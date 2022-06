महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. इतना ही नहीं बल्कि वो ऐसे वीडियो पर रिप्लाई भी करते हैं जिसमें लोगों को किसी भी तरह के मदद की जरूरत होती है. आनंद महिंद्रा नए इनोवोशन, जुगाड़ टेक्नॉलॉजी या किसी खास तरह के टैलेंट को देखते ही रिप्लाई करते हैं. ऐसे समझिए कि अगर उनकी नजर में किसी ऐसे शख्स का वीडियो पहुंच गया जो गाना बहुत बढ़िया गाता है लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो अपने टैलेंट को निखार नहीं पा रहा है तो आनंद महिंद्रा ऐसे लोगों की हरसंभव मदद करने का प्रयास करते हैं. अपने ट्वीट के जरिए ही आनंद महिंद्रा ने कई लोगों को जरूरी मदद उपलब्ध कराई है. अब आनंद महिंद्रा का एक और ट्वीट चर्चा में है और महिंद्रा की ही फेमस SUV स्कॉर्पियो (Scorpio) से जुड़ा है.Also Read - बिना हाथ के फर्राटे से कार चलाता है शख्स, आनंद महिंद्रा ने किया सैल्यूट, सरकार ने दिया स्पेशल लाइसेंस

दरअसल, एक शख्स ने ट्विटर वीडियो शेयर किया था. मात्र 7 सेकंड के इस वीडियो में ये दिख रहा है कि रेलवे के कार्गो ट्रेन पर एक के पीछे एक कई स्कॉर्पियो लदी हुई हैं. इस वीडियो में शख्स ने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए लिखा कि उम्मीद है, आप देखकर खुश होंगे.

वीडियो को रिट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने कॉमेंट में लिखा कि- आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं इस क्लिप को देखकर खुश हूं. मुझे यकीन नहीं है कि स्कॉर्पियो की अधिक उपलब्धता का यही कारण है लेकिन कुशल सेवाओं के लिए रेलवे के आभारी हैं!

🙂 I’m not sure that’s the reason that Scorpios are more available, although we are indeed grateful to the Railways for their efficient services! But you’re absolutely right that I’m happy to see this clip. The More Mahindras the Merrier! https://t.co/kqXxAc3vzF

— anand mahindra (@anandmahindra) June 3, 2022