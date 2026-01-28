By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: Arijit Singh nominated for…; Check complete list of nominations
Check out the complete list of nominations for Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 awards, featuring Arijit Singh and many other talented nominees from music, film, television, and OTT.
Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 has once again emerged as a landmark celebration of Bengali cinema, television, OTT and music. This year’s nominations have gained added attention as Arijit Singh has been nominated in the category of Best Playback Singer Male. However, the music stalwart announced his retirement yesterday, giving the awards a more emotional undertone. Alongside music, the ceremony continues to recognise actors, filmmakers, creators and technicians who have shaped Bengali storytelling over the past year.
The nominations reflect the growing diversity of Bengali entertainment, covering mainstream films, content-driven cinema, daily television shows and high-quality digital series. With popular awards, critics’ choice honours and detailed technical categories, the event highlights creativity both in front of and behind the camera.
Complete list of this year’s Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 nominees
Popular Awards – Film
Best Film
- Dhumketu
- Onko Ki Khothin
- Grihapravesh
- Aamar Boss
- Sharthopor
- Ei Raat Tomar Amaar
- Raghu Dakat
- Projatipoti 2
- The Eken – Benaras E Bibhishika
Best Director (Film)
- Kaushik Ganguly – Dhumketu
- Sourav Palodhi – Onko Ki Khothin
- Subhrajit Mitra – Devi Chowdhurani
- Nandita Roy & Shiboprosad Mukherjee – Aamar Boss
- Annapurna Basu – Sharthopor
- Indradeep Dasgupta – Grihapravesh
- Parambrata Chattopadhyay – Ei Raat Tomar Amaar
- Srijit Mukherji – Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
- Dhrubo Banerjee – Raghu Dakat
- Abhijeet Sen – Projatipoti 2
Best Actor – Male (Film)
- Dev – Dhumketu
- Jeetu Kamal – Grihapravesh
- Prosenjit Chatterjee – Devi Chowdhurani
- Shiboprosad Mukherjee – Aamar Boss
- Abir Chatterjee – Raktabeej 2
- Ritwick Chakraborty – Mrigaya: The Hunt (2025)
- Anjan Dutt – Ei Raat Tomar Amaar
- Kaushik Ganguly – Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
- Dev – Raghu Dakat
- Dev – Projatipoti 2
- Anirban Chakrabarti – The Eken – Benaras E Bibhishika
Best Actor – Female (Film)
- Subhashree Ganguly – Lawho Gouranger Naam Rey
- Subhashree Ganguly – Grihapravesh
- Srabanti Chatterjee – Devi Chowdhurani
- Mimi Chakraborty – Raktabeej 2
- Koel Mallick – Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
- Koel Mallick – Sharthopor
- Koushani Mukherjee – Killbill Society
- Idhika Paul – Raghu Dakat
- Rituparna Sengupta – Puratawn
- Rukmini Moitra – Binodini
Best Supporting Actor – Male (Film)
- Bratya Basu – Lawho Gouranger Naam Rey
- Rudranil Ghosh – Dhumketu
- Amit Saha – The Academy Of Fine Arts
- Ankush Hazra – Raktabeej 2
- Ranjit Mallick – Sharthopor
- Kaushik Ganguly – Grihapravesh
- Anirban Bhattacharya – Raghu Dakat
- Shyamal Chakraborty – Pokkhirajer Dim
- Mithun Chakroborty – Projatipoti 2
- Saswata Chatterjee – The Eken – Benaras E Bibhishika
Best Supporting Actor – Female (Film)
- Dipanwita Nath – Onko Ki Kothin
- Priyanka Sarkar – Mrigaya: The Hunt (2025)
- Bibriti Chatterjee – Devi Chowdhurani
