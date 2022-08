भारत के दो पहिया बाजार में स्कूटर (स्कूटी) को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं. खासतौर से जिन लोगों को लोकल में आना-जाना होता है उनके बीच स्कूटर काफी लोकप्रिय होते हैं. दरअसल स्कूटर को पुरुषों के साथ ही महिलाएं भी आसानी से चला लेती हैं. ऐसे में लोगों को दो अलग-अलग टू-व्हीलर के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते. एक ही से वाहन से घर के पुरुष और महिला सदस्यों का काम चल जाता है. बिक्री के मामले में होंडा की एक्टिवा लंबे समय तक सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटर में से एक रही है. अब होंडा जल्दी ही एक नया स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है.Also Read - इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी चार्जिंग की टेंशन खत्म, 2 मिनट में मिलेगी फुल चार्ज बैटरी, HPCL-HONDA ने मिलाया हाथ

होंडा ने नए स्कूटर का नया टीजर भी जारी किया है. इसके बाद से ही ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि कंपनी अपनी टॉप सेलिंग एक्टिवा का ही नया वर्जन यानी होंडा एक्टिवा 7G बाजार में लॉन्च कर सकती है.

इस बात में दम इसलिए भी लग रहा है कि होंडा मोटरसाइकिल ने एक्टिवा का आखिरी अपडेटेड वर्जन होंडा एक्टिवा 6G को 2 साल पहले लॉन्च किया था. 2 साल किसी एक मॉडल के लिए लंबा समय है. होंडा एक्टिवा लंबे समय से सबसे ज्यादा बिक्री वाला स्कूटर है. मई में इसके 1.49 लाख और जून में 1.84 लाख स्कूटर बिके.

कंपनी ने ट्विटर पर नए स्कूटर का पहला लुक अपलोड किया है. हालांकि टीजर में स्कूटर का सिर्फ फ्रंट लुक ही दिखाया गया है. इतने से ही एक्टिवा 7G का अंदाजा लगाया जा रहा है.

