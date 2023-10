Hindi Auto

Auto Awards2023:ऑटो अवॉर्ड्स का तीसरा सीजन 30October को , बेस्ट कार और बाइक को मिलेगा अवॉर्ड

Auto Awards 2023: ऑटो अवॉर्ड्स का तीसरा सीजन आज यानि 30 अक्टूबर को Zee Media की डिजिटल विंग Zee Digital, DNA के साथ मिलकर Auto Awards का तीसरा सीजन आयोजित करने जा रहा है, इस अवॉर्ड सेरेमनी में ऑटोमोबाइल सेक्टर के कई दिग्गज शामिल होंगे और इस सेरेमनी फंक्शन में बेस्ट कार और बाइक को अवॉर्ड दिया जाएगा .इसमें कई अलग -अलग-अलग-अलग कैटेगरी की बेस्ट कार और बाइक को शामिल किया गया है

Zee Auto Awards में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Zee Auto Awards में कई लोगों को अवॉर्ड दिया जाएगा, इसमें अलग अलग कैटेगरी में अवॉर्ड शामिल है . ऑटो अवॉर्ड्स के लिए एक प्रतिष्ठित पैनल बनाया गया है, जिसमें उद्योग के दिग्गज शामिल हैं, इस सेरेमनी कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा में होगी, जिसके लिए पैनल का भी गठन किया गया.

चर्चा का मुख्य केन्द्र

Zee Media की डिजिटल विंग, DNA और Auto Awards के सेरेमनी फंक्शन में अवॉर्ड देने के साथ- साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर के दिग्गज दो अहम मुद्दों पर चर्चा करेगें जिसमें कि दो खास टॉपिक ये रहें –

पहला टॉपिक – यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो इंडस्ट्री कितनी गंभीर है? (How serious is the auto industry towards safety concerns?)

दूसरा टॉपिक– क्या सही दिशा में बढ़ रहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुझान? (Shifting auto trends “is EV the best foot forward”?)

बता दें कि इसका पूरा फोकस भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने, ग्राहकों की पसंद और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते बाजार पर रहेगा. इसके पहले Zee Media की ओर से आयोजित Zee Auto Awards Season 2 को यूजर्स ने काफी पसंद . ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसकी खूब चर्चा भी रही, इस अवॉर्ड सेरेमनी में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के कई दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है, आइये जानते इस अवॉर्ड शो में कौन- कौन से जूरी मेंबर्स, चीफ गेस्ट और पेनलिस्ट शिरकत करेंगे, ऑटो अवॉर्ड्स के लिए एक प्रतिष्ठित पैनल बनाया गया है, जिसमें उद्योग के दिग्गज शामिल होंगे

Auto Awards 2023: जूरी सदस्य की लिस्ट

गरिमा अवतार – एथलिट, एस्कट्रीम रैली ड्राइवर

रनजॉय मुखर्जी– ऑटो जर्नलिस्ट, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर SIAM

सिमरनजीत सिंह – प्रोफेशनल सुपरबाइक रेसर, ऑटोमोबाइल रिव्यूअर

Auto Awards 2023: चीफ गेस्ट

डॉ. जितेन्द्र सिंह- केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)- साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटमिक एनर्जी, स्पेस, PMO

Auto Awards 2023: की-नोट स्पीकर

दिलीप चेनॉय- चेयरमैन, भारत वेब3 एसोसिएशन और पूर्व सेक्रेटरी जनरल, FICCI

Auto Awards 2023: पैनलिस्ट

मनीष राज सिंघानियां- प्रेसिडेंट, FADA

श्रद्धा सूरी मारवाह- प्रेसिडेंट, ACMA

टूटू धवन- सीनियर ऑटोमोटिव एक्सपर्ट

ज्योति मल्होत्रा- एमडी, Volvo Car India

शशांक श्रीवास्तव- सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मार्केटिंग एंड सेल्स- मारुति सुजुकी

जयदीव वाधवा- मैनेजिंग डायरेक्टर, Sterling Gtake E-Mobility

Auto Awards 2023: मॉडरेटर्स

जसविंदर कौर- Automotive enthusiast

सुशांत मोहन – CEO, DMCL (Digital Media Corporation Limited)