- Anushua Majumdar – Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
- Koushani Mukherjee – Raktabeej 2
- Sohini Sengupta – Grihapravesh
- Sohini Sarkar – Raghu Dakat
- Aparajita Adhya – Projatipoti 2
- Ishaa Saha – The Eken – Benaras E Bibhishika
Best Film – Critics’ Choice
- Mrigaya: The Hunt (2025)
- Lawho Gouranger Naam Rey
- Onko Ki Khothin
- Manik Bandhopadhyayer Putulnacher Itikatha
- Devi Chowdhurani
- Binodini
- Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
- Pokkhirajer Dim
Best Actor – Male (Critics’ Choice)
- Ritwick Chakraborty – Mrigaya: The Hunt (2025)
- Dibyojyoti Dutta – Lawho Gouranger Naam Rey
- Bikram Chatterjee – Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
- Prosenjit Chatterjee – Devi Chowdhurani
- Koushik Sen – Sharthopor
- Parambrata Chattopadhyay – Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
- Anirban Bhattacharya – Pokkhirajer Dim
Best Actor – Female (Critics’ Choice)
- Jaya Ahsan – Manik Bandhopadhyayer Putulnacher Itikatha
- Srabanti Chatterjee – Devi Chowdhurani
- Raakhee Gulzar – Aamar Boss
- Subhashree Ganguly – Grihapravesh
- Aparna Sen – Ei Raat Tomar Amaar
- Ananya Chatterjee – Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
- Rukmini Moitra – Binodini
- Anumegha Banerjee – Pokkhirajer Dim
Popular Awards – Music
Best Playback Singer – Male
- Anupam Roy – “Maa” (Dhumketu)
- Arijit Singh – “Gaane Gaane” (Dhumketu)
- Arijit Singh – “Khawne Gorachand Khawne Kaala” (Lawho Gouranger Naam Rey)
- Kabir Suman – “Shey Chole Geleo” (Lawho Gouranger Naam Rey)
- Debayan Banerjee – “Meghpeon” (Grihapravesh)
- Jeet Gannguli – Projapoti 2
- Rupam Islam – “Mayar Khelare” (Mitin: Ekti Khunir Sandhaney)
- Armaan Rashid Khan – “Saiyaan Bina” (Grihapravesh)
- Ishan Mitra – “Jhilmil Laage Re” (Raghu Dakat)
Best Playback Singer – Female
- Antara Nandy – “Bawshontokaal” (Lawho Gouranger Naam Rey)
- Jayati Chakraborty – “Dyakho Dyakho Kanaiye” (Lawho Gouranger Naam Rey)
- Shreya Ghoshal – “Gaane Gaane” (Dhumketu)
- Madhubanti Bagchi – “Monero Toh Mon Bhalo Nei” (Grihapravesh)
- Prashmita Paul – “Bawshonto Dekeche Amake” (Aamar Boss)
- Lagnajita Chakraborty – “Bhenge Jaye” (Sharthopor)
- Iman Chakraborty – “Sujan Majhi Re” (Sharthopor)
- Arunita Kanjilal – “Theher Jao” (Mitin: Ekti Khunir Sandhaney)
- Antara Mitra – “Saiyaan Bina” (Grihapravesh)
- Somlata Acharyya Chowdhury – “Nei Tumi Aager Moto” (Killbill Society)
Best Album (Film)
- Dhumketu
- Projapoti 2
- Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
- Lawho Gouranger Naam Rey
- Killbill Society
- Grihapravesh
Best Album (Non-Film)
- Lakkhichhara – Khunje Ni Jibon Ta Ke
- Satyaki Banerjee – O Shyama
- Shiladitya Chakraborty – Chand
- Silajit Majumder – English E Bangla
- Samantak Sinha – Robe Nirobe
- Somlata Acharyya Chowdhury – Chena Ghuri
- Melar Gaan – Hooliganism
Best Lyrics
- Anupam Roy – “Gaane Gaane” (Dhumketu)
- Ritam Sen – “Khawne Gorachand Khawne Kaala” (Lawho Gouranger Naam Rey)
- Prasen – “Meghpeon” (Grihapravesh)
- Priyo Chatterjee – “Prajapati” Song (Projapoti 2)
- Kabir Suman – “Shey Chole Geleo” (Lawho Gouranger Naam Rey)
- Ritam Sen – “Sujan Majhi Re” (Sharthopor)
- Anupam Roy – “Basanta Dekeche Amake” (Aamar Boss)
- Srijit Mukherji – “Bhalobesey Baso-naa” (Killbill Society)
Popular Awards – Television
Best Fiction (TV Show)
- Parineeta
- Jagadhatri
- Phulki
- Parashuram – Ajker Nayok
- Rangamati Tirandaj
- Professor Vidya Banerjee
