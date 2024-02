Train-Flights Delay: घने कोहरे के चलते आज फिर कई फ्लाइटें और ट्रेनें देरी से

Train-Flights Delay List: दिल्ली में फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है लेकिन कोहरे से लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है. इस कारण सड़क यातायात से लेकर हवाई यातायात सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. इसी को लेकर आज भी उत्तर भारत की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं वहीं हवाई सेवाएं भी इस वजह से प्रभावित हो रही हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आज कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं. लोगों को घंटों तक स्टेशन-एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ रहा है.

कोहरे के कारण विजिबिलिटी रेट बहुत कम हो गया है. सड़कों पर भी गाड़ियों की स्पीड बिल्कुल कम हो गई है. ऐसे में सफर करना बहुत ही खतरनाक और कठिन साबित हो रहा है. लोगों को ट्रेंन और फ्लाइट की देरी की वजह से 3-4 घंटे या इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है.

#WATCH | Flight operations affected due to bad weather at Indira Gandhi International Airport in Delhi. pic.twitter.com/8lVqzwvqA2

— ANI (@ANI) February 2, 2024