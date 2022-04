बीते कुछ दिनों के भीतर एक के बाद एक लगभग 4 अलग-अलग कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना घटित हो चुकी है. हालांकि इनमें से एक घटना को छोड़कर बाकी 3 घटनाओं में किसी भी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ. लेकिन अब बीते दिनों जो घटना घटी उसमें एक ही कंपनी के लगभग 20 इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लग गई. घटना नासिक में मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटी जहां हाल ही में इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जा रहे एक कंटेनर ट्रक में आग लग गई, जिससे उसमें रखे हुए लगभग 20 ई-स्कूटर जल कर राख हो गए.Also Read - OLA और Okinawa के बाद अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग, सरकार ने लिया ये फैसला

रिपोर्ट के मुताबिक आग बहुत भीषण थी, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. आग की घटना कथित तौर पर पाथर्डी फाटा के एक होटल के पास शाम करीब 4:15 बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि CIDCO (सिडको) और अंबाद MIDC (एमआईडीसी) केंद्रों के दमकल कर्मियों ने एक घंटे में आग पर काबू पा लिया था.

इस घटना से जुड़े सामने आए ट्वीट के मुताबिक कंटेनर ट्रक द्वारा ले जाए जा रहे जितेंद्र इलेक्ट्रिक के कुल 40 इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से 20 आग की वजह से जलकर खाक हो गए. आग लगने की असल वजहों का जांच के बाद पता चल पाएगा. सरकारी अधिकारियों ने इस घटना को लेकर कहा कि वे जितेंद्र इलेक्ट्रिक के ई-स्कूटर में आग लगने की घटना से अवगत हैं और कंपनी के अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए बुलाएंगे.

One of the worst ever fire accident occurred in Nashik where 20 Electric vehicles gutted fire in Jithendra EV factory. This hazardous catastrophic event happened in India.#Nashik #EV #ElectricVehicles @elonmusk #Tesla pic.twitter.com/K14tulU79C