- Brindabono Bilasini
Best Non-Fiction (TV Show)
- Didi No. 1
- Sa Re Ga Ma Pa
- Lakh Takar Lokkhi Labh
- Star Jalsha Parivar Awards 2025
Best Actor – Male (Television)
- Rishi Kaushik – SIT Bengal
- Jeetu Kamal – Chirodini Tumi Je Amar
- Soumyadeep Mukherjee – Jagadhatri
- Uday Pratap Singh – Parineeta
- Aryann Bhowmick – Video Bouma
- Indrajeet Bose – Parashuram – Ajker Nayok
- Nilankur Mukhopadhyay – Rangamati Tirandaj
- Arnab Banerjee – Professor Vidya Banerjee
Best Actor – Female (Television)
- Ranieeta Das – O Mor Dorodiya
- Aratrika Maiti & Shruti Das – Jowar Bhanta
- Ankita Mallick – Jagadhatri
- Devyani Mondal – Phulki
- Ishani Chatterjee – Parineeta
- Swastika Dutta – Professor Vidya Banerjee
- Manisha Mandal – Rangamati Tirandaj
- Trina Saha – Parashuram – Ajker Nayok
Popular Awards – OTT
Best Web Series (OTT)
- Detective Charulata
- Feluda Pherot – Jawto Kando Kathmandute
- Bhog
- Puro Puri Eken
- Ganoshotru
- Ronkini Bhavan
- Feludar Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo
- 1954
Best Actor – Male (OTT)
- Shantilal Mukherjee – @Followers
- Gourab Chatterjee – Julie
- Tota Roy Chowdhury – Feluda Pherot – Jawto Kando Kathmandute
- Anirban Chakrabarti – Puro Puri Eken
- Rudranil Ghosh – Ganoshotru
- Anirban Bhattacharya – Bhog
- Ritwick Chakraborty – Adv. Achinta Aich 2
- Sourav Das – 1954
- Tota Roy Choudhury – Feludar Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo
Best Actor – Female (OTT)
- Surangana Bandopadhyay – Detective Charulata
- Paoli Dam – Julie
- Mimi Chakraborty – Dainee
- Priyanka Sarkar – Lojja 2
- Sandipta Sen – Birangana
- Subhashree Ganguly – Anusandhan
- Shyamoupti Mudly – Ronkini Bhavan
- Paoli Dam – Ganoshotru
Best Supporting Actor – Male (OTT)
- Debmalya Gupta – Detective Charulata
- Koushik Sen – Julie
- Anirban Chakrabarti – Feluda Pherot – Jawto Kando Kathmandute
- Amit Saha – Bibhishon
- Debopriyo Mukherjee – Bibhishon
- Anirudha Gupta – Ronkini Bhavan
- Niranjan Mondal – Birangana
Best Supporting Actor – Female (OTT)
- Mallika Majumder – Detective Charulata
- Meghla Dasgupta – Jaisalmer Jomjomat
- Shruti Das – Julie
- Bidipta Chakraborty – Ronkini Bhavan
- Averi Singha Roy – Ronkini Bhavan
- Parno Mittra – Bhog
Technical Awards – Film
Best Cinematography (Film)
- Soumik Halder – Dhumketu
- Pratip Mukherjee – Grihapravesh
- Anirban Chatterjee – Devi Chowdhurani
- Ramyadip Saha – Sonar Kellay Jawker Dhan
- Anup Singh – Sharthopor
- Subhadeep Naskar – Mrigaya: The Hunt (2025)
- Indranath Marick – Killbill Society
- Soumik Haldar – Pokkhirajer Dim
- Prosenjit Chowdhury – Ei Raat Tomar Amaar
- Subhankar Bhar – Projatipoti 2
- Tuban – The Eken – Benaras E Bibhishika
Best Editing (Film)
- Subhajit Singha – Dhumketu
- Srijit Mukherjee – Lawho Gouranger Naam Rey
- Sujay Datta Ray – Devi Chowdhurani
- Malay Laha – Raktabeej 2
- Sanglap Bhowmik – Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
- Md Kalam – Raghu Dakat
- Sujay Datta Ray – Projatipoti 2
Best Production Design (Film)
- Abhirup Dolai – Mrigaya: The Hunt (2025)
- Tanmoy Chakraborty – Lawho Gouranger Naam Rey
- Subhrajit Mitra – Devi Chowdhurani
- Mridul & Saswati – Sonar Kellay Jawker Dhan
- Kaushik Das – Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
- Nafisa Mondal – Killbill Society
- Shibaji Pal & Bablu Singha – Raghu Dakat
- Shibaji Pal – Pokkhirajer Dim
Best Sound Design (Film)
- Adeep Singh Manki – Lawho Gouranger Naam Rey
