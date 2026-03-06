Chaitra Month 2026: शुरु हो गया चैत्र का महीना, जानें इस माह क्या करें और क्या नहीं? नोट करें व्रत-त्योहारों की डेट

Hindi Astrology

Chaitra Month 2026 Vrat-Tyohar: हिंदू धर्म में प्रत्येक माह का खास महत्व माना गया है और चैत्र का महीना बहुत ही खास होता है. क्योंकि यह हिंदी कैलेंडर का पहला महीना है और इस माह हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है. धार्मिक दृष्टिकोण से चैत्र माह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस माह चैत्र नवरात्रि, हनुमान जयंती जैसे प्रमुख त्योहार आते हैं. आइए जानते हैं कब से कब तक रहेगा चैत्र का महीना और इस माह आने वाले व्रत-त्योहारों की लिस्ट.

चैत्र माह 2026 डेट

वैदिक पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष का पहला महीना चैत्र होता है और इस साल आज यानि 4 मार्च 2026 से चैत्र माह शुरू हो गया है. इस दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. बता दें कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 को है और इस दिन से हिंदू नववर्ष आरंभ होता है. चैत्र माह 2 अप्रैल 2026 को समाप्त होगा.

चैत्र माह का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह बहुत ही खास होता है और यह ऋतु परिवर्तन का समय होता है. इस दौरान सर्दियां खत्म होती हैं और गर्मी का मौसम दस्तक देता है. ऐसे में तन व मन दोनों को संतुलित रखने की जरूरत होती है. इसलिए इस माह पूजा—पाठ, व्रत—उपवास व ध्यान पर अधिक जोर दिया जाता है. कहते हैं कि चैत्र के महीने में ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए इस माह को संरक्षण और धर्म रक्षा का भी संकेत माना गया है. इस माह चैत्र नवरात्रि आते हैं और उसके साथ ही हिंदू नववर्ष आरंभ होता है. चैत्र के महीने में कई अन्य महत्वपूर्ण व्रत व त्योहार भी आते हैं.

चैत्र माह में क्या करें और क्या न करें?

चैत्र के महीने में सूर्य देव की उपासना करना बहुत ही फलदायी माना गया है. इस माह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए.

चैत्र माह से गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है और इसलिए माह पंखा, घड़ा, सूती वस्त्र आदि दान करना बहुत ही शुभ माना गया है.

यदि संभव हो तो चैत्र के महीने में सुबह जल्दी उठें और योग व ध्यान करें. इससे मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है.

ध्यान रखें कि चैत्र के महीने में गुड़ या शक्कर का सेवन नहीं करना चाहिए. इनकी तासीर गर्म होती है और गर्मी में इनका सेवन करने से परेशानी हो सकती है.

चैत्र माह में बासी भोजन का सेवन करने से भी बचना चाहिए. इस दौरान ताजा भोजन ही शरीर के लिए लाभकारी होता है.

चैत्र माह 2026 व्रत-त्योहार की लिस्ट

6 मार्च 2026: भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी

11 मार्च 2026: शीतला अष्टमी

15 मार्च 2026: पापमोचिनी एकादशी

16 मार्च 2026: प्रदोष व्रत

17 मार्च 2026: मासिक शिवरात्रि

18 मार्च 2026: चैत्र अमावस्या

19 मार्च 2026: चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, कलश स्थापना, गुड़ी पड़वा, नववर्ष आरंभ

21 मार्च 2026: गणगौर पूजा

24 मार्च 2026: चैती छठ

26 मार्च 2026: राम नवमी

27 मार्च 2026: नवरात्रि पारण

29 मार्च 2026: कामदा एकादशी

31 मार्च 2026: महावीर जयंती

2 अप्रैल 2026: हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

