असम में सड़कें बनी तालाब, घरों-दुकानों में घुसा बाढ़ का पानी, 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

Assam Flood: असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी बहुत गंभीर है और इससे 19 जिलों के लगभग 4.89 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. पिछले 24 घंटों में नलबाड़ी जिले में एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में डूब गया, जिससे मरने वालों की संख्या दो हो गई. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के अकेले बजाली जिले में लगभग 2.67 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.

#WATCH | The flood situation in Assam is still grim as nearly 4.89 lakh people in 19 districts have been affected. In the last 24 hours, one person died in the Nalbari district after drowning in flood waters. Total death toll of Assam floods stands at 2 pic.twitter.com/DPRZsR3Gv2 — ANI (@ANI) June 24, 2023