- Samrat Roy – Mrigaya: The Hunt (2025)
- Aadip / Anindit – Devi Chowdhurani
- Tirthankar Majumdar & Dipankar Jojo Chaki – Raktabeej 2
- Adeep Singh Manki – Projatipoti 2
- Adeep Singh Manki – Raghu Dakat
- Tanmoy Saha – Ei Raat Tomar Amaar
Best Dialogue (Film)
- Kaushik Ganguly – Dhumketu
- Saurav Palodhi & Soumit Deb – Onko Ki Khothin
- Tathagata Mukherjee & Antara Banerjee – Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
- Zinia Sen – Raktabeej 2
- Sougata Basu – Sonar Kellay Jawker Dhan
- Padmanabha Dasgupta – Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
- Srijit Mukherji – Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
- Subhadeep Das – Projatipoti 2
- Parambrata Chattopadhyay – Ei Raat Tomar Amaar
Best Costume Designer (Film)
- Sabarni Das – Lawho Gouranger Naam Rey
- Suchismita Dasgupta – Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
- Poulami Gupta – Devi Chowdhurani
- Jayanti Sen – Sonar Kellay Jawker Dhan
- Srijani Chakraborty – Mrigaya: The Hunt (2025)
- Sabarni Das – Killbill Society
- Sanchita Pal Chakraborty – Raghu Dakat
- Puja Chatterjee – Pokkhirajer Dim
- Rajarshi Mukherjee & Jayanti Sen – Projatipoti 2
Best Make-Up (Film)
- Prosenjit Dey (Haru) – Mrigaya: The Hunt (2025)
- Late Vikram Gaikwad – Dhumketu
- Somnath Kundu – Devi Chowdhurani
- Papiya Chanda – Aamar Boss
- Prosenjit Dey – Sharthopor
- Somnath Kundu – Lawho Gouranger Naam Rey
- Mir Unas – Shotyi Bole Shotyi Kichhu Nei
- Somnath Kundu – Raghu Dakat
Best Action Director (Film)
- Zudo Ramu – Dhumketu
- P.K. Swain / Mohan – Devi Chowdhurani
- Rajesh Kannan – Raktabeej 2
- Sunil Rodrigues – Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
- Aejaz Gulab Sheikh & Rajneesh Shinde – Raghu Dakat
Best Choreography (Film)
- Pankaj Seal – Mrigaya: The Hunt (2025)
- Avyaan Roy – Aamar Boss
- Mangesh Khedekar (Maggi) – Raktabeej 2
- Rahuul Kumar Ghosh – Lawho Gouranger Naam Rey
- D. Sankaraiyya & Baba Yadav – Raghu Dakat
Best Screenplay (Film)
- Saurav Palodhi & Soumit Deb – Onko Ki Khothin
- Samragnee Bandyopadhyay – Grihapravesh
- Nandita Roy – Aamar Boss
- Sougata Basu – Sonar Kellay Jawker Dhan
- Subhadeep Das – Projatipoti 2
- Srijit Mukherji – Killbill Society
- Soukarya Ghosal – Pokkhirajer Dim
- Padmanabha Dasgupta – The Eken – Benaras E Bibhishika
Best Story (Film)
- Kaushik Ganguly – Dhumketu
- Saurav Palodhi & Soumit Deb – Onko Ki Khothin
- Tathagata Mukherjee – Raas..Hariye Jaowa Bangalider Golpo
- Sadeep Bhattacharya – Sharthopor
- Suchitra Bhattacharya – Mitin: Ekti Khunir Sandhaney
- Avijit Sen & Subhadeep Das – Projatipoti 2
- Dhrubo Banerjee & Sugata Guha – Raghu Dakat
- Soukarya Ghosal – Pokkhirajer Dim
- Chironjib Bordoloi – Ei Raat Tomar Amaar
Best Background Score (Film)
- Amlaan A. Chakraborty & Bob SN – Mrigaya: The Hunt (2025)
- Indraadip Dasgupta – Dhumketu
- Bickram Ghosh – Devi Chowdhurani
- Bonnie Chakraborty – Raktabeej 2
- Rathijit Bhattacharya – Sonar Kellay Jawker Dhan
- Amit Chatterjee – Sharthopor
- Rathijit Bhattacharya – Projatipoti 2
- Rathijit Bhattacharjee – Raghu Dakat
- Indraadip Dasgupta – Ei Raat Tomar Amaar
Technical Awards – OTT
Best Cinematography (OTT)
- Arnab Riingo Banerjee – Jaisalmer Jomjomat
- Turja Ghosh – Ronkini Bhavan
- Turja Ghosh – Dainee
- Ramyadip Saha – Anusandhan
- Prasenjit Koley – Gonosatru
- Iswar Barik – Tomake Bujhina Priyo
Best Editing (OTT)
- Sumit C – Bhog
- Subhajit Singha – Dainee
