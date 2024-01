Assam के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा की फेसबुक आईडी हैक करने की कोशिश, पाकिस्तान से जुड़े हैं तार

Assam CM FB Account Hacked: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की फेसबुक आईडी को हैक करने की कोशिश की गई. इस बात की जानकारी उन्हें तब हो सकी, जब उन्हें गूगल अकाउंट पर लॉग इन की नोटिफिकेशन आई. सीएम ने सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म X पर कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर इस बात की जानकारी दी.

सरमा ने ट्वीट कर कहा, कुछ अज्ञात हैकरों ने आज शाम मेरा फेसबुक अकाउंट हैक करने की कोशिश की. उन्होंने आगे लिखा कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि हैकर पाकिस्तान (Pakistan) से काम कर रहा होगा. उन्होंने लिखा है कि अपराधियों की पहचान करने के लिए जांच जारी है.

Unknown hackers made an attempt to hack my Facebook account this evening. Preliminary information suggests the hacker might be operating from Pakistan.

Investigation is underway to identify the perpetrators. @DGPAssamPolice @assampolice pic.twitter.com/QCbENvhEJm

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 9, 2024