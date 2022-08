आज स्वतंत्रा दिवस है और इस दिन लोग देशभक्ति में डूब जाते हैं. अलग-अलग तरह से लोग इस दिन देश के आजाद होने की खुशी मनाते हैं. इस मौके लोग तिरंगा के कलर वाले कपड़े, पगड़ी आदि पहनते हैं. कई लोग अपने बालों से लेकर चेहरे पर तिरंगे की डिजाइन बनाते हैं. लेकिन एक शख्स ने तो इस मौके पर अपनी कार के साथ ऐसा किया कि उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं…Also Read - Independence Day 2022 : आजादी के जश्न में शामिल हुआ उद्योगजगत, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जगह-जगह लहराया तिरंगा

दरअसल गुजरात के रहने वाले एक शख्स ने अपनी लग्जरी कार को 'देशभक्ति' के रंग में रंग दिया. उसके इस कारनामे पर लोग उसे बड़ा देशभक्त बताते हुए उसकी फोटो और वीडयो शेयर कर रहे हैं.

तो बात ये है कि इस शख्स ने अपनी 71.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत वाली जगुआर XF कार को तिरंगे के रंग में रंगवा दिया.

सिद्धार्थ दोशी नाम के इस शख्स ने अपनी कार को तिरंगे में रंगवाने के लिए छोटी-मोटी नहीं बल्कि अच्छा खासा 2 लाख रुपये खर्च कर दिया.

उनकी कार का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोचिए जब लोग अपनी 5-10 लाख रुपये की कार को लेकर काफी चिंतित रहते हैं. उसे धुलते-पोछते रहते हैं. किसी ने छू लिया तो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं वहीं एक शख्स ने अपनी महंगी कार के कलर की चिंता न करते हुए उसे तिरंगे के रंग में रंगवा दिया.

#WATCH | Delhi: A youth from Gujarat spent Rs 2 lakhs to revamp his car on the theme of #HarGharTiranga

“To make people aware of the campaign, I drove from Surat (Gujarat) to Delhi in my car in 2 days… we want to meet PM Modi & HM Amit Shah," said Sidharth Doshi pic.twitter.com/yC34603HaY

— ANI (@ANI) August 14, 2022