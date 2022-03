Electric Scooter Catches Fire: ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Pro (Ola electric scooter fire) और ओकिनावा (Okinawa) के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना के एक दिन बाद ही एक और कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना सामने आई. इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें प्योर कंपनी के लाल रंग के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगा हुआ दिख रहा है.Also Read - Okinawa Electric Scooter: दिखने में मॉडर्न, फीचर्स दमदार, रेंज 200km, शानदार है ओकिनावा की ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, देखें तस्वीरें

घटना तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की है जहां हैदराबाद की स्टार्टअप प्योर ईवी द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई. इलेक्ट्रिक वाहनों में लगातार आग लगने की इन घटनाओं ने EV और उसे यूज करने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा दिया है.

प्योर ईवी के स्कूटर में आग लगने की घटना चेन्नई के एक रिहायशी इलाके मंजमपक्कम में माथुर टोल प्लाजा के पास हुई है. 26 सेकेंड के इस वीडियो में लाल रंग का इलेक्ट्रिक स्कूटर आग की लपटों के साथ सड़क के किनारे खड़ा देखा जा सकता है. ये वीडियो ETAuto के पत्रकार सुमंत बनर्जी ने ट्विटर पर शेयर किया था.

चार दिनों के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की यह चौथी घटना है. इन घटनाओं को लेकर अब कई तरह की चर्चा भी शुरू हो गई है…

Another one…Its spreading like a wild #Fire .

After #Ola & #okinawa #electric scooter from #PureEV catches fire in Chennai.

Thats the 4th incident in 4 days..

The heat is on.#ElectricVehicles #OLAFIRE #lithiumhttps://t.co/pFJFb7uKD7 pic.twitter.com/jJqWA48CNf

— Sumant Banerji (@sumantbanerji) March 29, 2022