Dibrugarh Jail के अधीक्षक नृपन दास, को सुरक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप में किया गया गिरफ्तार

Dibrugarh Jail: शुक्रवार (8 मार्च) को असम में डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को कट्टरपंथी संगठन ‘वारिस पंजाब दे’ संगठन का साथ देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने यह जानकारी देकर बताया कि कुछ दिन पहले प्रो-खालिस्तानी कैदियों की जेलों में से मोबाइल फोन, सिम कार्ड जैसे कई उपकरण बरामत किए गए जिसके बाद सभी उपकरणों को जब्त कर लिया गया. प्रतिबंधित वस्तुओं की जब्ती की गई थी. जिसके बाद इस मामले को लेकर छानबीन की गई.

जिसके बाद जेल की सुरक्षा में लापरवाही के आरोप अधीक्षक नृपन दास को गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारी ने बताया कि जेल अधिकारी को ‘‘ढिलाई बरतने’’ के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इस समय वह डिब्रूगढ़ सदर पुलिस थाने में है.

पुलिस महानिदेशक (DGP) जी पी सिंह ने बताया था कि जेल परिसर की तलाशी लेने पर सिम कार्ड के साथ एक स्मार्टफोन, एक सामान्य फोन, कीबोर्ड के साथ एक टीवी रिमोट, एक स्पाईकैम पेन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हेडफोन और स्पीकर जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए थे.

#WATCH | Assam: On the arrest of Nipen Das, Superintendent of Central Dibrugarh Jail, SP Dibrugarh Rakesh Reddy says, “A few days ago, a search was conducted inside the jail, where we found mobile phones, remote with keypad, and other devices inside the jail premises. Based on… https://t.co/d1DmZnVFXI pic.twitter.com/mfjyjpKAO7

— ANI (@ANI) March 8, 2024