  • Hindi
  • Auto
  • Best Scrambler Bikes For Mountains Offroad And Highway Rides In India 2026

पहाड़ों पर राइड के लिए बेस्ट हैं ये सुपर बाइक्स, उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी भरती हैं फर्राटे

Best Offroad Bikes: आजकल लोगों में पहाड़ों पर राइड करने चलन तेजी से बढ़ा है. ऐसे में लोग ऐसी बाइक्स की तलाश करते हैं जो उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सकें. आइए जानते हैं इनके बारे में.

Published date india.com Published: May 20, 2026 10:52 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Best Offroad Bikes (Image: AI) 
Best Offroad Bikes (Image: AI) 

Best Offroad Bikes: आजकल लोग ऐसी बाइक पसंद कर रहे हैं जो शहर की सड़कों के साथ पहाड़ों और खराब रास्तों पर भी आराम से चल सके. इसी वजह से भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. इन बाइक्स का डिजाइन मजबूत होता है और इनमें ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. लंबी राइड, एडवेंचर ट्रिप और डेली यूज के लिए ये शानदार मानी जाती हैं. Royal Enfield, Triumph, BSA और Yezdi जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में दमदार बाइक्स लॉन्च कर चुकी हैं. इन बाइक्स में स्टाइल के साथ शानदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है.

Royal Enfield Scram 440

Royal Enfield Scram 440 उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो शहर और ऑफ-रोड दोनों जगह बाइक चलाना पसंद करते हैं. इसमें 443cc का इंजन दिया गया है जो करीब 25.4bhp की पावर और 34Nm टॉर्क देता है. बाइक में 200mm ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे खराब रास्तों पर भी आसानी से चलाया जा सकता है. इसकी सीट हाइट ज्यादा ऊंची नहीं है, इसलिए शहर में भी इसे चलाना आसान लगता है. ड्यूल-पर्पज टायर्स और मजबूत सस्पेंशन इसे एडवेंचर राइडिंग के लिए बेहतर बनाते हैं.

ये भी पढ़े: ऑफिस आने-जाने के लिए बेस्ट हैं ये 5 कारें, कम बजट में देती है शानदार माइलेज; जाने कितनी है कीमत

BSA Scrambler 650

अगर आपको क्लासिक डिजाइन वाली बाइक पसंद है, तो BSA Scrambler 650 अच्छा विकल्प हो सकती है. इसमें 652cc का इंजन मिलता है जो करीब 46bhp की पावर देता है. बाइक में चौड़ा हैंडलबार और स्पोक व्हील्स दिए गए हैं, जिससे खराब रास्तों पर बेहतर कंट्रोल मिलता है. इसमें Pirelli टायर्स और Brembo ब्रेक्स भी दिए गए हैं. कंपनी ने इसमें स्विचेबल ABS फीचर जोड़ा है, जिससे राइडिंग ज्यादा सुरक्षित हो जाती है. लंबी दूरी के सफर के लिए भी यह बाइक काफी आरामदायक मानी जाती है.

Triumph Scrambler 400 XC और Bear 650

Triumph Scrambler 400 XC युवाओं के बीच काफी पसंद की जा रही है. इसमें 349cc का इंजन मिलता है और बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, LED लाइट्स और राइड-बाय-वायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 19-इंच फ्रंट व्हील खराब रास्तों पर अच्छी पकड़ देता है. वहीं Royal Enfield Bear 650 हाईवे और ऑफ-रोड दोनों के लिए शानदार मानी जा रही है. इसमें 648cc का इंजन, TFT डिस्प्ले और नेविगेशन फीचर मिलता है. कंपनी ने इसमें मजबूत सस्पेंशन और बड़े डिस्क ब्रेक्स दिए हैं, जिससे लंबी राइड ज्यादा आरामदायक बनती है.

Yezdi Scrambler

नई Yezdi Scrambler पहले से ज्यादा हल्की और एडवेंचर फ्रेंडली बनाई गई है. इसमें 334cc का इंजन दिया गया है जो करीब 29.5bhp की पावर पैदा करता है. बाइक का वजन कम होने की वजह से खराब रास्तों पर इसे संभालना आसान हो जाता है. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के अलग-अलग मोड्स और नया LCD डिस्प्ले भी मिलता है. 200mm ग्राउंड क्लीयरेंस इसे पहाड़ी और उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए शानदार बनाता है. यही वजह है कि अब युवा माइलेज के साथ एडवेंचर और स्टाइल वाली बाइक्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Auto की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.