सड़कों पर आपने कई बार ऐसी बाइक को फर्राटा भरते हुए देखा होगा जब उन बाइक्स पर लिमिट से ज्यादा लोग या सामान भरा रहता है. कई लोग तो अपनी जरूरत के मुताबिक बाइक में वेल्डिंग आदि के जरिए उसे अपनी जरूरत के मुफीद बनवा लेते हैं. शायद यही वजह है कि भारत में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा टू-व्हीलर्स, यानी बाइक, स्कूटर और मोपेड की बिक्री होती है. यदि आप भी जानना चाहते थे कि आखिर क्या वजह है कि भारत में सबसे ज्यादा टू-व्हीलर की बिक्री होती है तो शायद आपको भी जवाब मिल गया होगा. हालांकि जवाब तो कई हो सकते हैं कि यहां कि आबादी ज्यादा है, टू-व्हीलर कार के मुकाबले सस्ती होती हैं, आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, माइलेज ज्यादा मिलता है आदि…लेकिन टू-व्हीलर की भारत में सबसे ज्यादा बिक्री का जवाब बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट के जरिए मजाकिया लहजे में दिया है..कि आखिरकार भारत टू-व्हीलर्स का सबसे बड़ा मैन्यूफैक्चरिंग हब होने के साथ ही सबसे ज्यादा टू-व्हीलर वाला देश क्यों है?Also Read - नितिन गडकरी ने सड़क की ऐसी फोटो शेयर की, आनंद महिंद्रा को याद आ गए स्कूल के दिन

आनंद महिंद्रा ने एक फनी तस्वीर शेयर किया जिसमें जिसमें एक व्यक्ति अपनी मोपेड पर पत्नी को बिठाए हुए है और उसके साथ ही उस टू-व्हीलर पर चटाई और कुर्सी लादे हुए है. इस व्यक्ति ने अपने टू-व्हीलर पर इतना सामान लाद रखा है कि इतने सामान के लिए सामान ढोने वाली छोटी तीन पहिया या चार पहिया वाहन भी कम पड़ जाए. Also Read - Mahindra XUV 700 और बस का तगड़ा एक्सीडेंट, वीडियो शेयर कर आनंद महिंद्रा ने कही ये बात

इस फोटो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा कि ‘अब आपको पता चल गया होगा क भारत में सबसे ज्यादा टू-व्हीलर्स का प्रोडक्शन क्यों होता है. हमें पता होता है कि हम छोटे-मोटे टू-व्हीलर या अन्य गाड़ियों पर भी इंच-इंच जगह का किस तरह सही से इस्तेमाल कर सकते हैं.’ Also Read - Viral Video: माइनस 30 डिग्री में 55 साल के जवान ने एक साथ लगाए 65 पुशअप्स, आनंद्र महिंद्रा ने कही यह बात...देखें वीडियो

Now you know why India makes the most two-wheelers in the world. We know how to carry the highest volume of cargo per square inch of wheel…We are like that only… #Sunday pic.twitter.com/3A0tHk6IoM

— anand mahindra (@anandmahindra) April 3, 2022