma (Satyaprem Ki Katha)

Parijat Joshi and Tarun Dudeja (Dhak Dhak)

Siddharth Anand (Pathaan)

Best Screenplay

Winner – Vidhu Vinod Chopra (12th Fail)

Amit Rai (OMG 2)

Ishita Moitra, Shashank Khaitan And Sumit Roy (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Omkar Achyut Barve, Arpita Chatterjee And Avinash Arun Dhaware (Three Of Us)

Sandeep Reddy Vanga, Pranay Reddy Vanga And Suresh Bandaru (Animal)

Shridhar Raghavan (Pathaan)

Best Dialogue

Winner – Ishita Moitra (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)

Abbas Tyrewala (Pathaan)

Amit Rai (OMG 2)

Sumit Arora (Jawan)

Varun Grover, Shoaib Zulfi Nazeer (Three Of Us)

Vidhu Vinod Chopra (12th Fail)

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