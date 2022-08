यातायात को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह के चिन्हों का इस्तेमाल होता है. साइनबोर्ड पर बने कई चिन्ह या निशान के बारे में तो आप जानते होंगे लेकिन कुछ निशान ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता. जबकि ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाने की प्रक्रिया में एक परीक्षा होती है उसमें यातायात नियमों (Traffic Rules) और सड़क पर मिलने वाले ट्रैफिक साइन (Traffic Signs) से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं.Also Read - सांसद चला रहे थे बाइक, कट गया 41000 का चालान, जानें किस गलती का कितना फाइन, ऑनलाइन जमा करें जुर्माना

हाल ही में एक ट्रैफिक साइन को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा छिड़ी है. सड़क के किनारे बने साइन को देखकर एक शख्स को समझ ही नहीं आया कि ये किस जानकारी या सावधानी बरतने के लिए बनाया गया है.

मामला बेंगलुरु का है जहां एक एक ट्रैफिक साइन को देखकर एक शख्स ने जानना चाहा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है. अपने मन में आए सवाल का जवाब जानने के लिए उसने 'बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस' को टैग करते हुए उस साइन का मतलब पूछा. ट्रैफिक पुलिस का जवाब तो हम आपको बता देंगे लेकिन तब से आप भी थोड़ा प्रयास करिए और दिमाग लगाइए कि ये साइन क्या बता रहा है..

शख्स ने ट्विटर पर @yesanirudh हैंडल से साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर करते हुए ट्रैफिक पुलिस को टैग कर पूछा- यह कौन सा ट्रैफिक सिम्बल है. उसने यह भी बताया कि आगे यह होपफार्म सिग्नल से पहले ही लगाया गया है! साथ ही, कुछ यूजर्स ने कहा कि इससे पहले उन्हें नहीं पता था इस साइन का क्या मतलब है. कुछ ने तो इसे आगे गड्ढों की चेतावनी वाला साइन बोर्ड समझ लिया.

Dear Sir,

That is a Cautionary sign board which tells about a possible blind person likely on the road. Exercise caution while driving.

There is a blind school at hopefarm junction where this board is placed.

Regards

— WHITEFIELD TRAFFIC PS BTP (@wftrps) August 1, 2022