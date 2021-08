Now tourists may visit the Taj Mahal on Saturday: उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा में स्थित विश्‍व प्रसिद्ध टूरिस्‍ट प्‍लेस ताजमहल (Taj Mahal) देखने जाने वाले पर्यटकों (tourists) के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब टूरिस्‍ट यहां वीकेंड के एक दिन शनिवार को भी ताज महल की खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के अंतर्गत लागू की गई दो दिन की साप्ताहिक बंदी को खत्म कर अब उसे एक दिन का लॉकडाउन कर दिया है, जिससे आगरा में शनिवार को भी पर्यटकों के दीदार के लिए ताजमहल खुलेगा.Also Read - Coronavirus cases In India: कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोत्तरी, 1 दिन में 41 हजार से अधिक लोग हुए संक्रमित

दरअसल, हमेशा की ताजमहल शुक्रवार को बंद रहता है और वीकेंड लॉक डाउन की वजह से शनिवार और रविवार की भी लॉकडाउन था. इस तरह से लगातार तीन दिन ताज बंद होने से पर्यटक काफी परेशान थे, लेकिन अच्‍छी बात यह है कि अब ताजमहल शनिवार को खुला रहेगा, जिससे इस दिन आगरा आने वाले पर्यटकों को राहत मिलेगी और वे ताजमहल को देख सकेंगे.

एएसआई अधिकारी बसंत स्‍वर्णकार ने बताया "ताजमहल समेत ASI के अधीन सभी संरक्षित स्मारक शनिवार को खुलेंगे. दरअसल शुक्रवार को हमेशा की ताजमहल बंद रहता है और वीकेंड लॉक डाउन की वजह से शनिवार और रविवार की भी बंदी थी इस तरह से लगातार तीन दिन ताज बंद होने से पर्यटक काफी मायूस थे पर अब ताजमहल शनिवार को खुलेगा, जिससे पर्यटकों को भी राहत मिलेगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के अंतर्गत लागू की गई दो दिन की साप्ताहिक बंदी को खत्म कर अब उसे एक दिन का लॉकडाउन कर दिया है, जिससे आगरा में शनिवार को भी पर्यटकों के दीदार के लिए ताजमहल खुलेगा. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. उन्होंने बताया कि पूर्व में साप्ताहिक लॉकडाउन शनिवार-रविवार का था, जिसे अब प्रदेश सरकार ने केवल रविवार का कर दिया है. इसके साथ ही अब पर्यटक शनिवार को भी ताजमहल का दीदार कर सकेंगे.