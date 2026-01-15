Hindi Auto

सेकेंड हैंड कार खरीदने का बना रहे प्लान? RC से मीटर तक... ये 10 पॉइंट बिल्कुल न करें इग्नोर

Old Car Buying Tips: देश में नई कारों से ज्यादा सेकेंड हैंड कारों की डिमांड में तेजी आई है. रिसर्च फर्म फ्रॉस्ट एंड सुलिवन के मुताबिक FY26-27 तक सेकेंड हैंड कारों की बिक्री का आंकड़ा 82 लाख तक पहुंच जाएगा.

नौकरी करते हुए हर शख्स खुद की गाड़ी खरीदने की कोशिश करता है. बढ़ती महंगाई और जिम्मेदारियों के बीच नई कार खरीदने के लिए पैसा जमा करना भी बड़ी चुनौती है. ऐसे में कुछ लोग पुरानी कार खरीदते हैं. देश में नई कारों से ज्यादा सेकेंड हैंड कारों की डिमांड में तेजी आई है. रिसर्च फर्म फ्रॉस्ट एंड सुलिवन के मुताबिक FY26-27 तक सेकेंड हैंड कारों की बिक्री का आंकड़ा 82 लाख तक पहुंच जाएगा. लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने और लंबे इंतजार से बचने के लिए भी पुरानी ही सही, लेकिन अपना व्हीकल खरीदना पसंद कर रहे हैं.

अगर आप भी पुरानी या यूज्ड कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए. तभी आप अपने लिए एक बढ़िया कार का सिलेक्शन कर पाएंगे. साथ ही आपको बेस्ट डील मिल सकेगी. यहां हम आपको 10 पॉइंट बता रहे हैं. अगर आपने इन बातों को फॉलो किया, तो सेकेंड हैंड कार खरीदने पर बेस्ट डील मिल सकती है.

1.रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

आप चाहे खुद की कोशिशों से पुरानी कार खरीदें या किसी साइट के जरिए डील करें, दोनों केस में सबसे पहले गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जरूर चेक करें. RC में गाड़ी के चेसिस नंबर और ओनर के नाम को RTO में रजिस्टर्ड डिटेल से मैच किया जाता है. अगर डिटेल मैच नहीं होती, तब डील नहीं करनी चाहिए.

2. इंश्योरेंस के पेपर्स

दूसरा स्टेप कार का इंश्योरेंस पेपर और स्टेटस चेक करना है. कार का इंश्योरेंस कब तक वैलिड है? उस पर नो क्लेम बोनस है या नहीं? हर बार प्रीमियम कितना जाता है? इन सबकी जांच जरूर कर लें. अगर ये दोनों सही निकलते हैं, तभी आगे बढ़ना चाहिए.

3. कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर

अब तीसरे स्टेज में आपको कार को बाहर और अंदर से बहुत अच्छे और बारीकी से मॉनिटर करना है. सबसे पहले आपको इंजिन और ट्रांसमिशन को चेक करना है. गाड़ी का इंजिन ऑयल, कूलेंट कम हो गया है या उसे बदलने की जरूरत तो नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें. फिर स्टियरिंग, सस्पेंशन, AC, हीटर, म्यूजिक सिस्टम, कार के अंदर लगे सभी स्पीकर्स चेक करने हैं.

4. गाड़ी का रिपेंट और टायर कंडीशन

आपको गाड़ी का रिपेंट और टायर की कंडीशन में देखनी है. डीलर पेंट कोट की जांच के लिए एक खास मीटर का इस्तेमाल करती है. अगर गाड़ी के किसी भी हिस्से पर पेंट हुआ है, तब ये मीटर उसके बारे में बता देता है. क्योंकि, रिपेंट वाले हिस्से पर कलर की थिकनेस ज्यादा होती है, जिससे मीटर में रीडिंग हाई हो जाती है. इसी तरह, टायर गेज मीटर की मदद से इस बात का पता चलता है कि टायर कितने घिस चुके हैं.

5. मीटर की पहचान

अगर यूज्ड कार लेने जा रहे हैं, तो इसके मीटर को जांचना भी जरूरी है. कई बार बेहतर कंडीशन में दिखने वाली गाड़ियों की मीटर रीडिंग कम होती है. डीलर उसकी रीडिंग में छेड़छाड़ कर सकता है. इसलिए आपको OBD2 रीडर को पोर्ट से कनेक्ट कर गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, इसका डेटा हासिल करना चाहिए.

6. सर्विस और मेंटेनेंस हिस्ट्री

डील से पहले आपको सेकेंड कार की सर्विस और मेंटेनेंस हिस्ट्री मालूम कर लेनी चाहिए. आखिरी सर्विस में कार की लास्ट रीडिंग मिल सकती है. इस दौरान आप कार की बैटरी, हेडलाइट, बैकलाइट, फॉगलैम्प, स्टीरियो सिस्टम, सीट कवर्स, हॉर्न, वाइपर्स, स्टेपनी, टूलकिट को भी चेक कर लें.

7. गाड़ी के ब्रेक

पुरानी कार खरीदने से पहले इसे कई बार टेस्ट कर लें. इसे चलाकर देखें कि ब्रेक सही से काम कर रहे हैं या नहीं. ब्रेक या सस्पेंशन से आवाज तो नहीं आ रही.

8.पेंडिंग चालान

गाड़ी पर किसी तरह का चालान तो नहीं है, इसकी भी जांच कर लें. अगर चालान पेंडिंग है, तब तो वो किस तरह के और कितने रुपये का है,इसका पता कर लें. डील से पहले ओनर को पेंडिंग चालान क्लियर करने की शर्त रखें.

9.फिटनेस सर्टिफिकेट

आपको पुरानी कार लेने से पहले इसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट भी देख लेना चाहिए. हो सकता है कि आप जिस कार को खरीदने जा रहे हैं, वो महज 2 या 3 साल तक ही चलाने के लिए फिट हो. ऐसे में आपको पैसा का ही नुकसान होगा.

10. एक्सिडेंटल हिस्ट्री

पुरानी कार खरीदने से पहले इसकी एक्सिडेंटल हिस्ट्री जरूर देख लेना चाहिए. क्या किसी पुलिस स्टेशन में इस कार को लेकर कंप्लेन दर्ज हुई है? क्या किसी वजह से ओनर का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है. इन बातों की तस्दीक करनी जरूरी है.

