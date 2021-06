UP Panchayat Chunav Re-poll 2021: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों (UP Panchayat Elections) में खाली पदों पर निर्वाचन के लिए आज शनिवार सुबह सात बजे से मतदान जारी है. प्रदेश के 73 जिलों में बने मतदान केंद्रों पर हो रहा मतदान शाम को छह बजे तक चलेगा. ललितपुर (Lalitpur District) तथा कासगंज (Kasganj District) को छोड़कर हर जगह पर मतदान हो रहा है. सभी जगह पर कोविड प्रोटोकॉल (Covid-19 Protocol) का पालन कराने के सख्त निर्देश हैं. आज मतदान के बाद 14 जून को मतगणना होगी. Also Read - UP Panchayat chunav 2021 Results: यूपी पंचायत चुनावों की मतगणना कल, शिक्षक संगठनों ने की बहिष्कार की घोषणा

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम प्रधानों (Gram Pradhan) के 128, जिला पंचायत सदस्यों (Zila Panchayat) के छह, क्षेत्र पंचायतों के 137 तथा ग्राम पंचायतों (Gram Panchayat) में 14,179 रिक्त पदों के लिए मतदान हो रहा है. जिला पंचायत सदस्यों के कुल रिक्त सात पदों में एक पर निर्विरोध निर्वाचन होने के कारण छह का चयन वोटों से होगा. इसी क्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के कुल रिक्त 186 पदों में 44 निर्विरोध चुने जाने के बाद 137 पदों पर मतदान होगा. Also Read - UP Panchayat Chunav 2021: यूपी पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 75% से ज्‍यादा हुई वोटिंग, 2 मई को आएंगे परिणाम

ग्राम प्रधानों के रिक्त 156 पदों में से 26 आम सहमति से चुन लिए गए. ग्राम पंचायत सदस्यों के रिक्त 2,27,504 पदों में से 2,06,941 पर नाम वापसी के बाद चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी. प्रदेश में ललितपुर व कासगंज को छोड़कर शेष 73 जिलों में वोट डाले जाएंगे. प्रदेश में इस बार के उप चुनाव के लिए 8321 मतदान स्थलों पर सुरक्षा प्रबंध के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय भी किए गए हैं. Also Read - UP Panchayat Chunav Voting Live Updates: पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में शाम पांच बजे तक 62.35 फीसद मतदान

लखनऊ जिले (Lucknow Panchayat Re-poll) की 158 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनमें सरोजनीनगर (Sarojini Nagar) और मोहनलालगंज (MohanlalGanj) में प्रधान पद के एक-एक सीट शामिल है. सरोजनीनगर में भी बीडीसी (BDC) पद के लिए भी निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न करवाई जा रही है. इसके अलावा 155 सीटों पर सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए मतदान हो रहा है. हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

अयोध्या में पंचायत चुनाव (Ayodhya Panchayat Chunav) के रिक्त पदों के लिए मतदान जारी है. यहां 161 पदों के लिए मतदान हो रहा है. इनमें 3 ग्राम प्रधान, 4 बीडीसी व 154 पंचायत सदस्य पर चुनाव शामिल है. जिले के 9 ब्लॉकों में 66 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. एसडीएम तहसीलदार जोनल मजिस्ट्रेट हैं, वहीं 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं.

सोनभद्र जिले (Sonbhadra panchayat Re-poll) में रिक्त बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन के लिए आज मतदान हो रहा है. जिले में क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) के 7 पद और ग्राम पंचायत सदस्य पद के रिक्त 154 पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चुनाव होगा. चुनाव में 332 कर्मियों की ड्यूटी लगी है. इसके अलावा 21 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है.

रायबरेली (Raebareli Panchayat Chunav) के 332 बूथों पर शनिवार को पंचायत के उप चुनाव का मतदान शुरू हो गया. करीब 1.50 लाख वोटर 350 से अधिक प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. आगरा (Agra local Elections Update) में 160 पदों के लिए 43,957 मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. 54 ग्राम पंचायतों में 156 ग्राम पंचायत सदस्यों, तीन प्रधान और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा है. ग्राम पंचायत सदस्य के 2239 रिक्त पदों के लिए 2704 नामांकन हुए थे, 2083 पदों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है. ग्राम प्रधान के चार रिक्त पदों में से एक पर निर्विरोध चुनाव हो गया है.

अलीगढ़ (Aligarh Local Elections Update) में 155 बूथों पर 74 हजार मतदाता जोनल और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की निगरानी में वोटिंग कर रहे हैं. 123 पंचायतों में कुल 421 पदों पर चुनाव हो रहे हैं. 155 बूथ बने हैं. दो बीडीसी और एक प्रधान पद के लिए भी मतदान होगा. (IANS Hindi)