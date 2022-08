भारत में लोग आपस की बातचीत में जुगाड़ शब्द का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और किसी महंगे सिस्टम, मशीन से होने वाले काम को लोग जुगाड़ तरीके से बहुत ही कम कीमत में हल कर लेते हैं. इंटरनेट पर एक ऐसा ही नया जुगाड़ वायरल हो रहा है. ऐसा जुगाड़ वाला कोई वीडियो इंटरनेट पर आए और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा की उस पर नजर न पड़े..ऐसा हो नहीं सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो ऐसे वीडियो को पोस्ट करते हुए अपना स्पेशल कमेंट भी देते हैं.Also Read - Cobra Ka Video: दुकान से अचानक निकल आया 6 फीट लंबा कोबरा, जैसे-तैसे किया गया रेस्क्यू- देखें वीडियो

इस वीडियो को जिन भी लोगों ने देखा लोग आनंद ले रहे हैं और तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इसे गजब का जुगाड़ बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे ब्रिलिएंट माइंड का कमाल बता रहे हैं…

लोग जब घर बनवाते हैं तो अपनी सुविधा, बजट और जरूरत के मुताबिक घर के मुख्यद्वार यानी गेट पर भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं. लोग तरह-तरह की डिजाइन और लुक वाले गेट लगवाते हैं. इसी से जुड़ा वीडियो भी है जो वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर अपलोड की गई क्लिप में एक शख्स गेट से अपने घर से बाहर निकल रहा है. ये तो सामान्य सी बात हो गई लेकिन यह कोई आम गेट नहीं बल्कि पुरानी कार से बनाया गया गेट है. गेट के साथ कार को ऐसे जुगाड़ से फिट किया गया है कि अगर उस घर में कोई भी प्रवेश करने के लिए मेन गेट को खोलेगा तो उसे कार का दरवाजा खोलना पड़ेगा. मतलब कि घर में घुसते समय ही कार में घुसने वाला फील आएगा.

This person is:

1) A passionate car lover?

2) An introvert who doesn’t want anyone to try and enter his home?

3) Someone innovative with a quirky sense of humour?

4) All of the above? pic.twitter.com/CZxhGR7VDb

— anand mahindra (@anandmahindra) August 19, 2022