AMO Electric Bikes: भारत के सबसे तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड AMO Electric Bikes ने अपने नये इलेक्ट्रिक स्‍कूटर/बाइक जॉन्‍टी प्‍लस को लॉन्च किया है. यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और शानदार परफॉर्मेंस के साथ ही पूरी सुरक्षा भी देता है. यह पेशकश भारत में भरोसेमंद, स्‍थायित्‍वपूर्ण और किफायती ई-मोबिलिटी सॉल्‍यूशंस देने की दिशा में AMO Electric Bikes का एक अन्‍य महत्‍वपूर्ण कदम है.Also Read - Bounce Infinity करेगा भारत का पहला बैटरी स्वैपेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर को इस दिन लॉन्च, Rs. 499 से होगी बुकिंग शुरू

जानिए क्या है Jaunty Plus की कीमत

अगर आप AMO Electric Bikes के Jaunty Plus ई-स्कूटर को खरीदना चाहते हैं तो बता दें कि इसकी कीमत 1,10,460 रुपये रुपये है. यह तीन साल की वारंटी के साथ आती है और पांच कलर वेरिएंट्स में उपलब्‍ध है. इसमें रेड-ब्‍लैक, ग्रे-ब्‍लैक, ब्‍लू-ब्‍लैक, व्‍हाइट-ब्‍लैक और येलो-ब्‍लैक कलर शामिल हैं. Also Read - Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर हुई लॉन्च, जानें क्या है इसकी खासियत और कितना है दाम

धांसू फीचर्स से है लैस

नई लॉन्‍च हुई इलेक्ट्रिक बाइक/स्‍कूटर 120 किलोमीटर से ज्‍यादा की औसत रेंज देती है और इसे 100% चार्ज होने में केवल चार घंटे लगते हैं. नये जमाने की टेक्‍नोलॉजी और व्‍यापक फीचर्स वाली यह नई लॉन्‍च हुई ई-बाइक पहियों की कभी न थमने वाली ऊर्जा का प्रमाण है. एर्गोनॉमिक डिजाइन, स्‍टाइल और किरदार के परफेक्‍ट मेल से तैयार जॉन्‍टी प्‍लस एक 60 वी/40 एएच एडवांस्‍ड लीथियम बैटरी से पावर्ड है. Also Read - Vespa Electric Scooter: Vespa ला रहा इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें इसमें क्या होगा खास

इसका हाई रन डिस्‍टेन्‍स ग्राहकों को शहरी एडवेंचर्स की खोज के लिये प्रोत्‍साहित करता है. इस ई-बाइक में एक हाई-परफॉर्मेंस मोटर, क्रूज कंट्रोल स्विच, इले‍क्‍ट्रॉनिक असिस्‍टेड ब्रेकिंग सिस्‍टम (ईएबीएस), एंटी-थेफ्ट अलार्म, और सटीक डिटेल्‍स वाला एक मजबूत चेसिस है. अन्‍य फीचर्स में एक टेलीस्‍कोपिक फॉर्क सस्‍पेंशन, हाई ग्राउंड क्‍लीयरेंस, साइड स्‍टैण्‍ड सेंसर, सेंट्रल लॉकिंग, फ्रंट डिस्‍क ब्रेक, डीआरएल लाइट्स और एक इंजन किल स्विच शामिल हैं.

Jaunty Plus 120 से ज्‍यादा किलोमीटर की औसत रेंज देती है. इसमें एक ब्रशलेस डीसी मोटर है, जो तेजी से चार्ज होती है और फुल चार्ज होने में अधिकतम 4 घंटे लेती है. बेहतर सुरक्षा और स्‍टाइल के कारण दूसरों से अलग जॉन्‍टी प्‍लस में एक मोबाइल यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी है. इसमें फिक्‍स्‍ड और पोर्टेबल बैटरी पैक का विकल्‍प होगा.