- Sanglap Bhowmik – Feludar Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo
- Swarnava Chakraborty – Ronkini Bhavan
- MD Kalam – Tomake Bujhina Priyo
Best Production Design (OTT)
- Riddhie Basak – Julie
- Salini Mitra – Dainee
- Manick Saha – Feludar Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo
- Niranjan Bhattacharya – Gonosatru
- Salini Mitra – Birangana
- Bablu Singha & Shibaji Pal – Anusandhan
Best Sound Design (OTT)
- Adip Singh Manki – Bhog
- Srijan Deb – Dainee
- Amit Kumar Dutta – Feludar Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo
- Shreejit Gupta – Anusandhan
- Samrat Roy – Gonosatru
Best Background Score (OTT)
- Pranjal Das – Detective Charulata
- Mainak Majumdar – Dainee
- Nabarun Bose – Bhog
- Abhisekh Bhattacharya – 1954
- Shibashish Banerjee – Ronkini Bhavan
- Amit Chatterjee – Ganoshotru
- Soumyadip Basak – Tomake Bujhina Priyo
Best Costume Design (OTT)
- Sayani Goswami – Julie
- Avishek Roy – Dainee
- Sayani Goswami – Bhog
- Sabarni Das – Anusandhan
- Sandip Jaiswal – Puro Puri Eken
- Adrija Bhowmik – Birangana
- Jayanti Sen – Ganoshotru
Best Make-Up (OTT)
- Sourav Ganguly – Julie
- Avijit Das & Sanu Singha Roy – Dainee
- Avijit Das – Bhog
- Mir Younas & Saurabh Mitra – Anusandhan
- Tanmoy Roy – Ganoshotru
Best Screenplay (OTT)
- Sudeep Das – Khujechi Toke Raat Berate
- Nirjhar Mitra, Shayak Roy & Nilanjana Chakraborty – Dainee
- Ayan Chakraborti & Samragni Bandyopadhyay – Anusandhan
- Sreejib (Koel Ganguly) – Birangana
- Samik Roy Chowdhury & Baishali Bagchi – Ganoshotru
- Kamaleswar Mukherjee & Subhadip Ganguly – Feludar Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo
Best Story (OTT)
- Joydip Banerjee & Soumit Deb – Detective Charulata
- Souvik Bhattacharya – Tomake Bujhina Priyo
- Sudeep Das – Khujechi Toke Raat Berate
- Nirjhar Mitra, Shayak Roy & Nilanjana Chakraborty – Dainee
- Avik Sarkar – Bhog
- Sujan Dasgupta & Sreejib – Puro Puri Eken
- Abbas Ali – 1954
- Abhra Chakraborty, Aritra Sen & Goutam Kulsi – Julie
Best Director (OTT)
- Joydip Banerjee – Detective Charulata
- Arijit Toton Chakraborty – Tomake Bujhina Priyo
- Srijit Mukherji – Feluda Pherot – Jawto Kando Kathmandute
- Raja Chanda – Bibhishon
- Samik Roy Chowdhury – Ganoshotru
- Abhirup Ghosh – Chainman
- Abhrajit Sen – Ronkini Bhavan
- Nirjhar Mitra – Dainee
- Joydeep Mukherjee – Puro Puri Eken
- Aditi Roy – Anusandhan
- Kamaleswar Mukherjee – Feludar Goyendagiri: Royal Bengal Rawhoshyo
Best Dialogue (OTT)
- Soumit Deb – Detective Charulata
- Soumit Deb – Ganoshotru
- Sudeep Das – Khujechi Toke Raat Berate
- Padmanabha Dasgupta – Puro Puri Eken
- Samragni Bandyopadhyay – Anusandhan
- Sreejib (Koel Ganguly) – Birangana
Best Creator/Influencer
- Ivy Ghosh
- Mukul Kumar Jana
- Niranajan Mondal
- Pranab Paul
- Preeti Sarkar
- Saikat Dey
- Shamik Adhikary
- Singini Chowdhury
- Unmesh Ganguly
- Usha
The Zee 24 Ghanta Binodon Sera 24 Awards show will be held on January 29, 2026, at The Westin Kolkata Rajarhat. You can watch the awards show on television on February 8, 2026, at 5:00 PM, exclusively on Zee 24 Ghanta. Additionally, the awards will be available to stream on Zee 24 Ghanta’s digital platforms.
Also read: Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: From Prosenjit to Jaya Ahsan, Bengali cinema’s finest shine in critics’ choice nominations
For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Entertainment News on India.com.