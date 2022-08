भारत में लोग आपस की बातचीत में जुगाड़ शब्द का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और किसी महंगे सिस्टम, मशीन से होने वाले काम को लोग जुगाड़ तरीके से बहुत ही कम कीमत में हल कर लेते हैं. इंटरनेट पर एक ऐसा ही नया जुगाड़ वायरल हो रहा है. ऐसा जुगाड़ वाला कोई वीडियो इंटरनेट पर आए और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा की उस पर नजर न पड़े..ऐसा हो नहीं सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ऐसे वीडियो को पोस्ट करते हुए अपना स्पेशल कमेंट भी देते हैं.Also Read - लद्दाख प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए बनाई नई पॉलिसी, टू-व्हीलर, कार और बस वालों को होगा दोगुना फायदा

ऐसे ही एक जुगाड़ वाले अविष्कार पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की नजर पड़ गई. उन्होनें अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया. वीडियो एक इलेक्ट्रिक जीप का है. इस जीप की खास बात ये है कि इसे एक शख्स ने जुगाड़ से घर पर ही बनाया है. Also Read - इलेक्ट्रिक कार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 20 मिनट से भी कम में समय में 80% चार्ज हो जाएगी कार

इस इलेक्ट्रिक जीप को तमिलनाडु में रहने वाले गौतम ने बनाया और आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए उनसे नौकरी मांगी थी और उन्होंने अपना वीडियो भी शेयर किया था. Also Read - शख्स के जुगाड़ को देखकर चौंक गए लोग, आप भी कभी नहीं देखे होंगे घर का ऐसा गेट, आनंद महिंद्रा भी खुद को नहीं रोक पाए

मात्र 45 सेकेंड के वीडियो में दिख रही इस जीप में ना तो पेट्रोल की जरूरत पड़ती है और न ही डीजल की. क्योंकि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जीप है. इसमें बैटरी और मोटर का इस्तेमाल किया गया है. इस इलेक्ट्रिक जीप में लीथियम बैटरी का इस्‍तेमाल किया है. यह जीप कबाड़ के सामान से बनाई गई है.

इस वीडियो को जिन भी लोगों ने देखा लोग आनंद ले रहे हैं और तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इसे गजब का जुगाड़ बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे ब्रिलिएंट माइंड का कमाल बता रहे हैं…

आनंद महिंद्रा ने इस इलेक्ट्रिक जीप को बनाने वाले शख्स को जवाब देते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीनियर एग्‍जीक्‍यूटिव आर वेलुस्‍वामी को इस शख्स के बात करने को कहा.

आनंद महिंद्रा ने अपने अपने ट्वीट में कहा कि यही कारण है कि मुझे विश्वास है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अग्रणी होगा. मेरा मानना है कि कारों और टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों के जुनून और गैरेज ‘टिंकरिंग’ के जरिए उनके इनोवेशन की वजह से अमेरिका ने ऑटो में प्रभुत्व हासिल किया है. गौतम और उनकी ‘ट्राइब’ खूब आगे बढ़ सकती है. @Velu_Mahindra कृपया उनसे संपर्क करें.

Electric jeep we seperately control front wheel and back wheel . please offer me job sir pic.twitter.com/gGAc0mQk3u

— A.GOWTHAM (@GOWTHAM6804) August 17, 2022