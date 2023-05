भूकंप के झटके से कांपी असम की धरती, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता

Earthquake hits Assam: असम के सोनितपुर जिले में आज सुबह 8 बजकर 03 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 मापी गई, भूकंप महसूस होते ही लोग घरों से बाहर आ गए. हालांकि, भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है.

An earthquake with a magnitude of 4.4 on the Richter Scale hit Sonitpur, Assam at 8:03 am today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/DyWlkF1TDQ — ANI (@ANI) May 29, 2023