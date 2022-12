BMW लाने जा रही है धांसू इलेक्ट्रिक स्कूटर, लॉन्च से पहले सामने आया टीजर

अधिकतर वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही हैं. कंपनियों के अलावा कई देशों की सरकारें भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही हैं. अब वाहन निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू (BMW) जल्द ही भारत में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश कर सकती है. BMW ने इलेक्ट्रिक स्कूटर CE 04 का एक टीजर जारी किया है.

हालांकि BMW अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अमेरिका सहित कुछ अन्य वैश्विक बाजारों में पहले से ही बेच रहा है. BMW CE 04 Electric Scooter का पहली बार 2020 में कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया गया था और फिर जुलाई 2021 में इसका प्रॉडक्शन-रेडी वर्जन पेश किया गया था.

BMW CE 04 में फ्लोरबोर्ड के अंदर 8.9kWh का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया जाएगा जिसे 2.3kW चार्जर से फुल चार्ज करने में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा. वहीं 6.9kWh फास्ट चार्जर से इसकी बैटरी को चार्ज करने में 1 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा. कंपनी के दावे के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर 130 किमी की दूरी तय करेगा.