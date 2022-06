Assam Floods: असम में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार हो रही बारिश से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अफरा-तफरी मच गई है. कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत हैं. बाढ़ की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है. राज्य के बाजली(Bajali) और कामपुर समेत कई जिलों के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है. इसकी वजह से लाखों प्रभावित हुए हैं. हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है. ग्रामीणों इलाकों में बाढ़ से स्थिति बद से बदतर हो गई है. लोग खाने-पीने की चीजें लेकर छोड़कर जानें पर मजबूर हैं.Also Read - Assam Flood: असम में बाढ़ का कहर जारी, पीएम मोदी ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन

शनिवार को चार बच्चों समेत आठ लोगों की मरने की सूचना मिली. इसके साथ ही मरने वालों की संख्या करीब 25 तक पहुंच गई है. आठ लोग लापता बताए जा रहे हैं. राज्य के 32 जिलों के 30 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. बाढ़ की वजह से राज्य की ब्रह्मपुत्र और अन्य नदिया खतरे के निशाने से ऊपर बह रही हैं. नदियों का पानी चार हजार से ज्यादा गांवों में घुस गया है. Also Read - असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हुई लैंडस्लाईड। Watch Video

#WATCH | Normal life affected due to grim flood situation in Assam. Visuals from Bajali. pic.twitter.com/B1p5KgVL2O

— ANI (@ANI) June 18, 2022