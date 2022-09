‘आवश्यकता को अविष्कार की जननी’ ऐसे ही नहीं कहा गया है. दरअसल जब लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है तो उसके लिए लोग तरह-तरह के जुगाड़ लगाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं. कई बार ये जुगाड़ इतने आकर्षक होते हैं कि देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही जुगाड़ वायरल हो रहा है. ये जुगाड़ इतना वायरल हुआ कि महिंद्रा के मुखिया आनंद महिंद्रा के पास भी पहुंच गया.Also Read - Chor Ka Video: बाइक ना चुरा पाया तो टंकी ही उखाड़ ले गया चोर, हैरान कर देगी इसकी ट्रिक | देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले आनंद महिंद्रा ऐसे जुगाड़ और लोगों की मेहनत और लगन से किए गए काम को काफी महत्व देते हैं. अपने स्तर पर उन्हें कई तरह से सपोर्ट भी करते हैं. अगर कोई वायरल वीडियो आनंद महिंद्रा के पास तक पहुंच गया तो अपने स्पेशल कमेंट लिखते हुए उसे शेयर भी करते हैं. वीडियो के आधार पर वो कभी तारीफ करते हैं तो कभी हिदायत या सलाह भी देते हैं. उनके शेयर करते ही वो वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है.

ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रक को मैरिज हॉल बना दिया गया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक ट्रक को मैरिज हॉल की तरह दिखाया गया है.

कहने के लिए तो ये सिर्फ ट्रक है, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो चलता-फिरता मैरिज हॉल है. दिलचस्प बात ये भी है कि इस ट्रक में 200 लोग आराम से आ सकते हैं. शॉर्ट वीडियो के जरिए एक छोटे से फंशन की क्लिप भी दिखाई गई है.

ट्रक को ऐसे मॉडिफाई और डिजाइन किया गया है कि अंदर से ये मैरिज हॉल दिखता है जहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध है. अंदर AC, कुर्सी-मेज भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं.

I’d like to meet the person behind the conception and design of this product. So creative. And thoughtful. Not only provides a facility to remote areas but also is eco-friendly since it doesn’t take up permanent space in a population-dense country pic.twitter.com/dyqWaUR810

— anand mahindra (@anandmahindra) September 25, 2022