Arun Valmiki custodial Death news AGRA Update: आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए चुराने के आरोपी सफाई कर्मचारी अरुण की पुलिस हिरासत में मौत की घटना के बाद के मामले में प्रशासन ने बुधवार को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का फैसला किया है. वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को आगरा पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी.

प्रशासन ने बताया कि मालखाने में हुई चोरी और आरोपी की हिरासत में हुई मौत के मामले में अभी तक 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. आगरा के जिलाधिकारी पी. एन. सिंह ने बताया कि प्रशासन की अनुशंसा पर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का फैसला लिया गया है.

आगरा में मृतक के परिवार से मिलने के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मैं अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिली. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस सदी में किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है. उन्होंने मुझे बताया है कि वाल्मीकि समुदाय के 17-18 लोगों को अलग-अलग जगहों से उठाकर थाने ले जाया गया.

I met with the family of Arun Valmiki. I can’t believe that such things can happen to anyone in this century. They’ve told me that 17-18 people of Valmiki community were picked from different locations & taken to police station: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra, in Agra pic.twitter.com/0ywQyHh4gJ

