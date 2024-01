Bharat Jodo Nyay Yatra: असम के सीएम हिमंत बेस्वा बोले - ‘सॉफ्ट नक्सली होती जा रही है कांग्रेस’

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपनी ‘भारत जोड़ो न्याय’ यात्रा पर निकले हुए हैं. इस बीच राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. असम के गुवाहाटी में कांग्रेस समर्थकों ने पुलिस के साथ झड़प की इसके बाद राहुल गांधी , केसी वेणुगोपाल और कन्हैया कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई.

इन तीनों पर पुलिस के साथ हिंसा करने, उकसाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं. इसी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने ये बोला है कि वो लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी करवाएंगे. उन्होंने ये भी कही कि अगर हम अभी कार्रवाई करते हैं, तो इसे राजनीतिक कदम माना जाएगा.’

इसके बाद असम के सीएम ने कहा कि मैं राहुल गांधी से ये कहना चाहता हूं. असम की जनता आपको आपके अहंकार के लिए लोकसभा में देखेगी. मैं आज आपको यह वचन देता हूं – असम में कांग्रेस को और भी कम सीटें मिलेंगी और हम उन्हें बड़े अंतर के साथ हराएंगे.

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, “Congress politics has become ‘Soft Naxalite’. Their slogans don’t reflect Gandhian principles anymore. I too was in Congress for 22 years. But it never had such slogans earlier. Congress had a soft slogan. I see that they have killed… pic.twitter.com/Yx6PLfneFP

