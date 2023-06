Assam News: असम में कोडीन फॉस्फेट सिरप की 700 से ज्याजा बोतलें जब्त, एक गिरफ्तार

Assam News: असम के करीमगंज पुलिस ने चुराईबाड़ी क्षेत्र में कोडीन फॉस्फेट सिरप की 780 बोतलें जब्त की हैं. पुलिस ने बताया कि उन्हें एक खूफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होनें रविवार की रात चोरीबाड़ी चौकी पर TR-01AT-1612 नंबर वाले एक ट्रक को रोका. इसके बाद पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली और कोडीन फॉस्फेट की 780 बोतलें जब्त की साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया.

Assam | Karimganj Police seized 780 bottles of Codeine Phosphate syrup at Churaibari area along the Assam-Tripura border yesterday. The police team of Churaibari watch post intercepted a truck and apprehended one person: Police pic.twitter.com/zCfVUstv5N — ANI (@ANI) June 12, 2023