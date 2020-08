इंडियन मार्केट में एंट्री-लेवल बाइक्‍स काफी पॉप्‍युलर हैं. कम कीमत, बेहतर माइलेज और सस्‍ते मेनटेनेंस की वजह से ऐसी बाइक्‍स पसंद की जाती हैं. यही वजह है क‍ि देश में मौजूद प्रमुख टू-वीलर कंपनियों की प्रॉडक्‍ट रेंज में ऐसी मोटरसाइकल मौजूद हैं. अगर आप सस्‍ती बाइक खरीदने की प्‍लानिंग कर रहे हैं, तो यहांं दी गई डीटेल जरूर देखें. यहां हम आपको मार्केट में मौजूद 50 हजार रुपये से कम कीमत की टॉप बाइक्‍स के बारे में बता रहे हैं. Also Read - The price of Bajaj CT 100 is low | बजाज की इस जबरदस्त माइलेज वाली बाइक की कीमत हुई कम, अब इतने में खरीदें

हीरो HF डीलक्‍स

हीरो मोटोकॉर्प की यह पॉप्‍युलर बाइक 50 हजार रुपये से कम कीमत में उपलब्‍ध है. इसमें 97.2 cc का इंजन है, जो 8 hp की पावर और 8.05 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इंजन 4-स्‍पीड गियरबॉक्‍स से लैस है. हीरो की यह बाइक अब i3s टेक्‍नॉलजी के साथ आती है, जिसे लेकर कंपनी का दावा है क‍ि यह पहले के मुकाबले 9 पर्सेंट ज्‍यादा माइलेज देती है. हीरो एचएफ डीलक्‍स की शुरुआती कीमत 48 हजार रुपये है.

बजाज CT100

बजाज ऑटो की यह पॉप्‍युलर बाइक भी 50 हजार से कम कीमत में आती है. सीटी 100 ज्‍यादा माइलेज के लिए जानी जाती है. बजाज की इस एंट्री-लेवल बाइक में 102cc का इंजन है, जो 7.5 hp की पावर और 8.34Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इंजन 4-स्‍पीड गियरबॉक्‍स से लैस है. बाइक की टॉप स्‍पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है. इस बाइक में आपको स्‍टाइलिश कलर और ग्राफिक्‍स, आरामदायक सीट और ज्‍यादा ग्राउंड क्लियरेंस जैसी खूबियां मिलेंगी. सीटी 100 की शुरुआती कीमत 43,994 रुपये है.

बजाज प्‍लैटिना 100

50 हजार रुपये की रेंज में बजाज की यह बाइक भी आती है. इसमें 102cc का इंजन है, जो 7.5 hp की पावर और 8.3Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इसकी टॉप स्‍पीड भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसमें आपको लंबी और सॉफ्ट सीट, चौड़े रबर फुटपैड, डिस्‍क ब्रेक, टैंक पैड और एलईडी डीआरएल जैसी खूबियां मिलेंगे. हालांकि, प्‍लैटिना 100 की शुरुआती कीमत 50 हजार रुपये से थोड़ी ज्‍यादा है. इस बाइक का दाम 50,464 रुपये से शुरू होता है. बता दें क‍ि यहां दी गई कीमत दिल्‍ली में एक्‍स शोरूम की हैं.