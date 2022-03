भारत में कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. दूसरी तरफ जब पेट्रोल की कीमतें रोजाना बढ़ती ही जा रही हों तब कंम्यूटर सेगमेंट की बाइक की डिमांड बढ़ना स्वाभाविक है. दरअसल कम्यूटर कैटेगरी की बाइक बजट, माइलेज और मेंटेनेंस के लिहाज से किफायती होती हैं और यही वजह है कि लोग रोजाना और ज्यादा दूरी का सफर करना होता है वो लोग 100 से 110 cc की रेंज वाली कंम्यूटर सेगमेंट की बाइक ही पसंद करते हैं. हीरो मोटोकॉर्प, बजाज, टीवीएस और होंडा जैसी कंपनियों की बाइक्स कंम्यूटर सेगमेंट में काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं..तो चलिए आपको बताते हैं कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा माइलेज के मामले में सर्टिफाइड कुछ ऐसी मोटरसाइकिल जो बेहतरीन माइलेज देती हैं…Also Read - 80,000 रुपये से भी कम में आती हैं ये 5 धांसू बाइक्स, पॉवर और माइलेज भी शानदार

Hero Splendor plus

हीरो की स्पलेंडर (Hero Splendor) बाइक कई मॉडल के साथ बाजार में है. कंपनी ने जब इस बाइक का पहला मॉडल लॉन्च किया था तभी से यह बाइक काफी ज्यादा डिमांड में रहने वाली बाइक्स में से एक रही है. ARAI के मुताबिक यह बाइक 80 kmpl का माइलेज देती है. हीरो स्प्लेंडर प्लस की कीमत 68,590 रुपए (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू है. मोटरसाइकिल में 97.2cc सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो 8.24 bhp पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है. Hero Splendor वेरिएंट की लिस्ट में Plus, SPLENDOR+ BLACK AND ACCENT और iSmart 110 शामिल हैं. Also Read - Two-wheeler Sales Decline: फरवरी में दोपहिया वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट, सामने आई ये बड़ी वजह

यदि आपका बजट ज्यादा नहीं है और आप हीरो की ही बाइक खरीदना चाहते हैं तो एचएफ 100 और एचएफ डीलक्स आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं. हीरो के ये दोनों ही मॉडल 70kmpl तक माइलेज देने में सक्षम हैं. इसके कीमत की बात करें तो एचएफ 100 की कीमत 51,200 रुपये से शुरू होती है. किक स्टार्ट औऱ सेल्फ मॉडल की कीमत में अंतर होगा. यह आपको जो कीमत बताई गई है वो दिल्ली एक्स शोरूम की कीमत है और बाइक के बेस वैरिएंड ड्रम ब्रेक वाले मॉडल की कीमत है. Also Read - SONY और HONDA ने मिलाया हाथ, मिलकर बनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल

Bajaj CT 100

बजाज CT100 बाइक का माइलेज ARAI के अनुसार 89.5 kmpl है. यह बाइक 102 सीसी सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन के साथ आती है जो लगभग 8 एचपी पावर और 8.34 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है. इसकी कीमत 53696 रुपए (एक्स-शोरूम) है.

TVS Star City Plus

टीवीएस स्टार सिटी प्लस बाइक दो वैरिएंट ES ड्रम और टॉप वेरिएंट स्टार सिटी प्लस ES डिस्क के साथ आती है. इनकी कीमत क्रमश: 70005 रुपए और 72755 रुपए है. बाइक की ये कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली की हैं. यह बाइक भी 86kmpl का बेहतरीन माइलेज देती है. बाइक में 109.7 cc फोर-स्ट्रोक इंजन है जो 8.19 PS की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Bajaj Platina 110

माइलेज के मामले में बजाज की प्लैटिना भी काफी फेमस बाइक रही है. हालांकि समय के साथ बजाज ने प्लैटिना को काफी अपग्रेड भी किया है. अब तो प्लैटिना का 5 गियर वाला मॉडल भी आता है. ARAI के अनुसार प्लैटिना 110 का माइलेज 80kmpl है. कीमत की बात करें तो दिल्ली एक्स शोरूम के मुताबिक प्लैटिना 110 का दाम 65930 रुपए से शुरू होता है. इस मोटरसाइकिल में पावर के लिए 115 सीसी, 4-स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन के साथ एयर कूल्ड इंजन दिया गया है. हालांकि यहां हम प्लैटिना के जिस मॉडल की बात कर रहे हैं वो Platina 110 मॉडल 4-स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ ही आता है.

Honda CD 110 Dream

होंडा की CD 110 Dream भी माइलेज के मामले में बेहतरीन बाइक है लेकिन इस बाइक को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया. 109.51cc फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन के साथ आने वाली यह बाइक 74kmpl का माइलेज देती है. यह बाइक भी स्टैंडर्ड और डीलक्स दो वेरियंट में उपलब्ध है. इनकी एक्स शोरूम कीमत 64505 रुपए से 65505 रुपए तक है.