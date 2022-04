भारत को जुगाड़ टेक्नॉलॉजी वाला देश ऐसे ही नहीं कहा जाता बल्कि यहां के धुरंधर लोग समय-समय पर इस बात को साबित भी करते रहे हैं कि वो महंगे से महंगे काम को अपने जुगाड़ से बहुत ही सस्ते में निपटा देते हैं. इंटरनेट पर आपको जुगाड़ वाले हजारों वीडियो (Jugaad Video) मिल जाएंगे. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स हेलिकॉप्टर का शौक पूरा करने के लिए कार को हेलीकॉप्टर बना डाला…Also Read - Viral: तस्वीरों में देखिए कितनी तेजी से बदल रहा पृथ्वी का स्वरूप, 'अर्थ डे' पर बने गूगल डूडल ने चौंका कर रख दिया

मामला बिहार का है जहां एक शख्स ने हेलिकॉप्टर (Helicopter) में बैठने का शौक पूरा करने के लिए अपनी वैगनआर कार (WagonR) को ही हेलिकॉप्टर बना डाला. Also Read - रिवॉल्वर हाथ में लेकर भोजपुरी गाने पर थिरकते नज़र आए युवा, तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर । Watch Video

सोशल मीडिया पर वैगनआर कार से बने इस जुगाड़ हेलिकॉप्टर का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को ट्विटर पर @BeingAbbasNaqvi नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- इस अद्भुत #WagonR से बनी हेलिकॉप्टर कार को अपने गृहनगर में कैमरे में कैद किया. इसका इस्तेमाल वर्तमान में इस शादी के सीजन में दूल्हा-दुल्हन को ले जाने के लिए किया जा रहा है, जिसकी यहां खूब डिमांड की जा रही है. बिहारी इंजीनियरिंग! जय बिहार। Also Read - Viral: अगर बाज जैसी नजर है तो बताइए इस तस्वीर में कितने जानवर छुपे हैं, बड़े-बड़े खिलाड़ियों के भी छूट गए पसीने

Captured this amazing #WagonR turned Helicopter Car in my hometown. This is being used to carry Bride-Groom & currently in demand during this wedding season.

Bihari Engineering! Jai Bihar.@anandmahindra @RNTata2000 @Maruti_Corp @TataMotors pic.twitter.com/bjWkPrvYRc

— Abbas Naqvi (@BeingAbbasNaqvi) November 30, 2021