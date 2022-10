महिंद्रा की स्कॉर्पियो कार अपनी लॉन्चिंग के बाद से ही लोगों के दिलों पर राज कर रही है. शहरों और महानगरों में संकरी और तंग गलियों की वजह से भले ही स्कॉर्पियो को रखना थोड़ा कम पसंद करते हैं लेकिन टियर-2 और टियर-3 इलाकों में इस कार को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. स्कॉर्पियो की लोकप्रियता को देखते हुए महिंद्रा अपनी SUV को समय-समय पर अपडेट और अपग्रेड भी करती रही है. कुछ महीने पहले ही स्कॉर्पियो का नया वैरिएंट स्कॉर्पियो-N लॉन्च किया गया है. इस कार को लगभग आधे घंटे के भीतर ही 1 लाख से ज्यादा बुकिंग मिल गई थी. इस कार के कुछ मॉडल की वेटिंग भी काफी ज्यादा रही है.Also Read - दिवाली में है फैमिली को कार गिफ्ट करने की तैयारी, 10 से 12 लाख के बजट में आती हैं ये बेहतरीन कारें

महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी स्कॉर्पियो की तरह ही काफी चर्चा में रहते हैं. आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में अपनी पोस्ट और लोगों के मैसेज का जवाब देने के चलते काफी चर्चा में रहते हैं. अब उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की नई गाड़ी Scorpio-N की लंबी वेटिंग चल रही है. कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी इस नई SUV ऑल न्यू स्कॉर्पियो-N का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. Also Read - आपके पास भी तो नहीं है महिंद्रा की ये कार, थार और XUV 700 में सामने आई ये बड़ी कमी, कंपनी कर रही है रिकॉल

बीते दिन यानी 7 अक्टूबर को उनके ट्वीट के मुताबिक उन्हें भी स्कॉर्पियो-N की डिलीवरी मिल गई. Scorpio-N की डिलीवरी मिलने के बाद महिंद्रा ने गाड़ी के साथ फोटो डालते हुए ट्वीट किया कि आज मेरे लिए बड़ा दिन है. Also Read - फॉर्च्यूनर को टक्कर देने आ गई महिंद्रा की धाकड़ SUV, Alturas G4 का नया 2WD वैरिएंट लॉन्च

आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा कि मुझे मेरी स्कॉर्पियो-N मिल गई है. इसके लिए कोई अच्छा सा नाम चाहिए. आपकी रिकमेंडेशन का स्वागत है! महिंद्रा के इस ट्वीट पर लोग खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं. लोग नए-नए नाम उनको सुझा रहे हैं. किसी ने निष्क नाम रखने की सलाह दी तो किसी ने इसका नाम योगेंद्र रखा.

Big day for me; received my ScorpioN…. Need a good name for it…Recommendations welcome! pic.twitter.com/YI730Eo9uh

— anand mahindra (@anandmahindra) October 7, 2022