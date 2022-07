‘महिंद्रा एंड महिंद्रा’ के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ट्विटर पर काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं. वो तरह-तरह के जुगाड़ू और फनी वीडियो ट्वीट और रिट्वीट करते रहते हैं. महिंद्रा सवाल करने वालों का जवाब भी देते हैं. आनंद महिंद्रा अब एक ऐसी अनोखी गाड़ी का वीडियो शेयर किया है. इस गाड़ी को देखकर पहली नजर में आप शायद समझ ही ना पाएं कि ये कोई गाड़ी है या फिर घर लोग घर की डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं. दरअसल महिंद्रा ने जो वीडियो शेयर किया है वह एक चलती-फिरती डाइनिंट टेबल ही है.Also Read - Magarmach Ka Video: प्लान बनाकर शेरों के दल ने मगरमच्छ को घेर लिया, मगर अकेले ही भारी पड़ गया- देखें वीडियो

आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे हिसाब से यही e-mobility है. उन्होंने इसमें e का मतलब ईट (eat) से जोड़ा है. दरअसल वीडियो में चार लोग एक चलती-फिरती डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और वो पेट्रोल पंप भी जाते हैं जहां अपने वाहन में पेट्रोल भरवाते हैं और फिर वहां से आगे जाते हैं.

I guess this is e-mobility. Where ‘e’ stands for eat… pic.twitter.com/h0HKmeJ3AI

— anand mahindra (@anandmahindra) July 3, 2022