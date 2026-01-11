By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में कैसे लगी आग? क्यों पुलिस से भिड़े सेवादार, जानें घटना के समय कहां थे कथावाचक
वृंदावन की श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी में प्रेमानंद महाराज के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई. घटना के समय महाराज वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन सेवादारों द्वारा पुलिस और जनता से की गई बदसलूकी ने विवाद खड़ा कर दिया है.
वृंदावन के पॉश इलाके में स्थित संत प्रेमानंद जी महाराज के आवास में आग लगने की घटना ने पूरे ब्रज क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया, लेकिन इस दुर्घटना से ज्यादा चर्चा वहां मौजूद सेवादारों के बर्ताव और पुलिस के साथ हुई नोकझोंक की हो रही है. वृंदावन के छटीकरा मार्ग पर स्थित श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी में रविवार की सुबह किसी सामान्य दिन की तरह शुरू हुई थी, लेकिन अचानक फ्लैट नंबर 212 से उठती आग की लपटों ने कोहराम मचा दिया. यह फ्लैट प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज का है.
कैसे लगी आग?
प्रत्यक्षदर्शियों और दमकल विभाग की शुरुआती जांच के अनुसार, आग लगने की मुख्य वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. देखते ही देखते फ्लैट से काला धुआं और लपटें निकलने लगीं. गनीमत यह रही कि दमकल की गाड़ियों ने समय रहते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे पूरी बिल्डिंग को चपेट में आने से बचा लिया गया.
घटना के समय कहां थे महाराज?
भक्तों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जिस समय यह हादसा हुआ, प्रेमानंद महाराज उस फ्लैट में मौजूद नहीं थे. दरअसल, पिछले करीब एक महीने से महाराज श्री राधाहित कैलिकुंज में निवास कर रहे हैं. फ्लैट खाली होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, वरना जिस तरह की भीषण लपटें थीं, बड़ा हादसा हो सकता था.
पुलिस और जनता से क्यों भिड़े सेवादार?
आग बुझने के बाद जो मंजर दिखा, उसने श्रद्धा को विवाद में बदल दिया. जैसे ही आग लगी, स्थानीय लोग और पड़ोसी मदद के लिए दौड़े, मीडियाकर्मी भी कवरेज के लिए पहुंचे. ऐसी स्थिति में महाराज के सेवादारों आरोप है कि उन्होंने सेवा भाव दिखाने के बजाय वहां मौजूद लोगों पर हमलावर रुख अपना लिया. सेवादारों ने वहां वीडियो बना रहे स्थानीय लोगों और पत्रकारों के मोबाइल जबरन छीन लिए.
वहीं, जब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, तो सेवादार उनसे भी भिड़ गए. सेवादारों का उग्र और अमर्यादित व्यवहार देखकर वहां मौजूद ब्रजवासी दंग रह गए. स्थानीय निवासियों का कहना है कि संकट की घड़ी में जब लोग मदद करने आए थे, तब सेवादारों का ऐसा व्यवहार समझ से परे है. अब पुलिस प्रशासन से इन दबंग सेवादारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है.