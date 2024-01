असम के काजीरंगा में दिखा गोल्डन टाइगर, सीएम हिमंत बिस्वा ने शेयर की तस्वीर

Golden Tiger: असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में फिर दिखा गया देश का इकलौता गोल्डन टाइगर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘X’ पर गोल्डन टाइगर की तस्वीर और वीडियो भी साझा की है. इस तस्वीर के माध्यम से हिमंत बिस्वा शर्मा ने नागरिकों को प्राकृतिक समृद्धि की दिशा में सकारात्मक सोचने की प्रेरणा दी है और इसे एक सशक्त और सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

गोल्डन टाइगर की इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोगों ने जमकर पसंद किया है. साथ ही इस तस्वीर ने लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के महत्व की याद दिलाई है. स्थानीय अधिकारियों ने इस गोल्डन टाइगर की सुरक्षा को लेकर विशेष उपायों को ध्यान में रखने का आदान-प्रदान किया है ताकि इसका पूरा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

Assam’s wildlife never ceases to amaze!

A rare golden tiger was recently spotted in Kaziranga National Park taking a stroll. This sighting adds to the list of diverse faunal creatures found in Assam’s landscape.@kaziranga_ #NationalTourismDay pic.twitter.com/JY1VXvUVZO

— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) January 25, 2024

इस गोल्डन टाइगर को सोशल मीडिया पर बहुत प्यार मिल रहा है. लोग इसे काफी शेयर भी कर रहे हैं. ये टाइगर फोटो में इतना सुंदर दिख रहा है कि कोई इसे प्यार से स्ट्रॉबेरी टाइगर, तो कोई टैबी टाइगर नाम दे रहा है.

इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर (IFO) प्रवीण कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था. इस बाघ के रंग को देखकर हर कोई हैरान रह गया था.

Do you know in #India we have a Golden #Tiger also. Only documentation of such big cat in 21st century on planet. This by Mayuresh Hendre. Look at this beauty. pic.twitter.com/8kiOy5fZQI

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 10, 2020