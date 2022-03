BEST 7 Seater MPV Car: यदि आप घूमने के शौकीन मिजाज वाले हैं या फिर आपके परिजन वीकेंड या समर वैकेशन में कहीं बाहर घूमने की तैयारी बनाए रहते हैं तो ऐसे में आपके लिए 5 सीटर की जगह एक 7 सीटर कार ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है. 7 सीटर कार का बड़ा फायदा आपको ये मिल जाएगा कि यदि आप 5 लोग ही हैं तो पिकनिक से जुड़े सामान रखने का स्पेस मिल जाएगा और यदि 5 से ज्यादा लोग हैं तब आसानी से सभी लोग इस कार में बैठकर कहीं भी घूमने जा सकेंगे. हालांकि 7 सीटर कार में बजट में बहुत ज्यादा विकल्प नही हैं लेकिन हम आपको 6 लाख की रेंज में आने वाली 2 कार बताने जा रहे हैं जो 7 सीटिंग ऑप्शन के साथ आती हैं…इन कार को मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) भी कहते हैं…Also Read - मारुति के नए MD और CEO होंगे हिसाशी ताकेयूची, 1 अप्रैल से संभालेंगे पद

Datsun Go+

Datsun की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक डैटसन की सबसे किफायती 7-सीटर कार Datsun Go+ की कीमत 4,25,926 रुपये से शुरू होती है और 6,99,976 रुपये तक जाती है. कीमत के हिसाब से सभी मॉडल के फीचर्स बढ़ते जाते हैं. Also Read - सस्ती हो जाएंगी इलेक्ट्रिक कार! सुजुकी मोटर का भारत में बड़ा दांव, EV और बैटरी के लिए 10 हजार करोड़ निवेश की तैयारी

सबसे सस्ती 7-सीटर MPV Datsun Go Plus के मैकेनेकिल डिटेल्स की बात करें तो, इस कार में 1.2-लीटर 3-सिलिंडर पेट्रोल इंजन मिलता है. इस कार में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं. हालांकि ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाला मॉडल थोड़ा महंगा होगा. Datsun Go Plus कार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 68 PS का पावर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 77 PS का पावर और 104 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है. 5 कलर ऑप्शन के साथ आने वाली यह एमपीवी 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. Also Read - इंजन खराबी की नो टेंशन, मारुति सुजुकी ने पेश किया शानदार CCP पैकेज

इस कार में मैनुअल एयर कंडिशन (AC) मिलता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी कम है. सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

RENAULT TRIBER

इस कार की कीमत 5.30 लाख रुपये से 7.65 लाख रुपये के बीच है। मैन्युअल वेरियंट्स की कीमत 5,69,000 लाख रुपये से 8,25,000 लाख रुपये तक है. इसका AMT मॉडल्स भी उपलब्ध है. इस कार को ग्लोबल एनकैप ने एडल्ट सेफ्टी के लिए 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 3 स्टार दिए हैं.

maruti suzuki eeco

मारुति की MPV ईको का पेट्रोल मॉडल 16.11 किलोमीटर/लीटर का माइलेज देती है. यह कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों मॉडल में उपलब्ध है. इसके 7 सीटर मॉडल की कीमत 4,82,170 रुपये से स्टार्ट होती है. इसका 5 सीटर मॉडल सस्ता है.