Maruti Suzuki True value: फेस्टिव सीजन के दौरान कारों की बिक्री बढ़ जाती है. ज्यादातर ग्राहक धनतेरस और दिवाली जैसे मौकों पर कार खरीदना चाहते हैं. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन कार खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन बजट कम है, तो इसमें हम आपकी मदद कर देते हैं. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी Maruti Suzuki की कई कारें बाइक के भी कम दाम पर मिल रही हैं. ये सेकंड हैंड कारें हैं, जो Maruti Suzuki True value शोरूम पर मिल रही हैं. आइए आपको इसके बारे में डीटेल में बताते हैं. Also Read - नई Maruti Suzuki Celerio का इंतजार हुआ लंबा, जानें कब लॉन्च होगी यह कार

क्या है मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू?

ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी का सेकंड हैंड कार प्लेटफॉर्म है. यहां कंपनी की पुरानी कारें बिकती हैं. इस प्लेटफॉर्म पर मारुति की कारों की बड़ी रेंज उपलब्ध है. ट्रू वैल्यू पर कई यूज्ड कारें ट्रू वैल्यू सर्टिफाइड होती हैं. ऐसी कारों पर 1 साल तक की वॉरंटी और 3 मुफ्त सर्विस भी मिलती है. मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू की वेबसाइट पर जाकर आप कारें देख सकते हैं. Also Read - Maruti Suzuki Swift Limited Edition Price: Maruti Suzuki लाई Swift का स्पेशल मॉडल, जानें इसमें क्या है खास

वेबसाइट पर यूज्ड कारें मॉडल नेम, ईयर, फ्यूल (पेट्रोल या डीजल), कितने किलोमीटर तक चली हैं समेत सभी डीटेल के साथ दिख जाएंगी. इनके अलावा कार कौन सी बार (पहले कितने मालिक रह चुके हैं) बेची जा रही है, यह डीटेल भी मौजूद रहती है. ट्रू वैल्यू कारों को मंथली EMI पर खरीद सकते हैं. कंपनी आसान पेपरवर्क का भी दावा करती है. Also Read - Maruti Suzuki nexa discount offers October 2020: मारुति की धांसू कारों पर अक्टूबर में 62 हजार रुपये तक का डिस्काउंट

ट्रू वैल्यू पर इतनी सस्ती मिल रहीं मारुति की सेकंड हैंड कारें

मारुति ऑल्टो: मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू पर ऑल्टो 45 हजार रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रही है. नई ऑल्टो की शुरुआती कीमत 2.95 लाख रुपये है.

मारुति वैगनआर: मारुति की यह पॉप्युलर कार ट्रू वैल्यू पर 35 हजार रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है. नई वैगनआर का दाम 4.46 लाख रुपये से शुरू होता है.

मारुति स्विफ्ट: ट्रू वैल्यू पर स्विफ्ट 58 हजार रुपये के शुरुआती दाम में मिल रही है. नई स्विफ्ट की कीमत 5.19 लाख रुपये शुरू होती है.

मारुति डिजायर: मारुति की यह सब-कॉम्पैक्ट सिडैन कार ट्रू वैल्यू पर 1.13 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है. वहीं, नई डिजायर का दाम 5.89 लाख रुपये है.

ये कारें भी हैं उपलब्ध

ट्रू वैल्यू पर मारुति सुजुकी की सिलेरियो, एस-प्रेसो, इग्निस, बलेनो, एस-क्रॉस, विटारा ब्रेजा और सियाज जैसी कारें भी उपलब्ध हैं. इनके अलावा कंपनी की ऑल्टो के10, Eeco, Ritz, Sx4 समेत अन्य बंद हो चुकी कारें भी इस सेकंड हैंड कार प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं.