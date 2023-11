World Cup 2023 Prediction: मिस्ट्री एस्ट्रोलॉजर ने एक-एक बॉल का किया प्रेडिक्शन, भारत को किस समय मिलेगा भाग्य का साथ?

World Cup 2023 Astro Prediction: विश्व कप 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहा फाइनल मैच रोमांचक मोड़ पर है. ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीतते हुए पहले बोलिंग करने का फैसला लिया था. इसके बाद अब मैच का पाला बदलता हुआ दिख रहा है. बता दें कि पूरे देश की निगाहें भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर टिकी हुई है. इसके साथ-साथ कई एस्ट्रोलॉजर भी अपने-अपने मत सामने रख चुके हैं. एस्ट्रोलॉजर सुमित बजाज ने भी भी पूरे पर अपना एक विवरण तैयार किया है. जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत को किस समय भाग्य का कितना साथ मिलेगा. आईए ज्योतिष दृष्टिकोण से जानते हैं, किस इनिंग में भारत को मिलेगा भाग्य का ज्यादा साथ.

एस्ट्रोलॉजर सुमित कुमार ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया है कि यदि इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो उसको भाग्य का 50 से 60 प्रतिशत साथ मिलेगा. इसके साथ दूसरी इनिंग में यानी 5 से 6 बजे के बाद इंडिया को 60 से 75 प्रतिशत भाग्य का साथ मिलेगा.

Important phase wise Favour of Luck

As earlier highlighted, some part of match may invite some partial collapse etc & turn the game around

Just highlighting & should be analysed along with in sync with imp timings & Imp overs#INDvsAUSfinal #Worldcupfinal2023 #INDvsAUS… pic.twitter.com/lzAJaRxPZ7

— Sumit Bajaj (Astrologer) (@astrosumitbajaj) November 19, 2023