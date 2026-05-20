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पहाड़ों पर राइड के लिए बेस्ट हैं ये सुपर बाइक्स, उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी भरती हैं फर्राटे
Best Offroad Bikes: आजकल लोगों में पहाड़ों पर राइड करने चलन तेजी से बढ़ा है. ऐसे में लोग ऐसी बाइक्स की तलाश करते हैं जो उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सकें. आइए जानते हैं इनके बारे में.
Best Offroad Bikes: आजकल लोग ऐसी बाइक पसंद कर रहे हैं जो शहर की सड़कों के साथ पहाड़ों और खराब रास्तों पर भी आराम से चल सके. इसी वजह से भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. इन बाइक्स का डिजाइन मजबूत होता है और इनमें ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. लंबी राइड, एडवेंचर ट्रिप और डेली यूज के लिए ये शानदार मानी जाती हैं. Royal Enfield, Triumph, BSA और Yezdi जैसी कंपनियां इस सेगमेंट में दमदार बाइक्स लॉन्च कर चुकी हैं. इन बाइक्स में स्टाइल के साथ शानदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है.
Royal Enfield Scram 440
Royal Enfield Scram 440 उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो शहर और ऑफ-रोड दोनों जगह बाइक चलाना पसंद करते हैं. इसमें 443cc का इंजन दिया गया है जो करीब 25.4bhp की पावर और 34Nm टॉर्क देता है. बाइक में 200mm ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे खराब रास्तों पर भी आसानी से चलाया जा सकता है. इसकी सीट हाइट ज्यादा ऊंची नहीं है, इसलिए शहर में भी इसे चलाना आसान लगता है. ड्यूल-पर्पज टायर्स और मजबूत सस्पेंशन इसे एडवेंचर राइडिंग के लिए बेहतर बनाते हैं.
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BSA Scrambler 650
अगर आपको क्लासिक डिजाइन वाली बाइक पसंद है, तो BSA Scrambler 650 अच्छा विकल्प हो सकती है. इसमें 652cc का इंजन मिलता है जो करीब 46bhp की पावर देता है. बाइक में चौड़ा हैंडलबार और स्पोक व्हील्स दिए गए हैं, जिससे खराब रास्तों पर बेहतर कंट्रोल मिलता है. इसमें Pirelli टायर्स और Brembo ब्रेक्स भी दिए गए हैं. कंपनी ने इसमें स्विचेबल ABS फीचर जोड़ा है, जिससे राइडिंग ज्यादा सुरक्षित हो जाती है. लंबी दूरी के सफर के लिए भी यह बाइक काफी आरामदायक मानी जाती है.
Triumph Scrambler 400 XC और Bear 650
Triumph Scrambler 400 XC युवाओं के बीच काफी पसंद की जा रही है. इसमें 349cc का इंजन मिलता है और बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, LED लाइट्स और राइड-बाय-वायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 19-इंच फ्रंट व्हील खराब रास्तों पर अच्छी पकड़ देता है. वहीं Royal Enfield Bear 650 हाईवे और ऑफ-रोड दोनों के लिए शानदार मानी जा रही है. इसमें 648cc का इंजन, TFT डिस्प्ले और नेविगेशन फीचर मिलता है. कंपनी ने इसमें मजबूत सस्पेंशन और बड़े डिस्क ब्रेक्स दिए हैं, जिससे लंबी राइड ज्यादा आरामदायक बनती है.
Yezdi Scrambler
नई Yezdi Scrambler पहले से ज्यादा हल्की और एडवेंचर फ्रेंडली बनाई गई है. इसमें 334cc का इंजन दिया गया है जो करीब 29.5bhp की पावर पैदा करता है. बाइक का वजन कम होने की वजह से खराब रास्तों पर इसे संभालना आसान हो जाता है. इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के अलग-अलग मोड्स और नया LCD डिस्प्ले भी मिलता है. 200mm ग्राउंड क्लीयरेंस इसे पहाड़ी और उबड़-खाबड़ रास्तों के लिए शानदार बनाता है. यही वजह है कि अब युवा माइलेज के साथ एडवेंचर और स्टाइल वाली बाइक्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.